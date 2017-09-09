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Первый барьер «Спартака» – «Марибор». Разбираем соперника красно-белых

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Первый барьер «Спартака» – «Марибор». Разбираем соперника красно-белых
Фото: ФК «Марибор»

Из четвертой корзины «Спартаку» достался «Марибор». Соперник, которого необходимо обыгрывать уже в первом туре, не откладывая дело в долгий ящик. Но так ли это легко? Знакомимся с чемпионом Словении поближе.

Лидер по статистике

По многим статистическим показателям лидером команды является нападающий Ясмин Мешанович. Босниец летом приехал в Словению и невероятно быстро освоился на новом месте. По итогам 7 туров чемпионата он лучший в «Мариборе» по следующим показателям: гол+пас (1+3), острые передачи (21 всего, 11 точных), единоборства в атаке (71 всего, 25 удачных) и верховые единоборства (35 всего, 10 успешных). И это несмотря на то, что Мешанович не всегда играет в старте.

Уязвимое место

23-летний защитник Жан-Клод Биллонг совершил наибольшее количество результативных ошибок – 3 в 5 матчах. В двух последних встречах (до паузы на матчи сборных) тренер усадил француза на лавку. Но если он выйдет в старте против «Спартака», это, безусловно, хорошая новость для москвичей. Но будет преувеличением называть Биллонга слабейшим защитником в составе «фиалок». В важных компонентах игры – в перехватах (в среднем 9 за матч) и единоборствах в обороне (в среднем 8 из 10) - он вполне эффективен.

Незаменимые ветераны

Ясмину Хандановичу 39 лет, но он по-прежнему основной голкипер «Марибора». В стартовых турах старший брат вратаря миланского «Интера» Самира Хандановича совершил 12 сейвов, отразил 87% ударов и сделал 24 передачи (94% точных). Нередко ему удавалось обострять игру, ассистируя на партнеров.

Еще один культовый персонаж – Маркос Таварес. Во многом благодаря 33-летнему форварду «Марибор» пробился в лигу чемпионов. 4 гола, забитые им на стадии квалификации, - прекрасная демонстрация того, что Таварес просто создан для решающих матчей. В матчах словенской лиги бразилец не всегда выходит с первых минут. Тренерский штаб частенько дает ему передохнуть. А когда ветеран всё же играет, то выполняет функции оттянутого нападающего и не боится брать инициативу в свои руки.

«Цемент» в средней линии

Опорный полузащитник Алекс Пихлер сейчас настолько горяч, что на регулярной основе делает не только свою, но и чужую работу. Так, в его активе 3 гола после 6 игровых недель. Впрочем, атакующая активность не мешает ему при выполнении прямых своих обязанностей. Он активнее всех вступает в единоборства, совершает наибольшее количество отборов и точно играет в пас. Если 23-летний хавбек продолжит в том же духе и в лиге чемпионов, то наверняка получит вызов в сборную Словении. В последний раз Сречко Катанец приглашал его в национальную команду год назад.

Самый успешный тренер

Под бдительным руководством Дарко Миланича «Марибор» стал первым словенским клубом, взявшим все внутренние трофеи за сезон (чемпионат, кубок и суперкубок) в 2009-м. В общей сложности сотрудничество с Миланичем принесло клубу семь титулов. Но главным успехом можно считать попадание в основной раунд лиги чемпионов.

В большинстве матчей экс-капитан сборной Словении использует две схемы - 4-4-2 и 4-2-3-1. Ни разу за 6 туров он не повторил стартовый состав. Ротации подвергаются все линии без исключения. «Марибор» предпочитает играть во владение. В среднем за 90 минут команда держит мяч 30 минут (56% времени). В лиге чемпионов словенцам нужно будет перестроиться. Уровень соперников вынуждает играть по-другому. Даже у себя дома безопасней отталкиваться от противника.

ДОСЬЕ

«Марибор» (Словения)
Стадион: «Людски врт» (вместимость 12702)
Место в чемпионате Словении по итогам сезона 2016/17: 1-е
Общая стоимость игроков: 13.95 млн. евро
Самый дорогой игрок: Лука Захович (1,4 млн)
Достижения: чемпион Словении (14), обладатель кубка Словении (9), обладатель суперкубка Словении (4), обладатель кубка Интертото (1)

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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