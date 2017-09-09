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Халтмаагийн Баттулга: Дети в Монголии уже в три года садятся на лошадь

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Президент международного комитета Игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко вручает спортивную экипировку президенту Монголии Халтмаагийну Баттулга
Президент международного комитета Игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко вручает спортивную экипировку президенту Монголии Халтмаагийну БаттулгаФото: «Советский спорт»

Господин Халтмаагийн Баттулга вступил в должность 10 июля этого года. И сразу же фотография мужчины с громадными мускулами, который легко отжимался от брусьев с пудовой стальной цепью на шее, стала мемом в интернете.

Так редко бывает, чтобы президентом иностранной страны стал человек, который прекрасно говорит по-русски, окончил училище изобразительных искусств по специальности «художник», а еще – стал чемпионом мира по самбо.

Халтмаагийн Баттулга пригласил журналистов к столу и сразу сказал: «Говорить сегодня мы будем только о спорте. Политика – это широкое понятие, но спорт – одна из самых любимых моих тем».

Да и повод весомый: в 2020 году Улан-Батор примет VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Надо отметить, что делегация Монголии участвовала во всех шести МСИ «Дети Азии» в Якутске, причем традиционно была одной из самых сильных и многочисленных. А из талантливых детей вырастали спортсмены, которые потом брали медали на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«НАМ НУЖНЫ «ДЕТИ АЗИИ»

– Почему Монголия решила организовать у себя эти уникальные игры «Дети Азии» – единственное спортивное мероприятие в России, кроме Москвы-1980 и Сочи-2014, которое проводится под патронатом МОК?
– Как мне известно, проведение игр «Дети Азии» обсуждалось с Казахстаном, ОАЭ, Катаром… Но Монголия заняла очень активную позицию, мы подали хорошую заявку, нам интересен этот турнир. У нас сильная сборная, и мы можем порадовать своих болельщиков. Кроме того, у нашей страны давние хорошие отношения с Россией и субъектом РФ Якутией. Поэтому международный комитет турнира принял решение в нашу пользу.

…Также Халтмаагийн Баттулга отметил, что в Монголии создан национальный организационный комитет, будут реконструированы и построены новые спортивные объекты. Создаются условия для занятий всеми видами спорта, которые вошли в программу игр «Дети Азии». Эти виды будут включены в программу учебных занятий по физкультуре в монгольских школах. А в 2019 году планируется организовать национальные детские игры для отбора кандидатов в юношескую сборную страны.

«Организация игр «Дети Азии» будет способствовать дальнейшему развитию спорта в Монголии, – заявил господин Баттулга. – В дальнейшем мы планируем организовывать и другие международные турниры такого уровня. Кроме того, это поможет улучшить инфраструктуру в Монголии, привлечет поток туристов и людей, интересующихся спортом».

ДОСЛОВНО

– В основе игр «Дети Азии» лежит олимпийское движение. Но мы уже выходим за рамки спорта. Через два года в России впервые в истории пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям – WorldSkills Kazan 2019. Соберутся более 1500 участников из 60 стран мира. Соревнования пройдут по 50 видам профессий – от поваров до веб-дизайнеров, от каменщиков до косметологов…

Экономика России нуждается в существенном росте, а это невозможно без развития промышленности, без высоких стандартов качества продукции и уровня производительности труда. WorldSkills не только проходит по международным стандартам. Но в основе соревнований именно спортивный принцип. Это движение существует и в России, и в Монголии, что также объединяет наши страны.

Дмитрий ГЛУШКО, президент международного комитета игр «Дети Азии»

«ММА СОБИРАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОКС»

– Какие еще турниры могут быть проведены с участием России и Монголии?
– Например, на днях мы устраиваем международный чемпионат по дзюдо для юношей до 21 года. Кроме наших стран там еще выступит Япония.

Между Россией и Монголией налажены традиционные культурные и спортивные связи. Так, в среду я встречался с президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым. Мы договорились о совместном сотрудничестве. Также мы развиваем партнерство по хоккею с мячом. Приглашаем российских тренеров для подготовки монгольских команд.

– Почему именно бенди?
– У нас этот вид спорта очень популярен. А в этом году в группе «В» чемпионата мира мы завоевали бронзу, победив Японию.

