Боюсь идти в спортзал

Как безболезненно адаптироваться в зале человеку, пришедшему впервые

Если спросить Иру о ее первой тренировке, она ответит неохотно:

-Да, начинала. Да, ходила. Но бросила, времени нет. Работа.

И тут же переводит разговор.

Вспоминать эту историю она не очень любит. А все потому, что первое посещение зала обернулось для девушки настоящим стрессом.

Перед залом- похудеть

Близилось лето. Ира, как и большинство ее коллег, собиралась в отпуск и решила привести себя в порядок. За зимний период и без того не худенькая Ира прибавила около пяти килограммов. Подружки были категоричны: спортзал.

Не пошло сразу. Свободный костюм и круглые формы изрядно отличались от стройных девушек в лосинах.

-Я не очень поняла, честно говоря,- признается Ирина,- зачем все эти люди сюда пришли. И где вообще люди с лишним весом. Тут что, олимпийцы тренируются? Они все идеальны!

Девушка решила не привлекать к себе внимания и пошла на беговую дорожку. Дождавшись своей очереди, она взобралась на тренажер…

-Все как в дурацких комедиях,- продолжает она,- я так волновалась, что не разобралась, как тут все устроено и чуть не растянулась во весь рост.

Ирина не стала дальше испытывать судьбу и попросила помощи у тренера. Он оглядел ее с головы до ног и резюмировал: здесь лишний вес, вот тут жир и тут жир- убираем. Строгая диета, ничего мучного, исключаем алкоголь и тогда, возможно, через месяц что-то сдвинется.

Конечно, Ирина понимала, что результат не будет мгновенным. Но к таким откровениям готова не была.

-Я поняла, что для того, чтобы начать ходить в зал, я должна похудеть.

Первые шаги

Большая, но, к сожалению, распространенная ошибка. На самом деле, есть несколько простых советов, которые изрядно облегчат участь новичка. Для того, чтобы все не было таким пугающим в первый раз, лучше прийти заранее и попросить устроить экскурсию. Вы собираетесь посещать платные занятия, поэтому, в любом зале заинтересованы в том, чтобы вы пришли снова. Вам обязательно все покажут и расскажут. Осмотрите тренажеры, узнайте, как они действуют. Можно даже попробовать свои силы.

Затем, постарайтесь привыкнуть к одежде, в которой пойдете. Ваши килограммы прибавились не за одну ночь. Как-то вы до этого с ними ходили на работу, на улицу, в ресторан и, возможно даже в ночной клуб! В спортзале все те же люди, которые окружают вас в обычной жизни. Просто именно там большая концентрация тех, кто давно и пристально следит за своей фигурой. Узнайте у будущего тренера, в какое время зал посещают не «профессионалы», а такие же новички, как вы.

Если все эти подготовительные моменты не помогли,

вызываем психолога!

Александр Ватолин, как адаптироваться в спортзале новичку?

-Даже если мы еще не были в какой-либо ситуации,- рассуждает эксперт,- мы уже имеем определенные ожидания по отношению к ней.

В данном случае есть 3 важных ожидания, с которыми в первую очередь следует справиться:

1 ожидание: мне должно быть комфортно в любой новой ситуации.

Реальность: морально следует подготовиться, что какие-то моменты будут неприятны, ведь это новое для Вас дело. И даже если Вы ранее бывали в зале, то теперь это может быть другой зал, другие люди и даже обстановка здесь может быть совершенно другой.

Что делать: не идите на поводу у своих фантазий, просто приходите в зал и наблюдайте за ситуацией. То, что Вы представляли дома или по пути в зал, это всего лишь фантазия. А реальность такая, какая она есть. Просто воспринимайте её сплошным потоком, находитесь в ситуации, получайте от нее удовольствие, даже если для этого придется посмеяться над собой.

2 ожидание: у меня должен быть замечательный специалист.

Реальность: кто-то может создать комфорт, кто-то нет. Кто-то более тонко чувствует людей, а кто-то зациклен только на себе. Не следует думать, что все-все-все будут понимать Вас и чувствовать Ваши эмоции.

Что делать: внимательнее выбирайте себе тренера. Не бойтесь сменить его, если он по каким-то причинам Вам не подходит. В серьезных залах всегда есть выбор из большого количества тренеров. Если переживаете, что никто Вам не подойдет здесь, заранее устройте собеседования Вашим будущим тренерам, чтобы выбрать более подходящего кандидата.

3 ожидание: страх осуждения. Пусть меня уважают и почитают все люди.

Реальность: даже если Вы занимаетесь совместной тренировкой, не ждите, что люди будут вежливы и почтительны к Вам и Вашей внешности (ведь этого не происходит даже в реальной жизни). Просто не всем этого хочется, не всем это нужно и у нас в менталитете нет соответствующих правил приличия.

Что делать: если разобраться, то зачем Вам уважение и почтенное внимание от каждого человека? Относитесь с большим уважением и почтением к себе, а если не получается, то учитесь этому у специалистов. Когда Ваше мнение о себе станет самым важным, то мнение малознакомых людей будет для Вас почти столь же малозначительным, как мнение домашнего питомца.

Если учесть все вышеперечисленные советы, наверняка первая тренировка пройдет намного проще и легче. В крайнем случае, можно поискать поддержки в Интернете. Существует масса форумов, где люди делятся аналогичными проблемами. Объединяйтесь в группы, занимайтесь спортом и будьте здоровы!