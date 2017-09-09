Халтмаагийн Баттулга: Дети в Монголии уже в три года садятся на лошадь
Господин Халтмаагийн Баттулга
вступил в должность 10 июля этого года. И сразу же фотография мужчины с
громадными мускулами, который легко отжимался от брусьев с пудовой стальной
цепью на шее, стала мемом в интернете.
Так редко бывает, чтобы президентом иностранной страны стал человек, который прекрасно говорит
по-русски, окончил училище изобразительных искусств по специальности «художник»,
а еще – стал чемпионом мира по самбо.
Халтмаагийн Баттулга
пригласил журналистов к столу и сразу сказал: «Говорить сегодня мы будем только
о спорте. Политика – это широкое понятие, но спорт – одна из самых любимых моих
тем».
Да и повод весомый: в 2020
году Улан-Батор примет VII
Международные спортивные игры «Дети Азии». Надо отметить, что делегация
Монголии участвовала во всех шести МСИ «Дети Азии» в Якутске, причем
традиционно была одной из самых сильных и многочисленных. А из талантливых детей
вырастали спортсмены, которые потом брали медали на чемпионатах мира и
Олимпиадах.
«НАМ НУЖНЫ «ДЕТИ АЗИИ»
– Почему Монголия решила организовать у себя эти
уникальные игры «Дети Азии» – единственное спортивное мероприятие в России,
кроме Москвы-1980 и Сочи-2014, которое проводится под патронатом МОК?
– Как мне известно, проведение игр «Дети Азии» обсуждалось с Казахстаном, ОАЭ, Катаром… Но Монголия заняла очень активную позицию, мы подали хорошую заявку, нам интересен этот турнир. У нас сильная сборная, и мы можем порадовать своих болельщиков. Кроме того, у нашей страны давние хорошие отношения с Россией и субъектом РФ Якутией. Поэтому международный комитет турнира принял решение в нашу пользу.
…Также Халтмаагийн Баттулга
отметил, что в Монголии создан национальный организационный комитет, будут
реконструированы и построены новые спортивные объекты. Создаются условия для
занятий всеми видами спорта, которые вошли в программу игр «Дети Азии». Эти
виды будут включены в программу учебных занятий по физкультуре в монгольских
школах. А в 2019 году планируется организовать национальные детские игры для
отбора кандидатов в юношескую сборную страны.
«Организация игр «Дети Азии» будет способствовать дальнейшему развитию спорта в Монголии, – заявил господин Баттулга. – В дальнейшем мы планируем организовывать и другие международные турниры такого уровня. Кроме того, это поможет улучшить инфраструктуру в Монголии, привлечет поток туристов и людей, интересующихся спортом».
ДОСЛОВНО
– В основе игр «Дети Азии» лежит олимпийское движение. Но мы уже выходим за рамки спорта. Через два года в России впервые в истории пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям – WorldSkills Kazan 2019. Соберутся более 1500 участников из 60 стран мира. Соревнования пройдут по 50 видам профессий – от поваров до веб-дизайнеров, от каменщиков до косметологов…
Экономика России нуждается в существенном росте, а это невозможно без развития промышленности, без высоких стандартов качества продукции и уровня производительности труда. WorldSkills не только проходит по международным стандартам. Но в основе соревнований именно спортивный принцип. Это движение существует и в России, и в Монголии, что также объединяет наши страны.
Дмитрий ГЛУШКО, президент международного комитета игр «Дети Азии»
«ММА СОБИРАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОКС»
– Какие еще турниры могут быть проведены с участием
России и Монголии?
– Например, на днях мы устраиваем международный чемпионат по дзюдо для юношей до 21 года. Кроме наших стран там еще выступит Япония.
Между Россией и Монголией налажены
традиционные культурные и спортивные связи. Так, в среду я встречался с
президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым. Мы договорились
о совместном сотрудничестве. Также мы развиваем партнерство по хоккею с мячом.
Приглашаем российских тренеров для подготовки монгольских команд.
– Почему именно бенди?
