Сборная России сыграет с Ираном и Южной Кореей. Это вообще нормально?

Иран – Южная Корея Фото: Gettyimages.ru

Корреспондент «Советского спорта» размышляет над соперниками по ближайшим контрольным матчам сборной России – с национальными командами Южной Кореи и Ирана.

Какие только слухи относительно соперников по осенним контрольным матчам не звучали. Мол, может сыграть с уже отобравшейся на домашний для нас ЧМ сборной Бразилии. Или, как уже раструбила пресса, нам предстоит помериться силами со сборной Аргентины в матче-открытии обновленных «Лужников» 10-11 ноября. Ан нет, выкусите уважаемые болельщики.

Сборная России, как и говорил Станислав Черчесов, сыграет в контрольных матчах с командами, досрочно вышедшими на чемпионат мира. На 9 сентября таких сборных, не считая нашей, аж семь:

Европа: Бельгия

Азия: Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия

Южная Америка: Бразилия

КОНКАКАФ: Мексика

И с одной стороны, можно сказать спасибо, что в соперниках не Саудовская Аравия. С другой – возникает резонный вопрос: а почему не Бразилия, Мексика или Бельгия?

Ну хорошо, с Мексикой мы играли на Кубке конфедераций (1:2), с Бельгией (3:3) – до старта этого турнира. Но Бразилия!

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТИХ СОПЕРНИКОВ?

Есть ощущение, что с Ираном договорились раньше остальных: команда Азмуна вышла на ЧМ-2018 за тур до конца отборочной кампании в Азии. Как договорились с корейцами, пока неизвестно.

Помните, как выбирали соперников перед Кубком конфедераций? Сборная должна была сыграть по матчу практически с каждым представителем конфедераций. В итоге фиаско с Коста-Рикой (3:4), провал с Камеруном (0:2) и ничья с Чили (1:1). Фактически, мы уступили европейской сборной – Португалии (0:1) и также с разницей в один мяч, как с костариканцами, проиграли другой сборной из КОНКАКАФ – Мексике.

На этот раз Станислав Черчесов хочет сыграть с представителями азиатской зоны – Ираном и Южной Кореей. Как принято говорить, удастся проверить, насколько наша команда готова к азиатскому стилю футбола. Только вот никто не подумал, что общего в игре корейцев и иранцев примерно столько же, сколько теплых чувств между болельщиками «Спартака» и ЦСКА.

КАК ИГРАЕТ ИРАН?

Данный коллектив исповедует вертикальный, местами силовой и немного кустарный футбол. Кроме того, игра на стандартах – чуть ли не главное оружие иранцев после фланговых атак.

КАК ИГРАЕТ ЮЖНАЯ КОРЕЯ?

Корейцы используют куда больше разрезающих передач, стараются атаковать через центральную зону, перемещая мяч благодаря среднему и короткому пасу. Команда практикует кинжальные скоростные атаки низом, с подключением инсайдов.

ПОЧЕМУ ВЫБОР СОПЕРНИКОВ МОЖНО СЧИТАТЬ НЕВЕРНЫМ?

Мнение субъективно, и может не совпадать с вашим, но играя с командами одной установки, без особой изюминки, наша команда рискует нарваться на большие неприятности непосредственно на ЧМ, когда, условно, в группу с Россией попадет изобретательная Япония.

Кроме того, полезнее было уговорить на контрольный матч все тех же бельгийцев, с которыми мы совсем недавно обменялись тремя забитыми мячами. Во-первых, сильный соперник – высокая мотивация. Во-вторых, потенциальный участник плей-офф турнира – явная проверка нашей команды на прочность. В-третьих, Бельгия – это гарантированный аншлаг.

Быть может, детальные переговоры по контрольным матчам велись только с представителями азиатской зоны: отбор там уже закончился – осталась пара матчей плей-офф за возможность сыграть в стыках. В других конфедерациях отборочные турниры по-прежнему продолжаются, и вытащить именитого соперника на спарринг холодной российской осенью вряд ли бы получилось.

Так что же мы, заложники ситуации или плохие переговорщики?