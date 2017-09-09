Навстречу РФПЛ и куче денег. Новый поворот в судьбе «Арарата»

Стало известно имя реального владельца ФК «Арарат». Им стал владелец холдинга Life Арам Габрелянов.

Количество новостей на этой неделе об ФК «Арарат» было таким многочисленным, что далекому от реалий российского футбола человеку могло бы показаться, что речь идет о клубе из элиты отечественного футбола.

Напомню, московский «Арарат» был создан в марте 2017 года при поддержке некой «Ассоциации армянской молодежи Москвы». Можно было бы добавить, что команда была названа в честь одноименного ереванского клуба, который в союзные времена играл в высшей лиге советского футбола. Но это и не нужно: чуть ли не половина ресторанов и заведений самого разного профиля, принадлежащих армянской диаспоре, носят гордое имя «горы, временно находящейся на территории Турции». Последний оборот – вот именно так, дословно - нам часто произносили жители Еревана, когда мы с коллегами приезжали на отборочный матч Армения - Россия в 2011 году.

Про трансферные подвиги межсезонья слышали все. Про то, что «Арарат» идет на первой строчке в своей зоне – слышали многие. Некоторые уверены, что в следующем году он шагнет в ФНЛ, а еще через два сезона – в РФПЛ.

В конце августа клуб покинул президент Валерий Оганесян. «Арарат» обвинил бывшего президента в том, что он вывел со счетов команды 20 млн руб. Сам Оганесян эту информацию опроверг.

В минувший четверг появилась информация, что «Арарату» играть последний свой матч, а потом закрываться – в итоге на игру журналистов съехалось больше, чем на большую часть матчей премьер-лиги. Там тренер Григорян заявил, что заявление о последней игре было не более чем провокацией с целью привлечь внимание к проблемам клуба.

В день бегства с 20 миллионами Оганесяна из «Арарата» подчиненным Арама Габрелянова, сотрудникам одного из московских СМИ со специфической репутацией, выплатили долги по зарплате. Будем считать, что эти два факта ничего между собой ничего не связывает, это не более чем случайное совпадение. Но знающие люди связали эти два факта напрямую.

У нас поручали писать об этих многочисленных коллизиях коллеге Степану Чаушьяну. Но армянам, как знают в любой редакции, нельзя поручать писать про армян. Поэтому теперь даже про Генриха Мхитаряна будут писать другие.

Если вернуться к теме. Сегодня утром РБК сообщило, что владельцем клуба стал Арам Габрелянов.

По данным СПАРК, АО «ФК «Арарат» (юрлицо одноименного футбольного клуба из Москвы) было зарегистрировано в Москве 20 марта 2017 года. На этой неделе Оганесян объявил, что у клуба появится новый собственник, им станет Игорь Коротков. Коротков — менеджер, представляющий интересы основателя медиахолдинга Lifenews Арама Габрелянова. По словам самого Габрелянова, Коротков – человек технический, в футболе не сильно разбирающийся.

По данным СПАРК, Игорь Коротков занимал руководящие должности во многих компаниях Габрелянова, начиная с зарегистрированного еще в 1992 году в Ульяновске товарищества с ограниченной ответственностью «Экономическая газета Скифы». Коротков являлся главным редактором газеты «Жизнь» — первого проекта Габрелянова, реализованного в Москве.

РБК пишет, что когда на днях в футбольном клубе разразился кризис, имена щедрых спонсоров назвал фактический собственник «Арарата» Арам Габрелянов. Как и предполагалось, ими оказались богатейшие представители армянской диаспоры в Москве.

Габрелянов подчеркивает, что нынешняя схема владения — временная и в ближайшее время клуб ждет акционирование. Он уточнил, что и сам собирается вложить деньги в футбольный клуб: «Я обязательно стану акционером: я запланировал миллионов на 300 рублей купить...»