– Расскажите о ваших личных предпочтениях в области спорта.
– Я с детства занимаюсь борьбой, придерживаюсь здорового образа жизни. В целом очень люблю спорт. Где бы ни находился, два-три раза в неделю стараюсь ходить в зал, делаю силовые упражнения.

– Кто оказал влияние на вашу спортивную карьеру?
– Это семейное воспитание. Мой отец тоже очень интересовался борьбой. Многие тренеры из СССР приезжали в Монголию, тренировали нас. Это мне очень помогло.

– На играх «Дети Азии» представлены классические виды – вольная борьба, дзюдо, тхэквондо. А как вы относитесь к смешанным единоборствам ММА?
– Они привлекают большое количество зрителей, там хорошие гонорары. Я уверен, этот вид спорта и дальше будет бурно развиваться. Тот же бокс входит в программу Олимпиад, но в отличие от ММА уже не привлекает так много болельщиков. А вот ММА легко может собрать стадион на 7–10 тысяч человек.

– Такие стадионы есть в Улан-Баторе?
– В каждом районе построены хорошие спортсооружения. Активно развивается фитнес, загружены тренажерные залы. Многие играют в футбол. Могу сказать, что в Монголии сейчас – бум спорта.

– Футбол – самый популярный?
– Да, а еще баскетбол. Также отмечу дзюдо, самбо, вольную борьбу. Ежегодно у нас проходят турниры по трем мужским видам спорта – скачки, борьба, стрельба из лука. Особое место занимает монгольская национальная борьба. А несколько лет назад мы попали в Книгу рекордов Гиннесса, когда у нас одновременно состязались шесть тысяч профессиональных борцов. Это большая цифра для страны с населением в три миллиона.

Вообще малыши в Монголии уже в три года садятся на лошадь, в семь лет активно участвуют в скачках на дистанции 20 км. Иностранцам это трудно понять. Им кажется, это громадный риск. Но монголы так не считают, и наши дети буквально вырастают в седле.

– А в какой вид спорта отдают девочек?
– Вы не поверите, тоже борьба и скачки. Все на равных.

КСТАТИ

Монголия за свою историю завоевала два золота Олимпиад. Это случилось на летних Играх в Пекине-2008, где победили дзюдоист Найдангийн Түвшинбаяр и боксер Энхбатын Бадар-Ууган. Кроме того, еще были 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Виды спорта – дзюдо, бокс, борьба, стрельба.

«НАМ ПОКА РАНО В КХЛ»

– Как вы относитесь к допинговому скандалу, который уже второй год раздувается вокруг сборной России?
– Я считаю, что эту тему не надо политизировать. Мне показалось, ВАДА делало именно это во время Олимпиады в Рио. В частности, пострадали невиновные российские легкоатлеты – чистые спортсмены, которые сейчас побеждают, но вынуждены выступать под нейтральным флагом.

– Вы формируете свою команду в правительстве Монголии. Там много спортсменов?
– Да, хватает. Скажу, например, что туда входит первый монгольский йокодзуна в профессиональном сумо. Кстати, вот вам вопрос на засыпку: назовите профессионального российского сумоиста. Единственного в истории одзумо.

– Затрудняюсь…
– Это Николай Юрьевич Иванов, родившийся в Лесозаводске Приморского края. Выступает под сиконой Амуру Мицухиро. По-вашему – Амур, в честь реки. Вот он популярен в Монголии.

– А есть шанс, что монгольский клуб вступит в КХЛ и будет играть против «Амура», «Адмирала», «Куньлуня»?
– Я уверен, что Монголии сначала нужно развить экономику, а уже потом вкладываться в профессиональные команды, под которые нужен большой бюджет.

Мы близки с Россией, наша общая сухопутная граница растянулась на 4000 км. У нас небольшое население, но мы гордимся своими успехами в спорте. Вот в Будапеште только что завершился чемпионат мира по дзюдо, в котором участвовали 126 стран. Монголия стала четвертой в общем зачете, завоевав золото, серебро, четыре бронзы.

Что касается хоккея с шайбой, то мы входим в ИИХФ, но не участвуем в чемпионатах мира. Нет хороших тренеров, сильных игроков. Этот вид спорта держится на энтузиастах. Так что в КХЛ нам пока рано.

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