Этот парень – Неймар хоккейного сезона. Хотя сам он против такого сравнения
СКА выиграл восьмой матч подряд у «Северстали», которая бодрее вокруг льда, чем на нем.
Околохоккейная «Северсталь» просто прекрасна: клуб запустил
самое крутое приложение для смартфонов – там дополненная реальность, это вообще
прорыв для российского спорта! – и продолжил городские акции, девушки ходят по
Череповцу в хоккейных свитерах и обменивают их на любую одежду обычных людей.
В новом сезоне череповчане продолжили тренд Кубка мира и
снова на целый матч прицепили микрофон к одному из действующих лиц скамейки –
теперь к главному врачу команды Сергею Винникову. Он в элегантном костюме
предлагал многим нашатырь, лечил губы и царапины на лице.
А еще доктор очень искренне переживал за своих форвардов,
которые мало забивали в игре с «Динамо». И называл петербургского воспитанника
Сергея Монахова «Абелардо» – это, вероятно, отсыл не к реальному испанскому
футболисту, который был защитником, а к герою скетчей про «Газмяс» с Михаилом
Галустяном. Обидно, но у Монахова пока ни одного гола в сезоне, ни одного очка.
Набирай – и можно будет выступить против такого прозвища.
Матч против СКА – на самом деле не лучший момент для набора
первых очков. «Северсталь» проиграла «Динамо» в том матче с микрофоном на
скамейке – 1:5. Когда приехали петербуржцы со своей семиматчевой серией побед,
на свой третий выигрыш в сезоне рассчитывать было еще сложнее.
К тому же СКА привез в Череповец убийственную реализацию
моментов и особенно шансов в большинстве. Любой, кто много удаляется против
СКА, должен сам винить себя в крупном поражении. Армейцы забросили «Северстали»
три шайбы в большинстве, а победили с преимуществом «+5», его как раз довели до
такого крупного за счет двух реализаций третьего периода.
Александр Гулявцев, главный тренер «Северстали», даже
собрался искать виноватых в самых глупых удалениях – за нарушение численного
состава. У череповчан таких было аж два – причем оба в первом периоде. И первое
же СКА использовал, когда в матче еще жила интрига, при счете 1:1.
Классно, что два гола в большинстве из трех – это розыгрыши первого звена, в которое при большинстве внедрен дополнительный форвард Никита Гусев. Плотников с передач Дацюка и Гусева, Ковальчук – после пасов Дацюка и Плотникова. В СКА работают схемы, не только индивидуальное мастерство. Отсюда и восемь побед подряд, а не просто яркая игра лидеров.
Невероятные показатели СКА в Риге: вам будет страшно, даже если вы из ЦСКА
Хотя индивидуальный герой тоже есть – это Сергей Широков. Он
впервые в СКА сделал хет-трик, и это максимально логичное продолжение его
крутейшего месяца.
Все началось еще в матче открытия, когда Широков вдруг
накрутил в меньшинстве в чужой зоне многих и положил важнейший и красивейший
гол в ключевой момент. Меньше, чем через сутки после того матча он давал
интервью как главный герой следующего же номера клубной программки и просил не
сравнивать его с Неймаром.
Конечно, в российском хоккее зарплаты и вообще финансы не
настолько раздуты, как на футбольном рынке с участием арабских шейхов, и за
Сергея Широкова никто сейчас не побежит отдавать 200 миллионов. Но свою
стоимость, ценность форвард СКА в начале нового сезона очень поднял. Его связка
с Ярно Коскирантой идеальна во всем примерно настолько же, как сцепление
Ковальчук-Дацюк. Единственное – Широкова с финном на Олимпиаде не объединишь.
Скорее всего, оба там будут, но очень может быть, что где-нибудь в
четвертьфинале партнерам по клубу придется рубиться друг с другом.
В Череповце Сергей догнал в снайперской гонке Ковальчука – Илья сделал «только» дубль – и Сергея Мозякина в листе бомбардиров. Лучше пока в обоих зачетах только Найджел Доус из «Барыса». Но это как раз пример, которого в СКА никто не хочет – когда есть один лидер, а все остальные даже при старании пока ему не равны.
Тренировки в церкви, хоккей в метель. Как лучший клуб КХЛ жил в 60-е