У «Динамо» все шансы на сенсацию. Вот почему «Зениту» будет сложнее, чем кажется

У Роберто Манчини первый выезд в Москву, и это может быть не менее сложно, чем «Спартак», «Локо» и ЦСКА.

Почему выиграет «Динамо»?

Первый матч Манчини после сборной

Первая пауза на игры сборных точно больше проблема «Зенита», чем «Динамо». Москвичи провели спарринг дома и с командой, которая сильнее. Зенитовцы составом без нескольких ключевых игроков – Лунев, Кузяев, Паредес – просто тренировались.

Конечно, Лунев и Кузяев тоже никуда не ездили, они играли на том же стадионе, где встречаться с «Динамо», а вот Паредес летал в Южную Америку – чтобы не выйти на поле ни разу и посмотреть на два неудачных результата своей сборной со скамейки. Тренировки с Месси, конечно, заряжают и исцеляют, но трансатлантический перелет добавляет проблем. От них «Зенит» страдала, когда Халка звали в сборную Бразилии, когда туда тоже не играть дергали Жулиано.

У Роберто Манчини забирали главного центрального полузащитника – который руководит всем на поле, принимает записки и управляет смыслом зенитовской игры. Это испытание даже сложнее плотного графика.

Манчини может использовать неосновные варианты

Логично было бы начать ротацию не со второго матча, а сразу перед первым подумать про предстоящий отрезок с македонским выездом в Лиге Европы, с «Уфой», которую сдвинули на понедельник из-за «Спартака» и с поэтому прижатым кубковым дерби. Единственный плюс во всей этой картине – везение в жеребьевке Кубка России, исключившее один переезд.

Ситуация «Зенита», конечно же, ничуть не сложнее, чем у других участников еврокубков. Но сейчас речь про первую игру, где еще все – кроме далеко летавших сборников – точно свежи. А значит выбор есть почти из всех. Можно снова оттестировать Краневиттера – пока в матчах, где он играл хотя бы тайм, «Зенит» еще не побеждал (Екатеринбург, Утрехт). Или дать Дзюбе место в старте впервые за месяц. Стратегически такие шаги могут быть верны, но у «Динамо» есть шанс обернуть их в плюс для себя.

На стадионе в Петербурге кое-что разберут и соберут заново. За 400 миллионов

Почему выиграет «Зенит»?

У Манчини все здоровы

На предматчевой открытой тренировке была редкая картина: в общей группе занимались вообще все зенитовцы, на которых рассчитывает Манчини. Артем Дзюба не болеет, Иван Новосельцев тоже ничего нового не потянул и не повредил. Ситуация может быть идеальнее, только если долечится Виктор Файзулин. Но и так перед напряженным отрезком у «Зенита» максимум вариантов на всех позициях.

«Зенит» пока только выигрывал матчи, где обязательно побеждать

А у «Динамо» как у одного из самых принципиальных соперников выигрывать обязательно. Даже несмотря на то, что уровень нынешней версии динамовцев далек от прямого конкурента «Зенита».

Зенитовцы теряли очки или не побеждали, когда это было не критично: два поражения в Лиге Европы ни на что в итоге не повлияли, а ничьи с «Уралом» и «Ростовом» не помешали петербуржцам лидировать.

Еще один «Спартак» и еще один «Зенит». Зачем они нужны?

За кем следить?

За бывшими игроками той и другой команды. Свежайший переход между командами – Ибрагим Цаллагов, но у него есть секретное условие для участия: Сергей Фурсенко подтвердил сам факт, но решил не раскрывать суть.

За «Зенит» почти наверняка сыграет Александр Кокорина, возможно – Юрий Жирков. «Динамо» в товарищеском матче против сборной России наконец-то показало Павла Погребняка, больше шансов сыграть у зенитовского воспитанника Антона Соснина.