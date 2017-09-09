Наша новая беда с мельдонием: кто вляпался, что странно и какую медаль отберут?
Теперь попались юные гандболистки на чемпионате Европы.
Опять мельдоний? Как так?
8 сентября официальный сайт Европейской федерации гандбола
сообщил, что у троих игроков женской сборной России до 19 лет в допинг-пробах
оказалась некая запрещенная субстанция. Федерации гандбола России на следующий
день заявила, что эта субстанция – мельдоний.
Российской стороне о содержании допинг-пробы сообщили 23
августа, все две с половиной недели ФГР тесно сотрудничает с европейскими
представителями. Интересы России защищает первый вице-президент ФГР,
олимпийский чемпион Андрей Лавров. Вопросом занимается Суд гандбола ЕГФ.
Кого именно подозревают в употреблении мельдония, пока
неизвестно.
Что странного в позиции России?
В заявлении России много правильных слов: про особый
контроль главы федерации, про доклады о ситуации Виталию Мутко. Но есть один
странный абзац.
«По данному инциденту в качестве одного из основных
вариантов ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию и обратилась с
соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми начато
углублённое и компетентное расследование», – говорится в тексте ФГР.
Конечно, неясно, какой вариант еще среди основных и есть ли там чья-либо халатность, чей-либо умысел или еще что-то, в чем виноваты мы сами. Однако «спланированная акция» и «провокация» смотрятся в таком тексте как минимум спорно.
Что было на чемпионате Европы, где наши попались? У нас отберут медаль?
Могут, потому что сборная России ее взяла: наши дошли до
финала и проиграли там Франции, то есть выиграли серебро. Турнир проходил в
Словении, он завершился 6 августа.
– Согласно положениям ЕГФ по борьбе с допингом, в случае,
когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил,
соответствующий орган ЕГФ также может налагать санкции, включая:
дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие
в соревнованиях ЕГФ и/или оштрафовать федерацию, – процитировал ТАСС представителя
ЕГФ.
Решение о пост-дисквалификации, о других санкциях в отношении сборной России может принять суд ЕГФ, в который и переданы материалы по этому вопросу.
Что российская сторона говорит в защиту?
В субботу брифинг провел гендиректор ФГР Лев Воронин.
– Мы не можем раскрыть все секреты дела, так как это
прописано кодексом ВАДА. Мы делаем все, чтобы виновные были наказаны, и стоим
на защите спортсменов, никого конкретно не подозреваем, – отметил один из
руководителей организации. – Уверяю: наши спортсмены никогда ни при каких
обстоятельствах умышленно не принимали и не принимают запрещенные препараты. Для
нас для всех это большое удивление. Я на 200% уверен, что никто умышленно не
принимал его.
Когда будет понятно, кого и как накажут?
– Все может выясниться 13 сентября, только тогда могут быть
какие-то санкции к спортсменкам, если они вообще будут. У ЕГФ недельный срок на
вынесение решения, – объяснил член исполкома ФГР Виктор Поладенко.
Он же проговорил вслух версию о провокации.
– Для нас это большой шок, это что-то невозможное. Это или
провокация, или диверсия с чьей-то стороны. По-другому просто не можем
рассматривать, – отметил чиновник. – Допинга никогда не было в гандболе. У нас
и в прошлом году, и в этом году все сборные проходили допинг-контроль, и все
было чисто.