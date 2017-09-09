В 1/8 ЧЕ Россия играет второй раз. И опять с хорватами!

В субботу на чемпионате Европы начинаются матчи плей-офф. Наши баскетболисты свой матч проведут в воскресенье - против сборной Хорватии.

Это будет лишь второй в 25-летней постсоветской истории российской сборной матч 1/8 финала на чемпионате Европы. Нынешняя система ЧЕ действует с 2015 года, а до этого плей-офф первенств континента обычно начинался с четвертьфиналов. «Осьмушки» тоже иногда случались, но наши поучаствовали в них лишь однажды: 8 сентября 2003 года в тихом пригороде Стокгольма под названием Седертелье.

Удивительно, но соперником россиян тогда тоже была именно сборная Хорватии!

И я там был. Мед-пиво не пил (у шведов с этим строго и дорого), зато понервничать пришлось изрядно. Играли наши натужно и пребывали в роли догоняющих почти весь матч. А на последних секундах включили свирепый прессинг по всей площадке, специально подготовленный тогдашним тренером Сергеем Елевичем к этому чемпионату, - и вырвали победу: 81 на 77!

При всей своей замечательно-югославской баскетбольной «школе» (Дражен Петрович, Тони Кукоч, Дино Раджа, Стоян Вранкович!) хорваты толком не выигрывали ничего и никогда. Пока то, великое поколение было еще в силе, они добыли серебро олимпийской Барселоны-1992 (сразу за уникальнойDream Team-1, что очень даже круто) и три подряд бронзы - ЧЕ-1993, ЧМ-1994 и ЧЕ-1995. Дальше как отрезало, до сих пор - ни одной медали. Не то, что у нас.

Еще один момент: и в 93-м, и в 94-м еще ту, звездную сборную Хорватии во вроде бы «ожидаемо победных» для нее полуфиналах останавливал не кто-нибудь, а Россия. И в обоих случаях за последнюю играл нынешний главный тренер нашей сборной Сергей Базаревич. Который перед началом нынешнего ЧЕ специально пересматривал матч с Кукочем и прочими супер-пупер-хорватами в Торонто 23-летней давности. Для поднятия, так сказать, боевого духа.

В общем, мы их, как правило, обыгрывали, особенно в плей-офф. Однако обыгрывали очень трудно. И вообще сейчас все это - не более, чем история. На крупнейших турнирах Россия с Хорватией не встречались аж с 2009 года. Так что в Стамбуле придется заново все начинать. С нуля.

В нынешней хорватской сборной Кукочей нет (а у кого они нынче есть?), но два очень сильных баскетболиста из НБА присутствуют.

Во-первых, второй (а многие считают, что и первый) новичок всей НБА-2016/17 Дарио Шарич. Рост 208 см, номинально - мощный форвард, умеет - абсолютно все. Водит, бросает и пасует, как защитник, подбирает и защищается - как подвижный центровой. Этакий универсальный монстр.

Во-вторых, жуткий снайпер Боян Богданович. Очень быстрый бросок, очень острый проход (203 см), если уж получил мяч - партнеров не замечает. Чистый продукт НБА. В пятницу Богданович лениво вышел со скамейки в ничего не значившем матче с чехами, «взорвался», набрал за 10 минут 17 очков - и лениво ушел обратно.

Плюс чернорабочий центровой (тоже из НБА) Бендер и «армия ветеранов сильно за 30», некоторые из которых играли в наших клубах: Попович (да-да, тот самый «вечный» Марко), Укич, Томас, Жорич, Симон… Последний в этой сборной очень часто исполняет роль не второго «номера», а плеймейкера.

В общем, диспозиция обычная: у них есть и звезды, и слабые места. Осталось разобраться со всем этим на баскетбольном паркете. 10 сентября, в 21.30 по московскому времени.



