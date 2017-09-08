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Почему «Спартак» - фаворит в матче с «Рубином»

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему «Спартак» - фаворит в матче с «Рубином»
Фото: «Советский спорт»

В центральном матче тура действующий чемпион России на своем поле сыграет с «Рубином».

Перед стартом чемпионата трудно было предположить ситуацию, сложившуюся нынче в турнирной таблице. Действующий чемпион России «Спартак» до сих пор не может войти в новый сезон. Его нет даже в первой половине таблицы – лишь скромная девятая позиция. За 8 стартовых туров красно-белые набрали всего 9 очков – на 10 (!) меньше, чем год назад.

Между прочим, спартаковцы нынче обосновались в таблице на месте... «Рубина». Казанцы в прошлом сезоне финишировали девятыми, не имея никаких реальных шансов на попадание в Лигу Европы (до «Краснодара» - 11-очковая пропасть). Однако в сезоне новом с возвращением Курбана Бердыева команда преобразилась. Два матча ушли на раскачку (поражения со счетом 1:2 от участников Лиги Европы – дома от «Краснодара» и в Санкт-Петербурге), после чего «Рубин» выдал серию из 6 беспроигрышных встреч, набрав в них 14 очков. Это ровно столько же, сколько за это же время записал на свой счет лидер чемпионата «Зенит»!

И все-таки фаворитом в предстоящей игре является «Спартак». В первую очередь – благодаря успешной игре при Массимо Каррере на своем поле. В прошлом сезоне дома была лишь одна осечка – с «Уфой» (0:1). В нынешнем красно-белые в двух первых поединках на «Открытие Арене» с одинаковым счетом 2:0 обыграли «Краснодар» и «Арсенал», официально оформив рекорд премьер-лиги – 12 домашних побед подряд. Наверняка продлили бы свою серию и в следующей игре с «Локомотивом», ведя к перерыву все с тем же счетом 2:0, но все карты спутало нелепое удаление Александра Самедова. И оказалось, что в меньшинстве спартаковцы играть не готовы: 4 пропущенных мяча за 45 минут и поражение 3:4. Вот только станет ли этот результат исключением из правила или же «Спартак»-2017/18 – совсем не чета самому себе прошлогоднему?

Другой фактор в пользу красно-белых – «Рубин» в матчах с ними вдруг разучился добиваться результата. В трех предыдущих чемпионатах «Спартак» обыграл казанцев четырежды, не уступив ни разу. В Москве картина еще более убедительная. В российской истории «Рубин» побеждал спартаковцев на их поле 4 раза, однако в последний – более семи лет назад, 17 июля 2010 года со счетом 1:0. С тех пор лишь дважды смог добиться в столице нулевых ничьих и потерпел 5 поражений с общим счетом 2:8. Кстати, «Открытие Арену» казанцы пока не «брали», уступив здесь во всех трех встречах.

Не набирал очков на новом стадионе «Спартака» и Бердыев. Он приезжал сюда дважды с «Ростовом»: в чемпионате-2015/16 – будучи главным тренером, в 2016/17 – одним из руководителей ростовского клуба. Обе встречи завершились победами красно-белых с одинаковым счетом 1:0.

Впрочем, Бердыева сей факт не смущает. В этом сезоне с «Рубином» он уже приезжал в Москву, где одолел ЦСКА (2:1). Так почему бы теперь не обыграть на данный момент более слабый (уж по месту в таблице точно!) столичный клуб?

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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