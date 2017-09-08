«Главные проблемы - Бердыев и травма Джано». Каррера о матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с «Рубином».

Первым делом итальянский специалист высказался о новичке команды Педро Роше, и отметил, что нападающий сможет сыграть уже против «Рубина».

- Роша уже провел несколько тренировок в команде. Как он вам?

- Хороший игрок, естественно пока готов не на сто процентов, но у него есть нужные нам качества.

- Можно ли ожидать его в матче с «Рубином»?

- С первых минут – вряд ли.

- На каких позициях видите Педро Рошу?

- Это современный нападающий. Он может играть на любо атакующей позиции.

- Что скажете про «Рубин»? Изменилась ли команда по сравнению с прошлым сезоном?

- Это команда Бердыева, все его команды хорошо организованы, играют компактно в обороне, поэтому нам нужно будет быстро катать мяч, чтобы открывать зоны. Ожидаю тяжелой игры.

Также Каррера не поскупился на комплименты в адрес Курбана Бердыева, назвав его главным фактором успешных выступлений «Рубина».

- Вы сказали, что «Спартак» – русский «Юве». С кем «Рубин» сравните?

- Не знаю, с кем можно сравнить, все команды Бердыева играют хорошо. Думаю, главный фактор «Рубина» – Бердыев.

- Влияют ли выступления игроков в сборных на выбор стартового состава?

- Нет, это никак не влияет, я готовлюсь к каждому сопернику и подбираю тех, кто в конкретном матче будет нужнее на поле. Джано вернулся с травмой, что-то с коленом, вряд ли он сыграет.

- Трансферное окно закрылось. Теперь можете сконцентрироваться на футболе?

- Я и до этого концентрировался на футболе. Трансферный рынок мне никак не мешал.

- У «Спартака» есть проблемы с составом, травмы. Как выходить из ситуации?

- В команде 25-26 человек, жаль, когда кто-то из-за травмы не может играть. Но на месте одного футболиста будет другой. В футболе бывают травмы, и с этим нужно мириться.

- Паузы на международные матчи мешают подготовке. В каком состоянии приехали игроки? Будете ли проводить ротацию перед матчем Лиги чемпионов?

- Кроме Джано все вернулись здоровыми, никаких проблем нет. Я пока не готов говорить, в каком составе мы будем готовиться к ЛЧ. Сначала нам предстоит игра с «Рубином».



