«Мы попали на Канаду? Вот это да!» После дерби его герои ответили на вопросы
После дерби ЦСКА - «Динамо» его герои ответили на вопросы журналистов.
В холле у раздевалок столпотворение. Здесь и велотренажеры, и репортеры, желающие взять интервью. Вратари «Динамо» накручивают педали. Опытный Александр Еременко что-то объясняет своему напарнику Ивану Бочарову.
- Александр, вы же не играли? Нужна ли заминка? – приветствую двукратного обладателя Кубка Гагарина и дважды самого ценного игрока плей-офф.
- Нужно. Здесь куются будущие победы, а они к команде придут. А вот и наше тайное оружие, - Еременко показывает на вышедшего из раздевалки Алексея Терещенко, капитана бело-голубых в прошлом сезоне.
- Алексей, контракт уже подписан? Ведь главный тренер команды Владимир Воробьев напрямую заявил, что ждет вас, вы команде нужны.
- Нет, пока контракт не подписал. Хотя с руководством накануне общался.
Наконец, динамовский герой дерби (на его счету и результативная передача) оставил велосипед и готов общаться.
- Иван, когда узнали, что на дерби поставят вас?
- Накануне матча. Не скажу, что сильно нервничал, не спал ночь. Ведь я вышел на ЦСКА во втором периоде в первой встрече на нашей площадке.
- Когда счет был 1:5 и не дотянули до сухаря каких-то 35 секунд.
- Ну, сухарь – это когда ты весь матч играешь. Нее подскажете, сколько бросков сделали по моим воротам?
- 43, а «Динамо» - 13. Помните в деталях роковой гол Валерия Ничушкина?
- Да. Я пытался поймать шайбу, сыграть по-футбольному на выходе. Телегин меня опередил, шайба от его клюшки полетела, ударилась о ловушку и отскочила прямо к линии ворот. Обидный гол. Наверное, могли уйти в овертайм.
- Судьи, наверное, могли гол не засчитать?
- Не знаю, Телегин сыграл в шайбу выше перекладины или нет…
- Теперь правила изменились – шайбы можно касаться, если она не выше плеча игрока…
- Разве? Но ведь плечи у всех на разном уровне. У Телегина – на приличной высоте.
- Почему после бойкого второго периода «Динамо» сбавило активность?
- Мы устали, подсели. Все-таки только что вернулись из поездки, играли через день. Такой скамейки, как у ЦСКА, у нас нет. К тому же много травмированных. Думаю, теперь восстановимся и дома порадуем болельщиков
- Почему они пока команду не жалуют? Маловато зрителей на арене в Парке легенд?
- После этой серии их станет больше. Я уверен.
В раздевалке ЦСКА рабочая обстановка. Эйфорией и не пахнет.
- Кирилл, - обращаюсь к автору победного гола Капризову. – Ваш одноклубник Сергей Шумаков после одной из домашних побед назвал вас «и силовиком, и технарем». Гол вы забили в стиле легенды Бориса Михайлова.
- Копнул на пятачке. Но и ребятам спасибо. Шумакову и Шалунову, они создали толкучку, отвлекали соперников.
- Выходной, данный тренерами на вторничный матч с «Югрой», вам помог?
- Нельзя так говорить. Мы ведь все время тренируемся, какой выходной?
После этого Капризова взяли в оборот телевизионщики. Кажется, отвечая на вопросы, он пошел на пятый круг…
Вратарь Илья Сорокин, хоть и не был перегружен работой, выглядел уставшим.
- Илья, «Динамо» - не самый удобный для вас соперник?
- Вы правы. Я «Динамо» чаще проигрывал, чем побеждал. Вот и теперь бросали по моим воротам мало, но забили.
- Стоит ли себя винить, ведь бело-голубые реализовали численное преимущество. Да и Мэт Робинсон в момент длинной передачи Никулина сместился к борту и дал зеленую улицу Андрею Алексееву.
- Так-то это так. Но я должен был выручить, допустил ошибочку.
- Верится, что к Олимпиаде вы сделаете работу над ошибками. Кстати, видели расписание Кубка Первого канала?
- Нет. А кто там наши соперники?
- С канадцами играете. Еще с финнами и шведами.
- С Канадой? Это да! Но нужно еще попасть в сборную.
Матч
ЦСКА - Динамо - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Бурдасов (Любимов, Григоренко), 15:18 (1:0 - бол.). Алексеев (Никулин, Бочаров), 28:36 (1:1 - бол.). Ничушкин (Телегин, Блажиевский), 48:13 (2:1). Капризов (Шалунов), 58:43 (3:1).
Место и дата
08 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция