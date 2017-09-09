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Какая боль, какая боль… Слуцкого разбили 5:0...

Екатерина Ульченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Автор «Советского спорта» о разгромном поражении команды Леонида Слуцкого в шестом туре чемпионшипа.

Пока многие игроки защищали честь своих сборных, клубы завершали работу на трансферном рынке. Ряды «Халл Сити» пополнили бывшие обидчики – Джексон Ирвин из «Бертона», который несколько туров назад забил в ворота «тигров» и схлопотал две жёлтые карточки, и Нуха Дико, забивавший «Халлу» за «Вулверхэмптон». По именам, сочетанию опыта и молодости, качеству новичков можно признать трансферную кампанию клуба успешной. Но так ли успешно всё работает на поле?

Матч 6-го тура предстояло сыграть на выезде против «Дерби». Леонид Слуцкий решил не выпускать «победный» состав и вернулся к схеме с 4-мя защитниками, а в основном составе дебютировали сразу трое – Кингсли, Тораль и Дико. К тому же оправился от травмы Хенриксен. Ничто не предвещало беды. Гости с первых минут взяли мяч под свой контроль и неторопливо пытались организовать позиционную атаку. Медленно, но верно игра смещалась к воротам «Дерби», и вылилась в несколько угловых ударов подряд. «Халл Сити» смотрелся уверенно и спокойно, пока на 14-й минуте защитник Айна не сфолил на границе своей штрафной. В таких ситуациях и видна разница между опытом и молодостью. Неопасная атака соперника вылилась в опасный стандарт. Матей Выдра точным обводящим ударом открыл счёт, пробив под левую руку МакГрегору. В своё время именно эта слабость шотландского голкипера помогла «Арсеналу» прервать бестрофейную серию, и отыграться в финале кубка. 0-1 для гостей.

Пропущенный гол не сказался на настрое «тигров», они были всё также спокойны и продолжали атаковать. На 26-й минуте пыл гостей сумел остановить лишь регбийный приём в исполнении защитника «Дерби» Лоуренса. Пенальти, и к точке подходит многоопытный Себастьян Ларссон. Но в этот пятничный вечер сбой дала не только молодость, но и опыт. Мяч взлетел выше перекладины, а горе Леонида Слуцкого было безутешным.

Почувствовав, что удача на их стороне, хозяева заиграли увереннее, что вылилось в издевательски классный гол на 34-й минуте. Четыре игрока «Дерби» оставили в дураках практически всю полузащиту и защиту «Халла», разыграв отличную комбинацию в касание. Вратарь не поверил, что мяч сможет найти лазейку между ним и ближней штангой, и не успел среагировать. 0-2, дубль Выдры.

Оправиться после такого удара гостям не удалось, и 4 минуты спустя бывший игрок «Халла» Кертис Дэвис довёл счёт до разгромного, замкнув навес с углового практически без сопротивления обороняющихся. Гол экс-тигр не праздновал. 0-3

На последней минуте тайма МакГрегор не дал «Дерби» довести счёт до неприличного, переведя мяч на угловой. С подачей игроки «Халла» справились, а вот навес с левого фланга на дальнюю штангу вторым темпом парировать не смогли. От судьбы не уйдёшь. 0-4

Во втором тайме гости старались спасти лицо, но уверенность в себе улетучилась, брака стало больше. На 55-й минуте лучший игрок «Халла» по итогам августа Джаррод Боуэн едва не размочил счёт, замыкая подачу в штрафную и выпрыгивая 1 на 1 с вратарём. А пару минут спустя «Дерби» активным прессингом заставляет защитника «тигров» Хектора прижаться к своей лицевой линии и отдать пас на набегающего Брэдли Джонсона, который оформляет дубль. И вновь МакГрегор лишь взглядом провожает мяч. 0-5 и амплитуда хождения Леонида Слуцкого по технической зоне сводится к минимуму, а с лица окончательно уходит нервозность. Капитуляция.

«Халл Сити» пока ищет свою игру, и за победой 4-0 следует поражение 0-5. После матча Леонид Слуцкий назвал этот проигрыш самым тяжёлым в карьере, взял всю вину на себя и попросил прощения у фанатов.

«Мы только строим новую команду, и следующий матч станет самым серьезным тестом для нас: или мы сломлены и у нас нет шансов на победу, или мы постараемся исправить ситуацию все вместе. Каждый может упасть, но самое главное – суметь потом подняться», - сказал российский специалист в послематчевом интервью. Тем временем его команда падает на 10-е место в таблице, а выездная серия клуба насчитывает теперь 21 матч без побед, и следующая игра снова в гостях, на сей раз у «Фулхэма». Пан или пропал.

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