«Против хорватов должны выйти и показать – русские настоящие бойцы»

Бывший главный тренер «Химок» и сборной Сергей Елевич вспомнил Евробаскет-2003, когда руководимая им команда обыграла Хорватию.

На чемпионате Европы 2003 года, который проходил в Швеции, сборная России единственный раз в своей истории играла в 1/8 финала. И соперником нашей команды была именно Хорватия. Сборную Россию тогда тренировал Сергей Елевич. Наша команда выиграла со счетом 81:77. Однако в четвертьфинале россияне уступили очень сильной сборной Франции - 69:76.

«ИГРУ ХОРВАТОВ РАЗБИРАЛИ ВСЮ НОЧЬ»

- В нас никто не верил, и наша федерация хотела нам заранее заказать билеты на следующий день после последнего матча группового турнира, - вспоминает наставник той сборной Сергей Елевич. – Мы очень хорошо изучили соперника, Скаутингом у нас занимались Борис Соколовский, который и сейчас помощник Сергея Базаревича в нынешней команде, и Андрей Лукьянов. Я им очень благодарен. Хорваты играли в другом городе, Андрей с Борисом туда поехали, записали матч на видео. Потом всю ночь разбирали, делали нарезки. Мне утром уже готовый материал показали.

Я у нас была очень хорошая команда – Сергей Моня, Сергей Хряпа, Андрей Кириленко, Петя Самойленко, Дима Домани.

Хорваты не ждали от нас прессинга. Этим мы их сильно удивили. У ребят горели глаза, мы не могли проиграть. Я им очень благодарен за тот матч. В четвертьфинале мы попали на французов, тогда это была очень сильная сборная, в составе несколько игроков НБА. Уступили в упорной борьбе.

«НАДО НАВЯЗЫВАТЬ БОРЬБУ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДКУ»

Что сказать о нынешней сборной Хорватии? Много хороших игроков в составе. Двое играют в НБА, и играют неплохо. Я знал, что мы попадем на Хорватию. Никому не говорил, но не сомневался, что Латвия обыграет Турцию. Сравнивал игроков, видел предыдущие матчи и был уверен, что латыши выиграют.

Но хочу сказать вот о чем. Что нам кого-то бояться? Не надо бояться. Мы сами должны выйти и доказать, что русские настоящие бойцы! Да, у хорватов хороший состав, но наша команда ничуть не хуже. Главное выйти собранными. Если приехали за нормальным результатом, то надо побеждать всех, кто попадается на пути. Ну, не будет больше таких соперников, как Бельгия и Англия! Такие команды уже домой уехали. Надо прессинговать, навязывать борьбу по всей площадке. По-другому никак не выиграть.

Матч 1/8 финала Россия – Хорватия пройдет 10 сентября. Начало в 21.30.