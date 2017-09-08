Хит-парад решений российских судей: как судить надо!

Визит руководителей Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрея Будогосского, и главы судейского комитета РФС Андрея Бутенко позволил «Советскому Спорту» не только получить ответы на актуальные вопросы по горячо интересующей всех теме, но и стать партнерами «17-й команды РФПЛ». Сегодня в нашем издании премьера – совместный рейтинг-лист лучших решений рефери, и ассистентов главного арбитра. Мы будем вести его в течение всего сезона, а в его конце наградим лучших представителей одной из самых сложных футбольных профессий.

Главные арбитры

1-е место - решение Алексея Еськова показать вторую желтую карточку Александру Самедову в матче 7-го тура «Спартак» - «Локомотив».

В компенсированное к первому тайму время полузащитник «Спартака» (по иронии, пришедший в клуб именно из «Локомотива») рухнул в штрафной в непосредственной близости от защитника железнодорожников Кверквелия. Вот как прокомментировали эпизод его главные действующие лица.

Самедов: Лично для меня очевидно, что арбитр ошибся, удалив меня. Судья даже не видел этого момента! Он не должен был показывать мне вторую желтую карточку. Я бежал, там в любом случае было касание…

Еськов: Момент, приведший к удалению Самедова, динамичный, и в этой ситуации игрок «Спартака» пытался ввести меня в заблуждение. Я незамедлительно показал ему карточку, убедившись, что контакта с защитником не было.

Повторы убеждают – фола со стороны игрока обороны не было. Решение Еськова выглядит жестким, но вынесено в полном соответствии с правилами. Кстати, в Англии с этого сезона подобные «нырки» приводят к двухматчевой дисквалификации.

2-е место - решение Сергея Лапочкина назначить пенальти в матче 3-го тура «Спартак» - «Краснодар».

На 37-й минуте защитник «быков» Андреас Гранквист в штрафной зацепил ногой форварда «Спартака» Зе Луиша. Лапочкин верно разобрался в ситуации, наказав гостей 11-метровым ударом.

Мнение заместителя руководителя ДСИ РФС Александра Егорова: Я полностью поддерживаю решение арбитра - никому не позволено делать подножки в своей штрафной. Вопрос не в том, сильный ли контакт был или нет. Есть фол по неосторожности, который совершил Гранквист. Если бы был более сильный или грубый контакт, он бы еще и желтую карточку получил.



3-е место - решение Романа Галимова не назначать пенальти в матче 2-го тура «Ростов» - «Ахмат».

Уже на 1-й минуте матча 34-летнему арбитру из Улан-Удэ пришлось принять непростое решение – Александр Бухаров упал в штрафной «Ахмата» в борьбе с Алексеем Семеновым. Арбитр оценил эпизод в пользу защитника и оказался прав.

4-е место - решение Михаила Вилкова назначить пенальти в матче 4-го тура «Зенит» - «Спартак».

Еще одно верное решение арбитра в эпизоде, связанном с игрой нападающего «Спартака» Зе Луиша. На этот раз на 70-й минуте против него неверно сыграл в штрафной Эммануэль Маммана. Арбитр Михаил Вилков занимал верную позицию, увидел эпизод в деталях, и верно назначил пенальти.

5-е место - решение Владимира Москалева назначить пенальти в матче 3-го тура «Рубин» - «Арсенал».

На 73-й минуте защитник гостей Стоппила Сунзу двумя руками обнял в штрафной Сердара Азмуна. Снова следует отметить верный выбор позиции арбитром, который видел единоборство во всех деталях, и принял верное решение о назначении пенальти.

Ассистенты главного арбитра

1-е место – решение Антона Аверьянова не фиксировать офсайд в матче 1-го тура «Динамо» - «Спартак».

На 32-й минуте Луис Адриано вышел один на один с Антоном Шуниным, и сделал счет в матче 2:0. Многим показалось, что бразилец забивал из положения «вне игры», однако видеоповтор красноречиво свидетельствует – нога защитника «Динамо» Алексея Козлова находится ближе к воротам, чем любая часть тела бразильского нападающего «Спартака».





2-е место – решение Николая Богача не фиксировать офсайд в матче 6-го тура ЦСКА – «Спартак».

На 83-й минуте матча ЦСКА, уступающий 0:1, сумел сравнять счет. Многим на стадионе показалось, что Георгий Щенников сделал это, находясь в офсайде. Повтор показывает правильность судейского решения – в момент паса Головина автор гола и защитник Спартака находятся на одной линии.





3-е место – решение Алексея Ширяева не фиксировать офсайд в матче 5-го тура «Спартак» - «Арсенал».

По ходу первой голевой атаки чемпионов России сразу дважды у болельщиков могли возникнуть сомнения в «легитимности» положения игроков «Спартака». Однако ставрополец Алексей Ширяев оба раза принял верные решения – сначала Марио Пашалич, которому и адресовался мяч, не находился в офсайде (положение Квинси Промеса, забившего в итоге здесь не учитывается), а затем Промес правильно открылся под передачу Пашалича, не забежав за «линию мяча».





4-е место – решение Алексея Воронцова зафиксировать офсайд в матче 1-го тура «Анжи» - ЦСКА.

Изначально именно этот эпизод выглядел наиболее непонятным для болельщиков – режиссер трансляции при повторе сделал акцент на положении Алана Дзагоева в момент паса из глубины поля. А стоило на моменту удара Алана – в эту секунду прямо перед вратарем (и в офсайде) находится Понтус Вернблум, который еще и «перешагивает» через мяч, прямо влияя на действия голкипера.

5-е место – решение Игоря Демешко зафиксировать офсайд в матче 4-го тура «Арсенал» - «Тосно».

В первых трех турах «Тосно» не смог открыть счет своим голам в РФПЛ, а когда мяч все-таки нашел дорогу в ворота – выяснилось, что сделано это было с нарушением правил игры. В офсайде оказался не Роша, поразивший ворота, а Заболотный, который, получив мяч, находясь в положении вне игры, и ассистировал партнеру.



