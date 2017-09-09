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«Кто в первой лиге играл восемь раз? «Зенит»!»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Накануне матча девятого тура первенства РФПЛ «Динамо» – «Зенит», московский клуб разместил на официальном YouTube-канале ролик, главную роль в котором исполнил известный болельщик «Динамо» резидент Comedy Club Сергей «Сергеич» Кутергин. Сергеич известен, как первый в стране stand-up комик с диагнозом ДЦП, попавший в телеэфир и успешно выступающий в программах Comedy Club.

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