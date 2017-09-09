Халтмаагийн Баттулга: Дети в Монголии уже в три года садятся на лошадь

Президент международного комитета Игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко вручает спортивную экипировку президенту Монголии Халтмаагийну Баттулга Фото: «Советский спорт»

Господин Халтмаагийн Баттулга вступил в должность 10 июля этого года. И сразу же фотография мужчины с громадными мускулами, который легко отжимался от брусьев с пудовой стальной цепью на шее, стала мемом в интернете.

Так редко бывает, чтобы президентом иностранной страны стал человек, который прекрасно говорит по-русски, окончил училище изобразительных искусств по специальности «художник», а еще – стал чемпионом мира по самбо.



Халтмаагийн Баттулга пригласил журналистов к столу и сразу сказал: «Говорить сегодня мы будем только о спорте. Политика – это широкое понятие, но спорт – одна из самых любимых моих тем».

Да и повод весомый: в 2020 году Улан-Батор примет VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Надо отметить, что делегация Монголии участвовала во всех шести МСИ «Дети Азии» в Якутске, причем традиционно была одной из самых сильных и многочисленных. А из талантливых детей вырастали спортсмены, которые потом брали медали на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«НАМ НУЖНЫ «ДЕТИ АЗИИ»

– Почему Монголия решила организовать у себя эти уникальные игры «Дети Азии» – единственное спортивное мероприятие в России, кроме Москвы-1980 и Сочи-2014, которое проводится под патронатом МОК?

– Как мне известно, проведение игр «Дети Азии» обсуждалось с Казахстаном, ОАЭ, Катаром… Но Монголия заняла очень активную позицию, мы подали хорошую заявку, нам интересен этот турнир. У нас сильная сборная, и мы можем порадовать своих болельщиков. Кроме того, у нашей страны давние хорошие отношения с Россией и субъектом РФ Якутией. Поэтому международный комитет турнира принял решение в нашу пользу.

…Также Халтмаагийн Баттулга отметил, что в Монголии создан национальный организационный комитет, будут реконструированы и построены новые спортивные объекты. Создаются условия для занятий всеми видами спорта, которые вошли в программу игр «Дети Азии». Эти виды будут включены в программу учебных занятий по физкультуре в монгольских школах. А в 2019 году планируется организовать национальные детские игры для отбора кандидатов в юношескую сборную страны.

«Организация игр «Дети Азии» будет способствовать дальнейшему развитию спорта в Монголии, – заявил господин Баттулга. – В дальнейшем мы планируем организовывать и другие международные турниры такого уровня. Кроме того, это поможет улучшить инфраструктуру в Монголии, привлечет поток туристов и людей, интересующихся спортом».

ДОСЛОВНО – В основе игр «Дети Азии» лежит олимпийское движение. Но мы уже выходим за рамки спорта. Через два года в России впервые в истории пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям – WorldSkills Kazan 2019. Соберутся более 1500 участников из 60 стран мира. Соревнования пройдут по 50 видам профессий – от поваров до веб-дизайнеров, от каменщиков до косметологов… Экономика России нуждается в существенном росте, а это невозможно без развития промышленности, без высоких стандартов качества продукции и уровня производительности труда. WorldSkills не только проходит по международным стандартам. Но в основе соревнований именно спортивный принцип. Это движение существует и в России, и в Монголии, что также объединяет наши страны. Дмитрий ГЛУШКО, президент международного комитета игр «Дети Азии»

«ММА СОБИРАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОКС»

– Какие еще турниры могут быть проведены с участием России и Монголии?

– Например, на днях мы устраиваем международный чемпионат по дзюдо для юношей до 21 года. Кроме наших стран там еще выступит Япония.

Между Россией и Монголией налажены традиционные культурные и спортивные связи. Так, в среду я встречался с президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым. Мы договорились о совместном сотрудничестве. Также мы развиваем партнерство по хоккею с мячом. Приглашаем российских тренеров для подготовки монгольских команд.

– Почему именно бенди?

– У нас этот вид спорта очень популярен. А в этом году в группе «В» чемпионата мира мы завоевали бронзу, победив Японию.

– Расскажите о ваших личных предпочтениях в области спорта.

