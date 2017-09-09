Учись, «Спартак»! «Ман Сити» уничтожил «Ливерпуль» на «Этихаде» (видео)

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче четвертого тура АПЛ. Фото: Gettyimages.ru

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче четвертого тура АПЛ. О качественном футболе одних, ошибках других и страшной травме – в репортаже «Советского спорта».

К этому матчу обе команды подходили в одинаковых ролях. У «Сити» и «Ливерпуля» после трех туров было по семь из девяти очков, обе команды – одни из претендентов на чемпионский титул.

К тому же, особый интерес к матчу подогревала и тренерская дуэль. Юрген Клопп чаще остальных обыгрывал Хосепа Гвардиолу – аж пять раз. Поэтому, в этой встрече – немцу предстояло либо обновлять свой же рекорд, либо оставаться при старых показателях. Испанцу же победить главного обидчика – дело принципа. А ничья – да не нужна она никому, кроме конкурентов.

КОНФЛИКТ ИДЕЙ И РЕКОРД АГУЭРО

С одной стороны «Ливерпуль» и «МС» – команды одного склада: быстрый, местами агрессивный стиль, где по ситуации в роли завершителя может оказаться любой игрок группы атаки. Правда, отличия все-таки есть.

«Манчестер» практикует и практиковал в этот субботний британский вечер хаотичный происпанский футбол с акцентом на поперечные передачи и выдумщиков Де Брейне и облысевшего в этом сезоне Сильву. В принципе, интеллектом бельгиец блеснул уже в первом тайме: моментальный пас вразрез на Агуэро, и тот, на скорости обойдя Миньоле, забил в шестом матче подряд против мерсисайдцев. Благодаря этому мячу Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ в истории среди неевропейских игроков.

AGUERO WITH THE GOAL pic.twitter.com/keiShVlvsK — Premier Scout (@ScoutPremier) 9 сентября 2017 г.

«Ливерпуль» больше использовал вертикальные передачи, так же уповая на хаотичные перемещения атакующих футболистов. Правда, команда Клоппа делала все чуть ли не на вдвое большей скорости, нежели «Сити». Яркий пример, почему этот подход работает, случился на 29-й минуте встречи, когда Фернандиньо у самой штрафной снес Мане. Ливерпульцы получили возможность исполнить опаснейший штрафной, но Коутиньо, хедлайнер команды по исполнению стандартов, начинал игру на скамейке.

Уж кого-кого раз за разом упускали из виду защитники «Сити», а в частности Менди, так это Салаха. Реактивный египтянин чуть ли не каждые 3-4 минуты вылетал по пустому флангу на ворота Эдерсона. Но там либо спасал голкипер, либо Мохаммед действовал не слишком искусно.

В ГОЛОВУ С НОГИ

Самый страшный и жуткий эпизод в матче случился под занавес первого тайма, когда Мане, пытаясь дотянуться до мяча, на скорости съездил бутсой в челюсть Эдерсону. Голкипер тут же рухнул на газон и лежал так еще долго, минут 7-8, пока врачи и стюарды совместными усилиями не унесли бразильца с поля на носилках. Ясное дело, после таких киксов едут сразу в больницу, да причем с мигалками и по встречной. А в Англии это все происходит еще и под аплодисменты болельщиков. Что важно – обоих клубов.

Мане выключил Эдерсона ударом с ноги в голову. Главное, чтобы все обошлось, хотя после таких ударов частенько люди играют шлемах #АПЛ pic.twitter.com/Kq9sobeA6L — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 сентября 2017 г.

И как утешение первого тайма – гол от Жезуса после передачи все того же Де Брейне. Наверное, после матча Габи скажет, что гол посвящает травмированному соотечественнику. Вот еще доказательства, что Жезус в огне: Габриэль 12 раз выходит в старте «Ман Сити» и в этих матчах он поучаствовал в 13 голах (девять мячей и четыре ассиста).

ДЕБЮТ ЧЕМБЕРЛЕНА И ПРИМЕР «СПАРТАКУ»

С первых минут второго тайма на поле вышел новоиспеченный игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен, до последнего дня трансферного окна выступавший за «Арсенал». Заменил англичанин Салаха, да и сделал это вынужденно – ведь всю вторую половину пришлось играть в меньшинстве. То есть до середины второго тайма у «Ливерпуля» на поле оставался всего один нападающих – Фирмино, да и потом и он ушел с поля, а его заменил молодой и перспективный Соланке.

В итоге «Манчестер Сити» забил в этом матче аж семь голов, но засчитали, причем справедливо, лишь пять мячей. Но и этого хватило, чтобы сделать выводы о слабых сторонах команды Клоппа. Ну а дальше был еще один гол Жезуса и потрясающий по красоте дубль Сане, набившего на спине татуировку самого же себя.

Во-первых, у мерсисайдев напрочь отсутствовала опорная зона, на подборе первыми всегда были хозяева. Во-вторых, ахиллесова пята красных – связка долговязых и не слишком дальновидных защитников Матип-Клаван. В-третьих, при потере мяча в атаке, моментально садится к своим воротам ливерпульцы как не умели, так и не умеют. И выход из обороны в атаку у них налажен, то обратный механизм не настроен вообще.

«Спартаку» совсем скоро играть с «Ливерпулем» на групповой стадии Лиги чемпионов. Команде Массимо Карреры стоит понимать, что даже в меньшинстве, после снятия с игры всех нападающих, мерсисайдцы не способны дисциплинированно играть у своих ворот. Они скорее побегут вперед и постараются придумать что-то у своих, и это приведет к очередному обрезу и опасной атаке соперника.

Безусловно, немного комично советовать «Спартаку» брать пример с команды Гвардиолы, ведь совсем не те исполнители, не та общекомандная химия и не тот уровен. Однако почерпнуть много полезного все-таки стоит. Главное, что «Ливерпуль» был и остается командой яркой и эмоциональной – с одинаковой возможностью можно попасть под ее каток и также, не без удачи конечно, добиться победы. И не только минимальной.

Ну а «Сити», как и в прошлом году, начал сезон очень уверенно. Правда, теперь у команды появились еще несколько суперквалифицированных новичков. А тренер, пройдя обкатку в прошлом сезоне, явно сделал выводы перед стартом нынешнего. Борьба за чемпионство в этом году будет нешуточной и, кто знает, может самой интересной за последние годы.