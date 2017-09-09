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Наша новая беда с мельдонием: кто вляпался, что странно и какую медаль отберут?

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Наша новая беда с мельдонием: кто вляпался, что странно и какую медаль отберут?
Фото: Федерация гандбола России (ФГР)

Теперь попались юные гандболистки на чемпионате Европы.

Опять мельдоний? Как так?

8 сентября официальный сайт Европейской федерации гандбола сообщил, что у троих игроков женской сборной России до 19 лет в допинг-пробах оказалась некая запрещенная субстанция. Федерации гандбола России на следующий день заявила, что эта субстанция – мельдоний.

Российской стороне о содержании допинг-пробы сообщили 23 августа, все две с половиной недели ФГР тесно сотрудничает с европейскими представителями. Интересы России защищает первый вице-президент ФГР, олимпийский чемпион Андрей Лавров. Вопросом занимается Суд гандбола ЕГФ.

Кого именно подозревают в употреблении мельдония, пока неизвестно.

Что странного в позиции России?

В заявлении России много правильных слов: про особый контроль главы федерации, про доклады о ситуации Виталию Мутко. Но есть один странный абзац.

«По данному инциденту в качестве одного из основных вариантов ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми начато углублённое и компетентное расследование», – говорится в тексте ФГР.

Конечно, неясно, какой вариант еще среди основных и есть ли там чья-либо халатность, чей-либо умысел или еще что-то, в чем виноваты мы сами. Однако «спланированная акция» и «провокация» смотрятся в таком тексте как минимум спорно.

Что было на чемпионате Европы, где наши попались? У нас отберут медаль?

Могут, потому что сборная России ее взяла: наши дошли до финала и проиграли там Франции, то есть выиграли серебро. Турнир проходил в Словении, он завершился 6 августа.

– Согласно положениям ЕГФ по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган ЕГФ также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях ЕГФ и/или оштрафовать федерацию, – процитировал ТАСС представителя ЕГФ.

Решение о пост-дисквалификации, о других санкциях в отношении сборной России может принять суд ЕГФ, в который и переданы материалы по этому вопросу. 

Что российская сторона говорит в защиту?

В субботу брифинг провел гендиректор ФГР Лев Воронин.

– Мы не можем раскрыть все секреты дела, так как это прописано кодексом ВАДА. Мы делаем все, чтобы виновные были наказаны, и стоим на защите спортсменов, никого конкретно не подозреваем, – отметил один из руководителей организации. – Уверяю: наши спортсмены никогда ни при каких обстоятельствах умышленно не принимали и не принимают запрещенные препараты. Для нас для всех это большое удивление. Я на 200% уверен, что никто умышленно не принимал его.

Когда будет понятно, кого и как накажут?

– Все может выясниться 13 сентября, только тогда могут быть какие-то санкции к спортсменкам, если они вообще будут. У ЕГФ недельный срок на вынесение решения, – объяснил член исполкома ФГР Виктор Поладенко.

Он же проговорил вслух версию о провокации.

– Для нас это большой шок, это что-то невозможное. Это или провокация, или диверсия с чьей-то стороны. По-другому просто не можем рассматривать, – отметил чиновник. – Допинга никогда не было в гандболе. У нас и в прошлом году, и в этом году все сборные проходили допинг-контроль, и все было чисто.

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