– Я с детства занимаюсь борьбой, придерживаюсь здорового образа жизни. В целом очень люблю спорт. Где бы ни находился, два-три раза в неделю стараюсь ходить в зал, делаю силовые упражнения.

– Кто оказал влияние на вашу спортивную карьеру?

– Это семейное воспитание. Мой отец тоже очень интересовался борьбой. Многие тренеры из СССР приезжали в Монголию, тренировали нас. Это мне очень помогло.

– На играх «Дети Азии» представлены классические виды – вольная борьба, дзюдо, тхэквондо. А как вы относитесь к смешанным единоборствам ММА?

– Они привлекают большое количество зрителей, там хорошие гонорары. Я уверен, этот вид спорта и дальше будет бурно развиваться. Тот же бокс входит в программу Олимпиад, но в отличие от ММА уже не привлекает так много болельщиков. А вот ММА легко может собрать стадион на 7–10 тысяч человек.

– Такие стадионы есть в Улан-Баторе?

– В каждом районе построены хорошие спортсооружения. Активно развивается фитнес, загружены тренажерные залы. Многие играют в футбол. Могу сказать, что в Монголии сейчас – бум спорта.

– Футбол – самый популярный?

– Да, а еще баскетбол. Также отмечу дзюдо, самбо, вольную борьбу. Ежегодно у нас проходят турниры по трем мужским видам спорта – скачки, борьба, стрельба из лука. Особое место занимает монгольская национальная борьба. А несколько лет назад мы попали в Книгу рекордов Гиннесса, когда у нас одновременно состязались шесть тысяч профессиональных борцов. Это большая цифра для страны с населением в три миллиона.

Вообще малыши в Монголии уже в три года садятся на лошадь, в семь лет активно участвуют в скачках на дистанции 20 км . Иностранцам это трудно понять. Им кажется, это громадный риск. Но монголы так не считают, и наши дети буквально вырастают в седле.

– А в какой вид спорта отдают девочек?

– Вы не поверите, тоже борьба и скачки. Все на равных.

КСТАТИ Монголия за свою историю завоевала два золота Олимпиад. Это случилось на летних Играх в Пекине-2008, где победили дзюдоист Найдангийн Түвшинбаяр и боксер Энхбатын Бадар-Ууган. Кроме того, еще были 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Виды спорта – дзюдо, бокс, борьба, стрельба.

«НАМ ПОКА РАНО В КХЛ»

– Как вы относитесь к допинговому скандалу, который уже второй год раздувается вокруг сборной России?

– Я считаю, что эту тему не надо политизировать. Мне показалось, ВАДА делало именно это во время Олимпиады в Рио. В частности, пострадали невиновные российские легкоатлеты – чистые спортсмены, которые сейчас побеждают, но вынуждены выступать под нейтральным флагом.

– Вы формируете свою команду в правительстве Монголии. Там много спортсменов?

– Да, хватает. Скажу, например, что туда входит первый монгольский йокодзуна в профессиональном сумо. Кстати, вот вам вопрос на засыпку: назовите профессионального российского сумоиста. Единственного в истории одзумо.

– Затрудняюсь…

– Это Николай Юрьевич Иванов, родившийся в Лесозаводске Приморского края. Выступает под сиконой Амуру Мицухиро. По-вашему – Амур, в честь реки. Вот он популярен в Монголии.

– А есть шанс, что монгольский клуб вступит в КХЛ и будет играть против «Амура», «Адмирала», «Куньлуня»?

– Я уверен, что Монголии сначала нужно развить экономику, а уже потом вкладываться в профессиональные команды, под которые нужен большой бюджет.

Мы близки с Россией, наша общая сухопутная граница растянулась на 4000 км . У нас небольшое население, но мы гордимся своими успехами в спорте. Вот в Будапеште только что завершился чемпионат мира по дзюдо, в котором участвовали 126 стран. Монголия стала четвертой в общем зачете, завоевав золото, серебро, четыре бронзы.

Что касается хоккея с шайбой, то мы входим в ИИХФ, но не участвуем в чемпионатах мира. Нет хороших тренеров, сильных игроков. Этот вид спорта держится на энтузиастах. Так что в КХЛ нам пока рано.