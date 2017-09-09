Может ли Добро побеждать Зло? Или этот сюжет остался только в книгах и кино?

Александр Усик и Марко Хук

Нет-нет, я не о матче «Динамо» – «Зенит» в РФПЛ, ни в коем случае. И даже не о баскетболе Россия – Хорватия. Сегодня в полночь в Берлине на ринг поднимутся Александр Усик и Марко Хук. Бывший босниец Муамер Хукич сделал все, чтобы вывеска была именно такой.

К сожалению, в последнее время бокс (да и единоборства вообще) стремительно скатываются к жанру «trash talking» - всяческие оскорбления и гнусности в адрес своих оппонентов почитаются болельщиками больше, чем уважение и достойное поведение (когда-то считавшиеся в боксе непременным атрибутом элитного атлета). Увы, время такое, агрессия как поведенческая форма стала очень популярной, на диване ее не проявишь, пищащий над ухом комар - так себе адресат. Зато взрослый дядя из телевизора, обещающий «порвать», «убить», «сожрать» и все прочее, что рождается в инфицированном вирусом первобытной брутальности мозге - собирает «лайки».

Невозможно без умиления смотреть на то, как потом, после боя, недавние «словесные агрессоры» лезут к сопернику обниматься. Классический пример этого - Дэвид Хэй. Сначала были отрезанные головы братьев Кличко, а потом «да как вы могли подумать, я имел в виду совсем не это». Иногда себя ведут так даже победители. И уж наверняка сегодня при любом исходе боя так поведет себя Хук. Он ведь не собирается еще заканчивать…

Главное, чего сейчас можно желать Марко Хуку - не заезжать с такими «концертными номерами» в Россию (где на него,как на спортсмена вполне может быть спрос). Напомню, что Усика Хук назвал «сукой». В России вокруг ринга обычно собирается такая публика, у которой «не заржавеет» объяснить ему значение этого слова, и как за такое обычно «отвечают».

К чести Александра Усика, он не то что не стал отвечать сопернику на оскорбление, он вообще не обратил на это внимания. Как и не отреагировал на призыв Хука «быть готовым к войне». Усик, похоже, не придает боксу большего значения, чем он на самом деле имеет, не стремится превратить это в «свою империю», в которой стоит гонять всех вокруг словесным батогом.

В отличие от Хука, который хоть и не вел себя так раньше (мне кажется, таким образом он маскирует свою слабость, и стремится собрать хоть какой-то пиар на хайпе), но всегда не чурался не совсем чистых приемов внутри ринга - Усик никогда с катушек не слетал. Напротив, в его карьере есть эпизод, ясно свидетельствующий о благородстве украинского боксера.

18 апреля 2015-го олимпийский чемпион Лондона-2012 Усик (гопак в его исполнении на канвасе ринга в «Докландс Колизеум» помнят многие) встречался в Киеве с россиянином Андреем Князевым. К моменту боя отношения между странами уже были испорчены, и идея провести эту встречу в столице Украины была очевидно смелой, но не очень перспективной для Князева. Перед боем Усику пришлось утихомиривать киевских болельщиков («Если кто-то посмеет в него плевать - будет иметь дело со мной»), а после уверенной победы нокаутом в восьмом раунде он вообще заговорил нетипичным для боксера образом: «Хотел бы поблагодарить своего соперника и извиниться перед ним: ничего личного, только бокс. У него тоже есть мама и отец, которые смотрят на него».

В моем понимании, сегодня в Берлине сойдутся Добро и Зло. И пусть Хук стал таким только сейчас - ему это амплуа вполне подходит. Я не раз бывал на его боях в Германии и всегда удивлялся двойственности собирающейся публики - по дорогим билетам на него приходят смотреть респектабельные немцы и их подруги (которые вряд ли оценят положительно грязные речи), а по дешевым - преимущественно выходцы из Боснии и соседних стран, которым наплевать даже на новое имя боксера, они размахивают флагами своих стран и поют имя «Муамера Хукича». И приходят в восторг от ударов ниже пояса, или каких-то провокаций.

Что-то подобное будет и сегодня. Полагаю, Усик к этому готов, он очень духовитый парень, и «сукой» его вывести из себя не вышло. Надеюсь, он выбьет из Хука тягу к дальнейшему эпистолярному творчеству. Хочется видеть на топ-уровне не специалистов по обсценной лексике, а джентльменов.

Может быть, я и идеалист. Но ничего поделать не могу - я за Усика. Он, несомненно, достойный человек. А в наше время это дорогого стоит.