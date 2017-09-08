«Да никакой этот Швед! Вообще играть не умеет!» - Кириленко о сборной

Президент РФБ Андрей Кириленко - об итогах группового раунда, вкладе Алексея Шведа в победы команды и предстоящей встрече с Хорватией в 1/8 финала.

«УРОВЕНЬ ИГРЫ - НА ЧЕТВЕРКУ»

- Почему наотрез отказались мяч в кольцо забивать? - первый вопрос Андрею Кириленко.

Как просил его талисман турнира в одном из перерывов матча с Великобританией совершить бросок. Как просил! Но глава РФБ только улыбался и отшучивался. Хотя и болельщики - судя по гулу и апплодисментам - были не против увидеть, как Андрей забивает в кольцо.

- Не хотел ничего сбивать. Пока у Леши Шведа шло, нельзя было мяч трогать, - поясняет Кириленко.

- Вы вообще в опасном месте сидели - в вас чуть Дмитрий Кулагин не прилетел...

- Я потом уже начеку был. Хвостова в такой же ситуации поймал. В общем, сработал на подстраховке у команды!

- Если серьезно - почему так тяжело далась победа над британцами?

- Слушайте, любого в сборной спросите, и он признает: такие матчи - самые противные. Когда на бумаге ты, вроде, однозначно и значительно сильнее, при этом сопернику нечего терять, он ни за что больше не борется и может действовать раскрепощенно. Это даже не на настрой влияет, а на само течение игры. Уверен - никакой недооценки не было. Просто в подобных матчах тяжело поймать свой ритм. Вот, Швед поймал только в начале и потом - в концовке. А когда начались «качели», из них было очень сложно выбраться.

- Групповой турнир закончился. Готовы дать оценку сборной?

- По результату - однозначно «пятерка». По игре - твердая «четыре». Есть еще, что можно улучшить. Но теперь начинается самое интересное и опасное. Ведь плей-офф - та еще лотерея. Особенно, когда уже в первом раунде встречаешься с соперником уровня Хорватии...

«ШВЕД ЗАМЕТНО ПОВЗРОСЛЕЛ»

- Вам не показалось, что временами наша команда излишне старается играть на публику?

- Это мы любим! Играем для болельщиков. Не только тех, кто смотрит матч с трибун. Но и у телевизоров. Делаем так, чтобы они оторваться не могли! А если бегали куда - то только за валидолом до аптечки... И потом, с трясущимися от напряжения и волнения руками, обсуждали результат. Если серьезно - да, порой заигрываемся. Увы, наша команда умеет создавать себе трудности. Но умеет и героически их преодолевать.

- Нет ощущения, что нынешний состав очень зависим от Алексея Шведа?

- Вот нравится вам слово «Шведозавимость»! Но признаем - в сборной есть явный лидер, который приносит львиную долю очков. И если Леша это умеет, почему же не задействовать его по-максимуму? При этом о зависимости говорить не стоит. Не было бы Шведа - команда просто играла бы по-другому. Да и сейчас другие ребята тоже вносят свой серьезный вклад в успех. В каких-то ситуациях лидером становится Тимофей Мозгов. Это не всегда заметно по статистике, но как он пашет в каждой игре! Против тех же британцев под чужим кольцом целый огород выкопал - засадил его тыквой и редькой... Тима грузит соперников, оттягивает на себя больших, работает на подстраховке и тем самым дает больше пространства для партнеров. Или Дима Хвостов - это ведь его действия в защите принесли нам победу над Великобританией. Да, Швед много забивал в конце. Но забивал и Дэн Кларк, из-за чего разница в счете оставалась минимальной. А когда Хвостов начал совершать перехваты, британцы сразу «просели».

- Можете сравнить того Шведа, с которым вместе выступали в сборной - скажем, на Олимпиаде в Лондоне - и нынешнего?

- Да никакой этот Швед! Вообще играть не умеет! - неожиданно громко кричит Кириленко, вызывая у защитника улыбку - сам Алексей дает интервью неподалеку. - На самом деле, нравится нам это или нет, Леша серьезно повзрослел. Раньше он мог обидеться на всех подряд и бросить бороться, но сейчас такого уже не позволяет. Даже если что-то идет не по плану, если судьи неправильно свистят или команда ошибается с нужной комбинацией, Швед остается в игре и продолжает выжимать из себя максимум. Этого от него все ждали. Вот, дождались. Все-таки, 28 лет уже - пора бы. «Химки» Леша вытянул в Евролигу. Теперь тянет и сборную России.

«НЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО СРАЗУ ИГРАЕМ С ХОРВАТИЕЙ»

- Теоретически - кем можно было усилить нынешний состав?

- Позвать Сергея Панова, Михаила Михайлова, Игоря Куделина, Сергея Бабкова... Попросить Базаревича одеть игровую форму и выйти на паркет. Жаль, все они закончили карьеру. Серьезно - мы можем сколько угодно вспоминать прежние успехи, но поколения меняются. Сейчас в команде собраны лучшие из тех, кто есть у нас данный момент и мог приехать в Турцию. Понятно, всегда хочется большего, но что теперь - мечтать о «Дрим-тим»? Вот это была мощная сборная! Хотя в том же 1992-м вполне можно было заменить Кристиана Лэттнера на кого-нибудь другого.

- Из нашей группы кто больше удивил?

- Удивило, что сразу три сборные оказались на одном очень высоком уровне - Латвия, Сербия и России. Турки, все-таки, чуть похуже. Свои трибуны, конечно, их гонят вперед, но только за счет этого они и держатся. А в первой тройке все было очень плотно! Не зря нашу группу назвали «группой смерти». Переиграй матчи еще раз - непонятно, какой бы был результат. И командам, которым придется со всеми нами встречаться в первом раунде плей-офф, не повезло.

- Даже Хорватии? Может, не повезло, все-таки, нам?

- Соглашусь - с Венгрией было бы полегче. Понятно, что если хочешь завоевать медаль, надо быть готовым обыгрывать любых соперников. Но все же лучше иметь более свободную и комфортную сетку, чтобы постепенно втягиваться в ритм в плей-офф. А встреча с Хорватией - лотерея. Эта сборная выглядит мощно - вполне может взять даже золото. Конечно, нам по силам их пройти, но это явно будет сложный и энергозатратный матч. Такой, какие лучше играть в более поздних раундах, а не в 1/8 финала.



