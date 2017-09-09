Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -Анжи
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Манчестер Сити- : -Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Футбол  Хоффенхайм- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Неизвестно, в каком состоянии «Спартак». Мостовой – о матче против «Рубина»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой
Александр МостовойФото: «Советский спорт»

Бывший полузащитник московского «Спартака» – о трансферной политике столичного клуба и предстоящем матче против «Рубина».

Напомним, минувшим летом состав красно-белых пополнили хорватский хавбек Марио Пашалич (на правах аренды из «Челси»), защитник Марко Петкович из «Црвены Звезды», а также 22-летний форвард Педро Роша, за которого чемпион страны выложил 12 млн евро бразильскому «Гремио».

– Можно ли назвать успешной трансферную компанию «Спартака»?
– Так говорят, когда клуб покупает звездного футболиста, как это было в «Зените» – пригласили Халка и Акселя Витселя. Или когда покупают много игроков. Например, как это сделал «Зенит» этим летом. «Спартак» не отличился в этом плане, как и другие команды РФПЛ. Но у красно-белых немало игроков в запасе. Конечно, клуб хочет пригласить новых футболистов, но куда девать своих?

– Зачем «Спартаку» Педро Роша, учитывая, что у команды есть Зе Луиш, Луис Адриано, и Денис Давыдов?
– В прошлом году, когда уже был Зе Луиш, «Спартак» пригласил Адриано. Форвард, который был запасным в «Милане», набрал форму, вышел на новый уровень и начал забивать. В футболе может произойти всякое. Рошу пригласили на случай, если кто-то получит травму. Но я ничего не знаю про этого парня.

9 сентября действующий чемпион страны примет на домашней арене «Рубин». Начало встречи – 19.00 мск.

– В каком состоянии находится казанский клуб?
– Команда Бердыева в порядке. Уверен, они обязательно займут место на вершине турнирной таблицы. Состав, а также наличие такого тренера, позволяют это сделать. Если, конечно, не будет никаких закулисных игр.

Жаль, что «Рубин» продал Жонатаса. Добротный форвард, который начал забивать. С другой стороны, Бердыев делает большую ставку на защиту. Не зря ведь в команду вернулся Сесар Навас.

– Кто, на ваш взгляд, является фаворитом матча?
– Несомненно, «Спартак». Встреча состоится на домашней арене. К тому же, команда давно не может выиграть, что является дополнительным толчком. С другой стороны, неизвестно в каком состоянии находятся игроки после матчей сборных. Смотрел игру сборной Голландии, Промес неважно выглядел. Но я не исключаю, что команды могут разойтись миром.

– Можно ли назвать предстоящий матч тренерской дуэлью?
– Возможно, но я бы не стал уделять этому особого внимания. Почему? На поле выходят футболисты. Мне никогда тренер не говорил: «Саш, не обыгрывай, не забивай». Понятно, что есть тактика, но решать все будут футболисты.

– Стоит ли ждать сюрприза от Карреры, если мы говорим про стартовый состав?
– Не думаю. Сейчас у «Спартака» не то положение, чтобы экспериментировать.

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – «Рубин»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Первый барьер «Спартака» – «Марибор». Разбираем соперника красно-белыхПервый барьер «Спартака» – «Марибор». Разбираем соперника красно-белыхИз четвертой корзины «Спартаку» достался «Марибор».Рыбус вернулся в «Локомотив» из расположения сборной Польши травмированнымГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Мацей Рыбус вернулся в клуб из расположения сборной Польши с небольшой травмой.Сесар Навас: Так долго живу в России, что порой чувствую себя странно в ИспанииЗащитник «Рубина» Сесар Навас рассказал, как чувствует себя в России, в которой он проживает с 2009 года.Почему «Спартак» – фаворит в матче с «Рубином»Почему «Спартак» – фаворит в матче с «Рубином»В центральном матче тура действующий чемпион России на своем поле сыграет с «Рубином».Александр Мостовой: «Рубин» обязательно займет место на вершине турнирной таблицыБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий перед матчем против «Рубина».
Футбол
Виктор Панченко: «Динамо» не проиграет «Зениту»
Волейбол
Россия проиграла Китаю на Всемирном кубке чемпионов
Футбол
Владимир Пономарев: Смотрел матч «Амкар» – ЦСКА и плевался
Футбол
Константин Генич: «Спартаку» будет трудно вскрывать оборону «Рубина»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Александр Мостовой
Александр Мостовойвсе новости
Педро Роша
Педро Рошавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости