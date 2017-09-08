Роша выйдет в пару к Адриано? «Спартак» провёл открытую тренировку

«Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем с «Рубином», показал новичка Рошу и объяснил травму Зе Луиша.

ЗАГАДКА ТРАВМЫ ЗЕ ЛУИША

- Добрый день! Как дела? - приветствуют журналистов игроки «Спартака», выходя на тренировку. Все в прекрасном настроении и ждут возобновления чемпионата России.

Пока футболисты собираются в центре поля и ждут бразильцев - эти ребята всегда появляются последними - руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подробно рассказывает о травме Зе Луиша. Ну, а интерес вызван тем, что накануне тренировки болельщики активно обсуждали необычность повреждения - травма мышц живота.

- Зе Луиш получил повреждение во время игровых упражнений, тренировал удары по воротам, - сказал Вартапетов. - Эта мышца живота не совсем футбольная, поэтому часто вызывает сложности у футболистов. Такие повреждения больше типичны для других видов спорта, например, волейбола. Если помните, такая же травма была у Жоао Карлоса. Она коварна и не даёт возможности ударить по воротам. С «Рубином» и «Марибором» Зе Луиш вряд ли сыграет.

В целом же у Спартака» почти все игроки в строю, потихоньку набирает форму Роман Зобнин.

- Рома чувствует себя хорошо, рвётся в бой, - сообщил Вартапетов. - Мы его пока останавливаем. Хотя морально Зобнин готов тренироваться в общей группе уже сейчас. Но тут рисковать нельзя. Когда будем полностью уверены, объявим сроки его возвращения.

РОША РВЕТСЯ В БОЙ

Рвется в бой и новичок «Спартака» Педро Роша. Это логично: бразилец находится в прекрасной форме, ведь он полгода отыграл в чемпионате Бразилии. Да и имеет отличные шансы дебютировать за «Спартак» уже в матче с «Рубином». Пока что Роша немного стесняется в новом коллективе, держится своих, бразильцев. И с ними же выходит на тренировку. Опытные Луис Адриано и Фернандо, говорящие по-русски, все время что-то подсказывают форварду.

Самой интересной частью открытой тренировки стала двусторонка. Роша занял позицию на левом фланге атаки. Вместе с ним в нападении действовал и Адриано. Обе команды играли смешанным составом, так что понять, кто сыграет против «Рубина» было невозможно.

А самым большим сюрпризом стало появление на базе «Спартака» экс-защитника команды Маурисиу. Нет, бразилец не возвращается. Он уже несколько раз опровергал слухи о «Спартаке». В Москву Маурисиу приехал, чтобы найти себе новую команду - в России или Европе, неизвестно. И судя по инстаграму игрока, не захандрить без клуба ему помогает Зе Луиш.

Маурисиу появился на базе сразу после тренировки.

- Как дела, парни? У вас все хорошо? - первым делом спросил защитник у Адриано с Фернандо.

- У нас-то да! Ты как? - поинтересовался Фернандо.

Рассказать о жизни без клуба Маурисиу не успел, застеснялся журналистов.

Чуть позже увидел Рошу, направлявшегося на пресс-конференцию, и пожелал тому удачи в «большом клубе».

Насколько удачлив и результативен форвард, мы увидим уже в игре с «Рубином». Пока Зе Луиш мучается со своей нетипичной травмой, новичок постарается закрепиться в стартовом составе.