Собаки лают, машина едет. ЦСКА благодаря голу воспитанника победил в Перми

ЦСКА в матче 9-го тура одержал непростую победу в Перми над местным «Амкаром» и сохранил необходимую дистанцию от лидеров РФПЛ.

ЧАСИКИ ТИКАЮТ

ЦСКА – единственный клуб РФПЛ, который этим летом никем не усилился. Ни арендой, ни трансфером. Даже лигочемпионский бонус в 12,7 млн евро за выход в групповой этап турнира не помог взять хотя бы одного новичка. Понятно, что и требования у ЦСКА к кандидатам ощутимо выше, чем у условных «Амкара» и «Анжи». Но остаться совсем без новых лиц к важнейшей осенней части сезона – трагично.

Причина такой скупости давно известна: непростая финансовая ситуация в клубе. То, что ЦСКА на краю, говорят каждый сезон. С разной степенью минорности в голосе, но говорят. И, надо сказать, небезосновательно. Пять лет назад трансферная стоимость состава ЦСКА равнялась 161,4 млн евро (здесь и далее по данным transfermarkt.ru), на осень 2017 года она составляет уже – 77,7 млн.

По тратам на новичков за те же последние пять лет ЦСКА в РФПЛ лишь восьмой – 40,7 млн евро. Впереди – «Зенит» (255,1), «Спартак» (117,2), «Рубин» (93,4), «Анжи» (89,7), «Локомотив» (81,5), «Краснодар» (62,9). Но все эти семь клубов вместе взятые за пять лет выиграли девять титулов, в том числе два чемпионства, а ЦСКА в одиночку взял шесть трофеев (три чемпионства). «Анжи» и «Динамо», кстати, умудрились за этот отрезок еще и вылететь в ФНЛ.

Что сказать? Слава советскому генофонду, что Игнашевич и Березуцкие, потеряв в цене и приобретя в годах, на уровне РФПЛ по-прежнему – топ-защитники. А появление талантливейшего Головина, превращение Витиньо из потерянного мальчика в уверенного юношу и вхождение Алана Дзагоева в лучший возраст для футболиста – все это дало ЦСКА время. Но с каждым годом его становится меньше.

РЯЗАНЦЕВ И ПУСТОТА

Читая о проблемах ЦСКА, «Амкар» наверняка тихо посмеивается. Пермяки летом усилились легендарным Белоруковым, который оказался не нужен «Динамо», Эзатолахи из «Ростова», тоже не особенно пригодившемуся по месту пребывания, и, конечно, Рязанцевым из «Зенита». Остальные свободные агенты и арендованные игроки не заслуживают большого внимания.

Рязанцев пока не убеждает, забив лишь один гол в девяти турах. Правда, это половина всех забитых мячей «Амкара» в этом сезоне. С ЦСКА полузащитник запомнился разве что нацеленностью на удар, но порой это играло в минус. Подхватив мяч в середине первого тайма в 20-и метрах от ворот, Рязанцев попробовал было проверить Акинфеева, но выглядело это откровенно скучно – слабо и неточно.

Гончаренко перед поездкой в Португалию, где ЦСКА играть с «Бенфикой», провел небольшую ротацию. Оставил Васина, Щенникова и Чалова на скамейке, а вместо них вышли Игнашевич, Набабкин и молодой армеец Жамалетдинов. 20-летний воспитанник ЦСКА в первом тайме, прямо скажем, выглядел не очень. Невпопад. То простреливал туда, где никого нет, то бил без подготовки в серое пермское небо.

ЦСКА владел ощутимым преимуществом, совершал достаточно подходов, но опасных моментов почти не было. Что говорить, если первый акцентированный удар, который заставил вратаря «Амкара» Нигматуллина выдохнуть, случился только на 35-й минуте? И однажды - после прохода Головина - на ворота хозяев выскочил Дзагоев, но угол был слишком острый. Это все, что удалось создать против последней команды чемпионата.

Во втором тайме стало бодрее, да. И умничка Дзагоев вырезал такой пас, который в РФПЛ может делать только он – первым касанием приняв и развернувшись, вторым, пока пермяки считали редких зрителей на трибунах, разрезал две линии обороны «Амкара» и вывел Жамалетдинова один на один. Не забить из такой ситуации было очень сложно.

ПРОВАЛА НЕ БУДЕТ

ЦСКА победил в Перми, сохранив допустимую дистанцию от лидеров. Думается, вряд ли в этом сезоне будет серьезное проседание по результатам. Пусть ЦСКА выдал худший старта чемпионата с 2008-го года, то есть почти за десять лет, но фундамента нынешней команды достаточно, чтобы ввязаться в борьбу за медали. По крайней мере, еще на один сезон.

Что важно, Гончаренко пока – на начало сентября 2017 года - производит очень сильное впечатление. При всех проблемах у ЦСКА, наверное, самая отлаженная игра в РФПЛ. Не зря тренер АЕК, с которым армейцы играли в Лиге чемпионов, Маноло Хименес даже сравнил стиль армейцев с движениями отработанной машины. А этот тренер, между прочим, четыре года отработал в испанской примере. Наверное, он в этом что-то понимает.

Даже с текущими трансферными мощностями армейцы могли бы конкурировать с «Зенитом», но! Нужен нападающий. Жамалетдинов – молодец, забил. Однако еще много несогласованности, несыгранности, неопытности. Чалов, вышедший на замену, наверняка прибавит, хотя бы до своего весеннего уровня. Но пока он вообще без голов. Витиньо – не наконечник атак, слишком часто опускается в середину в поисках мяча. Оланаре на данный момент kbim объясняет, зачем его бесплатно отпустил китайский клуб. Вот и вопрос: кто будет забивать-то? С Пермью хватило таланта Дзагоева. А что с «Бенфикой»?