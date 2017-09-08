Педро Роша: Прозвали королем, так как забиваю голы в важных матчах

Нападающий «Спартака» Педро Роша – о переезде в Россию, необычном прозвище и возможности выступать за сборную России.

- Как появился вариант со «Спартаком»?

- Предложение поступило за несколько дней до закрытия трансферного окна. Я был очень рад и горд такому интересу. Сделал все возможное, чтобы заключить договор со «Спартаком».

- Зачем отняли шорты у Попова? Вы под его номером играли на тренировке.

- Так как мой переход случился быстро, пока у меня пока нет 99-го номера, под которым буду выступать. Так что временно тренируюсь в шортах Попова. Но он мне разрешил. Сказал, что будет взимать ежедневную плату, - смеется Роша.

- Общались ли вы с Луаном? Почему он не захотел переехать в Россию?

- В Бразилии много говорилось о том, что Луан перейдёт в «Спартак». Мы с ним жили в одной комнате на базе. Когда появились новости, общались на эту тему. Но я точно не знаю, по какой причине Луан не приехал в Россию.

- С кем из бразильцев вы советовались перед переездом в Россию?

- У меня почти не было времени поговорить с игроками. Пару слов сказали Алекс и Ромуло, но обстоятельно пообщаться ни с кем не получилось.

- Россия экзотическая страна для бразильцев. Какие были представления о стране?

- Все бразильцы знают, что Россия – холодная и большая страна. Но мне рассказывали, что здесь очень дружелюбные люди. В «Спартаке» меня очень радушно приняли, благодарен всем за такой прием.

- Вы будете играть в стране, которая примет ЧМ-2018. Рассчитываете на вызов в сборную Бразилии?

- У каждого футболиста есть мечта играть за сборную своей страны. Буду усердно работать, чтобы на меня обратили внимание. Если главный тренер сборной Тите вызовет меня, это будет огромным счастьем.

- В России чемпионат Бразилии почти не смотрят. Расскажите, на какой позиции играете, и какие ваши сильные качества?

- Я быстрый игрок, люблю обыгрывать один в один, люблю дриблинг, хорошо читаю игру, понимаю тактику.

- Что для вас было определяющим фактором при переходе в «Спартак»?

- Все бразильцы мечтают играть в Европе, в еврокубках. К тому же меня пригласили в большой клуб. Так что я очень рад, что этот переход стал возможным.

- На сколько минут вас хватит в матче с «Рубином»?

- Чемпионат Бразилии в самом разгаре, я провел около 40 матчей. Так что я полностью готов к игре. А сколько сыграю, будет решать главный тренер. Я же постараюсь выложиться по максимому

- В Бразилии вас прозвали королем плей-офф. Как это произошло?

- Это потому, что я забиваю голы в решающих матчах. В прошлом году забил два гола, после этого и получил это прозвище.

- Болельщики «Гремио» посвятили баннер вашему отцу. Объясните почему? И можно ли его сравнить с отцом Неймара, который так же управляет карьерой сына?

- А отец всегда со мной, с самого детства меня поддерживает, за что ему очень благодарен. Но не является моим агентом, больше помогает в личном плане.

- Тренер «Рубина» говорил, что знает вас. Знаете ли вы Курбана Бердыева?

- Слышал, что он известный тренер, много добился в России и еврокубках. Но пристально за карьерой Бердыева не следил.

- Знаете, кто самый принципиальный соперник ЦСКА?

- Если не ошибаюсь, то ЦСКА.

- Почему выбрали 99 номер?

- Сначала я хотел играть под 32-м номером, под ним я выступал в «Гремио». Еще мне нравится «девятка», но оба номера были заняты. Так что выбрал две девятки.

- За сборную России играет Марио Фернандес. Можете ли представить, что через несколько лет тоже станете русским?

- Он в России уже давно играет, всегда хорошо отзывался о стране. Что же до меня, пока что я просто постараюсь поскорее адаптироваться в клубе и в стране. А потом поглядим.

- Можете ли представить, что однажды заиграете за сборную России?

- Каждый футболист надеется защищать цвета именно своей страны. Так что о сборной России как-то не думаю. Вот Марио Фернандес тут давно, его карьера сложилась по-другому.