– У нас этот вид спорта очень популярен. А в этом году в группе «В» чемпионата мира мы завоевали бронзу, победив Японию.
– Расскажите о ваших личных предпочтениях в области
спорта.
– Я с детства занимаюсь борьбой, придерживаюсь здорового образа жизни. В целом очень люблю спорт. Где бы ни находился, два-три раза в неделю стараюсь ходить в зал, делаю силовые упражнения.
– Кто оказал влияние на вашу спортивную карьеру?
– Это семейное воспитание. Мой отец тоже очень интересовался борьбой. Многие тренеры из СССР приезжали в Монголию, тренировали нас. Это мне очень помогло.
– На играх «Дети Азии» представлены классические виды
– вольная борьба, дзюдо, тхэквондо. А как вы относитесь к смешанным
единоборствам ММА?
– Они привлекают большое количество зрителей, там хорошие гонорары. Я уверен, этот вид спорта и дальше будет бурно развиваться. Тот же бокс входит в программу Олимпиад, но в отличие от ММА уже не привлекает так много болельщиков. А вот ММА легко может собрать стадион на 7–10 тысяч человек.
– Такие стадионы есть в Улан-Баторе?
– В каждом районе построены хорошие спортсооружения. Активно развивается фитнес, загружены тренажерные залы. Многие играют в футбол. Могу сказать, что в Монголии сейчас – бум спорта.
– Футбол – самый популярный?
– Да, а еще баскетбол. Также отмечу дзюдо, самбо, вольную борьбу. Ежегодно у нас проходят турниры по трем мужским видам спорта – скачки, борьба, стрельба из лука. Особое место занимает монгольская национальная борьба. А несколько лет назад мы попали в Книгу рекордов Гиннесса, когда у нас одновременно состязались шесть тысяч профессиональных борцов. Это большая цифра для страны с населением в три миллиона.
Вообще малыши в Монголии уже в
три года садятся на лошадь, в семь лет активно участвуют в скачках на дистанции
– А в какой вид спорта отдают девочек?
– Вы не поверите, тоже борьба и скачки. Все на равных.
КСТАТИ
Монголия за свою историю завоевала два золота Олимпиад. Это случилось на летних Играх в Пекине-2008, где победили дзюдоист Найдангийн Түвшинбаяр и боксер Энхбатын Бадар-Ууган. Кроме того, еще были 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Виды спорта – дзюдо, бокс, борьба, стрельба.
«НАМ ПОКА РАНО В КХЛ»
– Как вы относитесь к допинговому скандалу, который
уже второй год раздувается вокруг сборной России?
– Я считаю, что эту тему не надо политизировать. Мне показалось, ВАДА делало именно это во время Олимпиады в Рио. В частности, пострадали невиновные российские легкоатлеты – чистые спортсмены, которые сейчас побеждают, но вынуждены выступать под нейтральным флагом.
– Вы формируете свою команду в правительстве Монголии.
Там много спортсменов?
– Да, хватает. Скажу, например, что туда входит первый монгольский йокодзуна в профессиональном сумо. Кстати, вот вам вопрос на засыпку: назовите профессионального российского сумоиста. Единственного в истории одзумо.
– Затрудняюсь…
– Это Николай Юрьевич Иванов, родившийся в Лесозаводске Приморского края. Выступает под сиконой Амуру Мицухиро. По-вашему – Амур, в честь реки. Вот он популярен в Монголии.
– А есть шанс, что монгольский клуб вступит в КХЛ и
будет играть против «Амура», «Адмирала», «Куньлуня»?
– Я уверен, что Монголии сначала нужно развить экономику, а уже потом вкладываться в профессиональные команды, под которые нужен большой бюджет.
Мы близки с Россией, наша
общая сухопутная граница растянулась на
Что касается хоккея с шайбой, то мы входим в ИИХФ, но не участвуем в чемпионатах мира. Нет хороших тренеров, сильных игроков. Этот вид спорта держится на энтузиастах. Так что в КХЛ нам пока рано.