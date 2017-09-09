Юбки, бомбардировщики и городки. 14 старых и крутых фото о спорте

«Советский спорт» не раз предлагал вам познакомиться с историческими фотоподборками. Какими были эмоции спортсменов век-полтора назад, в какой экипировке выступали – в нашем очередном материале.

Начнем с олимпийской тематики. Стрельба, элемент олимпийского пентатлона. Санкт-Мориц, Швейцария, 1948 год.





Женщины-лучницы на Лондонской Олимпиаде. Великобритания, 1908 год.





Примерно в эти дни в 1950 году в Монце завершился первый чемпионат мира «Формула-1». Чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.





Как болели? А вот так! Аншлаг образца 1918 года. Боксерский матч во Франции.





Юные боксерши. Великобритания, самое начало прошлого века.





Женская бейсбольная команда. Нью-Йорк, США, 1913 г. Слово «софтбол» тогда еще не было в ходу.





А эту фотографию принято считать самой первой в истории бейсбола. Это далекий 1858 год:





О жестокости спорта хорошо известно. Особенно если речь идет об американском футболе. Тут человеку реально выкрутили голову. Надо долго всматриваться, чтобы разобраться, где голове полагается быть. Случилось это 5 января 2003 года во время игры «Питтсбург» – «Кливленд». Человека зовут Антуан Рэндл Эл. Он выжил.





Олдскульная экипировка. Сегодня невозможно представить, как в женском теннисе можно было быстро перемещаться по площадке. Олимпиада в Лондоне-1908.





Члены команды «Тайные бомбардировщики». Так называлась футбольная команда из университета Галлодет, 1920 год. Это был первый университет для глухих, и игроки (в том числе не глухие) попутались реализовать идею переговариваться на поле знаками, чтобы соперники не могли понять, о чем идет речь.





В футбол играют все. Даже если это семинаристы. Мадрид, Испания, начало 60-х годов.





Игра в «городки». Российский вариант деревенских развлечений, 1900 г.





В начале осени, в 1911 году было создано Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС), из которого, как принято считать, впоследствии появится футбольный клуб «ЦСКА».

И еще немного тенниса напоследок. Николай II с теннисной ракеткой. Россия, начало прошлого века.



