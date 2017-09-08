9:0! «Торпедо» вернулось на родной стадион и разгромило «Зенит». Пока из Пензы

Московское «Торпедо» не только живет, но даже собирает полный стадион и уничтожает соперника в ПФЛ.

«Торпедо» еще живо?

Вполне объяснимый вопрос, если вы следите за низшими лигами российского футбола не очень пристально, да еще и не относите себя к болельщикам «Торпедо». Да, после вылета из РФПЛ в 2015 году черно-белые из-за финансовых проблем опустились сразу в ПФЛ и за сезон сменили четырех тренеров. Сначала с командой продолжал работать Валерий Петраков. Позже на его место пришел Владимир Белоусов. Его сменил Анатолий Зарапин, а в концовке сезона назначили Сергея Булатова. В итоге команда заняла 12 место и в таблице смогла опередить только «Орел» и «Арсенал-2».

В прошлом сезоне черно-белые до последних туров были одними из фаворитов турнира, но на финише потеряли четыре очка и пропустили в ФНЛ курский «Авангард».

Что за команда у москвичей сейчас?

В межсезонье сменился тренер: вместо Булатова назначили Игоря Колыванова. Состав подобрался достаточно приличный для ФНЛ: не «Арарат», конечно, но и далеко не «Арсенал-2». Не в обиду фарм-клубу туляков, который два года подряд занимает предпоследнее место.

Есть в составе игроки даже с опытом премьер-лиги. Например, Николай Фадеев долго играл за молодежку «Спартака», а потом ездил в аренду в «Амкар». У Даниила Гриднева больше 50 матчей в РФПЛ за «Крылья», «Шинник» и «Спартак-Нальчик». Никита Сергеев вообще только что приехал из Болгарии, где играл в «Славии» у Александра Тарханова.

Константин Елисеев и Константин Кертанов играли в «Крыльях», а главная звезда этой команды – Андрей Иванов, экс-игрок «Спартака», «Томи», «Локомотива» и «Ростова», серебряный призер чемпионата России 2007 года.

Почему мы вообще вспомнили о «Торпедо»?

Потому что впервые за два года команда вернулась на свой родной стадион на Восточной улице – имени Эдуарда Стрельцова. В последний раз автозаводцы играли на нем 30 мая 2015 года, когда проводили свой последний матч в РФПЛ против саранской «Мордовии».

Основной ареной на сезон у черно-белых заявлено поле спартаковской Академии им. Черенкова. Стадион имени Эдуарда Стрельцова принадлежит не «Торпедо», у черно-белых вообще нет своего стадиона, поэтому они его арендуют. Точно как московский «Арарат», который тоже играет на Восточной улице.

На «Торпедо» кто-то ходит?

Несмотря на все трудности, болельщиков у «Торпедо» много. Они разного возраста и по-разному поддерживают свою команду, но их много. Например, на игру против пензенского «Зенита» болельщики заполнили всю основную трибуну, которая вмещает 4500 зрителей.

Всю предыдущую неделю до этой игры все, кто имеет хоть какое-то отношение к «Торпедо», призывали придти на стадион. Например, сын Эдуарда Стрельцова или один из самых эпатажных игроков в истории «Торпедо», форвард юрмальского «Спартака» Эдгарс Гаурачс.

Ну и конечно не мог остаться в стороне, человек который сделал для PR Торпедо больше, чем кто либо другой! Настоящий Торпедовец на связи из Риги! ⚙️ Публикация от zapad5_ultras (@zapad5_ultras) Сен 7 2017 в 7:53 PDT

Или бывшие игроки «Торпедо» Лукаш Тесак и Дмитрий Айдов.

Ладно-ладно. Как сыграли?

Команда не подвела. Уже к перерыву счет был 6:0. В итоге «Торпедо» разгромило пензенский «Зенит» со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории клуба.

– Хочу поздравить наших болельщиков и команду с хорошей игрой. Было видно, что ребята заряжены на борьбу, сыграл свою роль тот настрой, который был перед матчем. Я говорил футболистам, что в матче с такими командами важно забить в первые минуты. Спасибо команде, что выполнила тренерскую установку, сыграла высоко и быстро, и через фланги у нас получились первые голы. Спасибо болельщикам, которые сегодня неистово гнали нас вперед, было видно, что они соскучились по родному стадиону. Получился прекрасный праздник, и победа, заслуженная и красивая. Первое, что я сказал ребятам в раздевалке: «Впереди два тяжелых матча с «Рязанью» и «Араратом», которые предопределят путевку в ФНЛ». Надеемся, в предстоящих встречах мы сыграем так же остро, – сказал после матча Игорь Колыванов.

Похоже, домашний стадион действительно действует на «Торпедо» магическим образом. По словам руководства, финансирование для выхода в ФНЛ у команды есть. И, наверное, его стоит потратить на аренду стадиона на Восточной улице до конца сезона. В этот раз обыграли «Зенит» из Пензы, но такими темпами и до петербургского недалеко.