«Мы попали на Канаду? Вот это да!» После дерби его герои ответили на вопросы

После дерби ЦСКА - «Динамо» его герои ответили на вопросы журналистов.

В холле у раздевалок столпотворение. Здесь и велотренажеры, и репортеры, желающие взять интервью. Вратари «Динамо» накручивают педали. Опытный Александр Еременко что-то объясняет своему напарнику Ивану Бочарову.

- Александр, вы же не играли? Нужна ли заминка? – приветствую двукратного обладателя Кубка Гагарина и дважды самого ценного игрока плей-офф.

- Нужно. Здесь куются будущие победы, а они к команде придут. А вот и наше тайное оружие, - Еременко показывает на вышедшего из раздевалки Алексея Терещенко, капитана бело-голубых в прошлом сезоне.

- Алексей, контракт уже подписан? Ведь главный тренер команды Владимир Воробьев напрямую заявил, что ждет вас, вы команде нужны.

- Нет, пока контракт не подписал. Хотя с руководством накануне общался.

Наконец, динамовский герой дерби (на его счету и результативная передача) оставил велосипед и готов общаться.

- Иван, когда узнали, что на дерби поставят вас?

- Накануне матча. Не скажу, что сильно нервничал, не спал ночь. Ведь я вышел на ЦСКА во втором периоде в первой встрече на нашей площадке.

- Когда счет был 1:5 и не дотянули до сухаря каких-то 35 секунд.

- Ну, сухарь – это когда ты весь матч играешь. Нее подскажете, сколько бросков сделали по моим воротам?

- 43, а «Динамо» - 13. Помните в деталях роковой гол Валерия Ничушкина?

- Да. Я пытался поймать шайбу, сыграть по-футбольному на выходе. Телегин меня опередил, шайба от его клюшки полетела, ударилась о ловушку и отскочила прямо к линии ворот. Обидный гол. Наверное, могли уйти в овертайм.

- Судьи, наверное, могли гол не засчитать?

- Не знаю, Телегин сыграл в шайбу выше перекладины или нет…

- Теперь правила изменились – шайбы можно касаться, если она не выше плеча игрока…

- Разве? Но ведь плечи у всех на разном уровне. У Телегина – на приличной высоте.

- Почему после бойкого второго периода «Динамо» сбавило активность?

- Мы устали, подсели. Все-таки только что вернулись из поездки, играли через день. Такой скамейки, как у ЦСКА, у нас нет. К тому же много травмированных. Думаю, теперь восстановимся и дома порадуем болельщиков

- Почему они пока команду не жалуют? Маловато зрителей на арене в Парке легенд?

- После этой серии их станет больше. Я уверен.

В раздевалке ЦСКА рабочая обстановка. Эйфорией и не пахнет.

- Кирилл, - обращаюсь к автору победного гола Капризову. – Ваш одноклубник Сергей Шумаков после одной из домашних побед назвал вас «и силовиком, и технарем». Гол вы забили в стиле легенды Бориса Михайлова.

- Копнул на пятачке. Но и ребятам спасибо. Шумакову и Шалунову, они создали толкучку, отвлекали соперников.

- Выходной, данный тренерами на вторничный матч с «Югрой», вам помог?

- Нельзя так говорить. Мы ведь все время тренируемся, какой выходной?

После этого Капризова взяли в оборот телевизионщики. Кажется, отвечая на вопросы, он пошел на пятый круг…

Вратарь Илья Сорокин, хоть и не был перегружен работой, выглядел уставшим.

- Илья, «Динамо» - не самый удобный для вас соперник?

- Вы правы. Я «Динамо» чаще проигрывал, чем побеждал. Вот и теперь бросали по моим воротам мало, но забили.

- Стоит ли себя винить, ведь бело-голубые реализовали численное преимущество. Да и Мэт Робинсон в момент длинной передачи Никулина сместился к борту и дал зеленую улицу Андрею Алексееву.

- Так-то это так. Но я должен был выручить, допустил ошибочку.

- Верится, что к Олимпиаде вы сделаете работу над ошибками. Кстати, видели расписание Кубка Первого канала?

- Нет. А кто там наши соперники?

- С канадцами играете. Еще с финнами и шведами.

- С Канадой? Это да! Но нужно еще попасть в сборную.