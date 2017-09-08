Реванша не будет! Армейцы одолели динамовцев и во второй очной ставке

Бело-голубые потерпели второе поражение в сезоне. И вновь – от московских армейцев – 1:3.

Признаюсь, для меня динамовцы стали одним из главных сюрпризов нынешнего чемпионата. После всех передряг со сменой руководства, аннулированными долгами по зарплате за прошлый год, уходе в другие клубы ведущих игроков, смене тренера, лавины травм перед самым началом сезона…

После всего этого я ждал чего угодно, но только не того, что бело-голубые уверенно войдут в тройку лидеров Западной конференции и расположатся в таблице аккурат рядышком с ЦСКА.

У «ДИНАМО» АТАКА НЕ ХУЖЕ АРМЕЙСКОЙ?!

У обоих именитых клубов было по шесть побед и одному поражения перед очередным дерби. И что особенно забавно, динамовцы, жалующиеся на нехватку форвардов и вынужденные формировать звенья из игроков ВХЛ, забросили за первые семь матчей шайб больше, чем ЦСКА, где нападающих, причем высококлассных, уровня сборной России, как известно, перебор.

И все бы у «Динамо» было классно перед этой встречей, если бы не увесистый половничек дегтя в виде того самого единственного поражения дома в августе.

Потому что проиграли бело-голубые тогда как раз ЦСКА. И в том матче оборона их треснул чересчур уж громко – 1:6. Так крупно динамовцы не уступали армейцам не только в КХЛ. Вообще ни разу в ХХIвеке!

В такой ситуации напрашивается реванш. Но вот время и место для него выдались не совсем подходящими. Армейцы-то после крупной победы над земляками словно сбросили гири с плеч и довели выигрышную серию уже до шести матчей.

Причем, среди лучших снайперов КХЛ вы подопечных Игоря Никитина не найдете. Поскольку в команде забивают почти все. Сейчас самый результативный игрок ЦСКА – Михаил Григоренко, 7 (3+4) очка. При этом такие известные форварды, как Ничушкин, Плэтт, Анронов, Скотт даже в число первых 12 бомбардиров красно-синих пока не попадают…

Плюс к этому, ЦСКА в последнее время играл дома, а перед дерби получил еще и небольшую паузу. А динамовцы только накануне вернулись из трехматчевого турне, в котором сражались через день. Уж не сочтите это очередной жалобой на календарь. Просто констатация факта.

ТЕЛЕГИН СОРВАЛ СЕНСАЦИЮ

Напомню, что в первой очной ставке бело-голубые продержались против красно-синих только один период. Во втором счет вырос до 5:1 в пользу ЦСКА и матч можно было заканчивать, что, по сути, и было сделано. А начал тот разгром «Динамо» недавний любимец его фанатов защитник Робинсон – точным броском от синей линии.

На этот раз армейцы с первым голом тянуть так долго не стали, реализовав на 16-й минуте свое первое большинство. И могли увеличить счет, когда гости вновь остались в меньшинстве. Статистика бросков за первые 20 минут оказалась сокрушительной – 20:1 в пользу армейцев!

Столь мощное начало хозяев не предвещало в дерби интриги. Тем более, что динамовцы сделали весьма рискованный ход – доверили ворота не маститому Еременко, а молодому Бочарову.

Но стоило гостям получить численный перевес, как бело-голубые напомнили, что реализация большинства у них – одна из лучших в лиге. А тут еще и защитники ЦСКА помогли Алексееву, «проспав» его выход один на один с Сорокиным .

Этот гол бело-голубых, повторюсь, не удивил. А вот то, что динамовцы вслед за этим выстояли 82 секунды втроем против пятерки ЦСКА выглядело уже маленьким чудом. Хотя, отмечу, что армейцы в это время действовали чересчур прямолинейно – долбили от синей линии, даже не позаботившись о том, чтобы создать помеху вратарю.

Именно тогда с площадки ощутимо потянуло реваншем. Да и по броскам соперники подравнялись. Всего 12:10 в пользу хозяев во втором периоде.

Увы, сенсации не произошло. В третьем периоде хозяевам удалась хорошая контратака. И завершая ееТелегин мастерски «погасил» высоко летящую шайбу, уложив ее на пятачок буквально в метре от ворот и дезориентировав Бочарова. Ничушкин тут же завершил эту необычную комбинацию решающим голом.

Так все вернулось на круги своя. ЦСКА вновь доказал, что в Москве он сегодня самый сильный клуб. Но на этот раз это хотя бы пришлось доказывать.



