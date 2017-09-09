Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -Анжи
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Манчестер Сити- : -Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Футбол  Хоффенхайм- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юбки, бомбардировщики и городки. 14 старых и крутых фото о спорте

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» не раз предлагал вам познакомиться с историческими фотоподборками. Какими были эмоции спортсменов век-полтора назад, в какой экипировке выступали – в нашем очередном материале.

Начнем с олимпийской тематики. Стрельба, элемент олимпийского пентатлона. Санкт-Мориц, Швейцария, 1948 год.


Женщины-лучницы на Лондонской Олимпиаде. Великобритания, 1908 год.


Примерно в эти дни в 1950 году в Монце завершился первый чемпионат мира «Формула-1». Чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.


Как болели? А вот так! Аншлаг образца 1918 года. Боксерский матч во Франции.


Юные боксерши. Великобритания, самое начало прошлого века.


Женская бейсбольная команда. Нью-Йорк, США, 1913 г. Слово «софтбол» тогда еще не было в ходу.


А эту фотографию принято считать самой первой в истории бейсбола. Это далекий 1858 год:


О жестокости спорта хорошо известно. Особенно если речь идет об американском футболе. Тут человеку реально выкрутили голову. Надо долго всматриваться, чтобы разобраться, где голове полагается быть. Случилось это 5 января 2003 года во время игры «Питтсбург» – «Кливленд». Человека зовут Антуан Рэндл Эл. Он выжил.


Олдскульная экипировка. Сегодня невозможно представить, как в женском теннисе можно было быстро перемещаться по площадке. Олимпиада в Лондоне-1908.


Члены команды «Тайные бомбардировщики». Так называлась футбольная команда из университета Галлодет, 1920 год. Это был первый университет для глухих, и игроки (в том числе не глухие) попутались реализовать идею переговариваться на поле знаками, чтобы соперники не могли понять, о чем идет речь.


В футбол играют все. Даже если это семинаристы. Мадрид, Испания, начало 60-х годов.


Игра в «городки». Российский вариант деревенских развлечений, 1900 г.


В начале осени, в 1911 году было создано Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС), из которого, как принято считать, впоследствии появится футбольный клуб «ЦСКА».

И еще немного тенниса напоследок. Николай II с теннисной ракеткой. Россия, начало прошлого века.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Виктор Панченко: «Динамо» не проиграет «Зениту»
Волейбол
Россия проиграла Китаю на Всемирном кубке чемпионов
Футбол
Владимир Пономарев: Смотрел матч «Амкар» – ЦСКА и плевался
Футбол
Константин Генич: «Спартаку» будет трудно вскрывать оборону «Рубина»
все новости