Самый нелепый и глупый момент сезона. На кого-то сборная повлияла плохо (видео)

Защитник "Тосно" и сборной России Виталий Шахов (справа) Фото: РФС

Игроки сборной России поучаствовали в трех голах из четырех, и только дважды в этом была польза для их клуба.



Это Виталий Шахов, центральный защитник «Тосно». Вы могли его запомнить по вызову в экспериментальный состав сборной России, он был одним из четырех полевых, кому Станислав Черчесов дал все 90 минут против «Динамо».

К Шахову почти не было вопросов в летних матчах за «Тосно», он сыграл на ноль в сборной России. А когда Виталий вернулся в клуб из национальной команды и вышел в старте против «Анжи», он начудил в первом же тайме.

В тот момент «Тосно» уже пропустил и упустил преимущество, а на 25-й минуте из-за Шахова «Анжи» повел.

Все началось с успешного действия центрального защитника: он заблокировал прострел в центр с левого фланга, но «Анжи» продолжил атаку, и она стала опаснее после паса вразрез между Шаховым и крайним защитником. Игрок сборной грамотно сыграл в подкате, но потом зачем-то совершил два неразумных действия, не глядя: подкинул мяч пяткой на линии и выбил его прямо на соперника. Через один пас и один финт «Анжи» вышел вперед.

Еще есть вероятность, что перед пасом Шахова на соперника мяч ушел за лицевую. Игрок «Анжи» Адлан Кацаев, когда еще не знал, что Шахов подарит его команде продолжение атаки, даже требовал этого углового.



Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

Другой игрок сборной России из «Тосно» Антон Заболотный сразу же после гола за Россию полезно сыграл и в чемпионате: он сделал голевой пас – фирменную скидку на Евгения Маркова. Заболотный, как и обычно, грамотно боролся за забросы верхом, и часто осознанно пасовал головой партнерам – его главный метод после поездки к Станиславу Черчесову остался на том же приличном уровне.



Вообще эта игра выглядела весьма уныло и даже жутко. На трибунах собралось чуть больше тысячи зрителей, были отлично слышны матерные выкрики с вип-мест: на «Зените» именно там обычно сидел гендиректор Максим Митрофанов, а теперь человек, нецензурно требовавший у Дмитрия Парфенова выхода Владимира Быстрова.

Эти, так сказать, обращения к главному тренеру «Тосно» повторялись каждые пять минут. Ведущую камеру пример так же часто протирали тряпочкой, и это было видно на всех экранах «Петровского».

Однако «Тосно» все-таки идет вперед по атмосфере: например, предыгровой плейлист наконец-то осовременили.

Бодрее матч сделали несколько вспышек активности болельщиков, которые с центральных секторов запускали скандирование «Тосно»-»Тосно», сценарий игры со вторым голом хозяев и их мощными атаками во втором тайме и самим шикарным голом Вагиза Галиулина из-за штрафной в дальний угол. С паса еще одного игрока сборной Евгения Чернова.

В добавленное время Заболотный тоже весьма нелепо упустил шикарный момент – не забил с линии вратарской, когда ему никто не мешал – и ошибка Шахова осталась причиной потери очков.