Этот парень – Неймар хоккейного сезона. Хотя сам он против такого сравнения

СКА выиграл восьмой матч подряд у «Северстали», которая бодрее вокруг льда, чем на нем.

Околохоккейная «Северсталь» просто прекрасна: клуб запустил самое крутое приложение для смартфонов – там дополненная реальность, это вообще прорыв для российского спорта! – и продолжил городские акции, девушки ходят по Череповцу в хоккейных свитерах и обменивают их на любую одежду обычных людей.

В новом сезоне череповчане продолжили тренд Кубка мира и снова на целый матч прицепили микрофон к одному из действующих лиц скамейки – теперь к главному врачу команды Сергею Винникову. Он в элегантном костюме предлагал многим нашатырь, лечил губы и царапины на лице.

А еще доктор очень искренне переживал за своих форвардов, которые мало забивали в игре с «Динамо». И называл петербургского воспитанника Сергея Монахова «Абелардо» – это, вероятно, отсыл не к реальному испанскому футболисту, который был защитником, а к герою скетчей про «Газмяс» с Михаилом Галустяном. Обидно, но у Монахова пока ни одного гола в сезоне, ни одного очка. Набирай – и можно будет выступить против такого прозвища.

Матч против СКА – на самом деле не лучший момент для набора первых очков. «Северсталь» проиграла «Динамо» в том матче с микрофоном на скамейке – 1:5. Когда приехали петербуржцы со своей семиматчевой серией побед, на свой третий выигрыш в сезоне рассчитывать было еще сложнее.

К тому же СКА привез в Череповец убийственную реализацию моментов и особенно шансов в большинстве. Любой, кто много удаляется против СКА, должен сам винить себя в крупном поражении. Армейцы забросили «Северстали» три шайбы в большинстве, а победили с преимуществом «+5», его как раз довели до такого крупного за счет двух реализаций третьего периода.

Александр Гулявцев, главный тренер «Северстали», даже собрался искать виноватых в самых глупых удалениях – за нарушение численного состава. У череповчан таких было аж два – причем оба в первом периоде. И первое же СКА использовал, когда в матче еще жила интрига, при счете 1:1.

Классно, что два гола в большинстве из трех – это розыгрыши первого звена, в которое при большинстве внедрен дополнительный форвард Никита Гусев. Плотников с передач Дацюка и Гусева, Ковальчук – после пасов Дацюка и Плотникова. В СКА работают схемы, не только индивидуальное мастерство. Отсюда и восемь побед подряд, а не просто яркая игра лидеров.

Невероятные показатели СКА в Риге: вам будет страшно, даже если вы из ЦСКА

Хотя индивидуальный герой тоже есть – это Сергей Широков. Он впервые в СКА сделал хет-трик, и это максимально логичное продолжение его крутейшего месяца.

Все началось еще в матче открытия, когда Широков вдруг накрутил в меньшинстве в чужой зоне многих и положил важнейший и красивейший гол в ключевой момент. Меньше, чем через сутки после того матча он давал интервью как главный герой следующего же номера клубной программки и просил не сравнивать его с Неймаром.

Конечно, в российском хоккее зарплаты и вообще финансы не настолько раздуты, как на футбольном рынке с участием арабских шейхов, и за Сергея Широкова никто сейчас не побежит отдавать 200 миллионов. Но свою стоимость, ценность форвард СКА в начале нового сезона очень поднял. Его связка с Ярно Коскирантой идеальна во всем примерно настолько же, как сцепление Ковальчук-Дацюк. Единственное – Широкова с финном на Олимпиаде не объединишь. Скорее всего, оба там будут, но очень может быть, что где-нибудь в четвертьфинале партнерам по клубу придется рубиться друг с другом.

В Череповце Сергей догнал в снайперской гонке Ковальчука – Илья сделал «только» дубль – и Сергея Мозякина в листе бомбардиров. Лучше пока в обоих зачетах только Найджел Доус из «Барыса». Но это как раз пример, которого в СКА никто не хочет – когда есть один лидер, а все остальные даже при старании пока ему не равны.

Тренировки в церкви, хоккей в метель. Как лучший клуб КХЛ жил в 60-е