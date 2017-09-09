Вот это «Лужа»! Путин открыл «Лужники» и отправил кубок мира в тур по России

Владимир Путин Фото: ТАСС

Обновленный главный стадион страны затмил даже старт тура кубка чемпионата мира по России.

Так уж повелось, что Владимир Путин часто опаздывает на разные официальные мероприятия. Простите, конечно, не опаздывает, а задерживается. Даже на встречу с Папой Римским в Ватикане прибыл чуть позже, чем было запланировано.

Два президента и кубок чемпионата мира

Теперь представьте, насколько важным событием для российского футбола и всей страны стал старт тура Кубка мира по футболу, который состоялся в Москве в субботу 9 сентября, если Владимир Владимирович минута в минуту по расписанию появился на сцене с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Два президента в компании вице-премьера Виталия Мутко и двух чемпионов мира, Бебето и Давидом Трезеге дали старт грандиозному вояжу, в который из Москвы отправляется главный футбольный трофей планеты. В России кубок чемпионата мира посетит 25 городов. После этого он отправится в международное «турне» по пятидесяти странам. Этот тур станет самым продолжительным в истории подобных мероприятий.

– Сегодня кубок чемпионата мира отправляется в путешествие по России. Оно продлится 123 дня. Это будет самое долгое путешествие трофея в истории, и надеемся, самым увлекательным, – рассказал президент. – Футбол остаётся самым популярным и массовым видом спорта. Убеждён, что чемпионат мира даст мощный импульс развитию футбола в России, а его наследие станет центром притяжения для многомиллионного футбольного братства.

В «Лужу» не сели

Хоть главным событием дня и был старт тура кубка мира, а главными гостями – президенты ФИФА и России, даже больший интерес со стороны журналистов вызывали не эти события и персоны.

Мы были увлечены разглядыванием обновленных «Лужников». Зрелище, поверьте, грандиозное. Теперь трибуны главного стадиона страны спускаются к самой кромке поля. Пластиковые кресла на трибунах удобны – хоть весь день сиди – комфортно. Подтрибунные помещения поражают своим простором.

Вообще от старой «Лужи» (новый стадион так называть и язык не поворачивается) остались лишь стены с историческим фасадом. Внутри – это абсолютно новый стадион. Система лестниц, которая вошла в историю не с самой хорошей стороны, полностью переделана. Здесь даже у скамеек запасных и мест для медиков и резервных арбитров есть кнопка, включающая подогрев сидений!

Вот и Инфантино не удержался и вместо путешествия Кубка мира по городам и весям принялся нахваливать «Лужники».

– Говорю народам всего мира: приезжайте сюда. Здорово быть тут, на стадионе, у которого такое прошлое и великое будущее. Имя стадиона вписано в историю футбола и всего спорта, – признался президент ФИФА. – Россия и Москва могут гордиться таким стадионом. Вместе мы сделаем великолепное событие здесь следующим летом.

Есть, конечно, и своя ложка дегтя. Уж слишком маленькими показались два экрана, расположенные над трибунами за воротами. Стадион настолько велик, что с центральной трибуны приходится присматриваться, чтобы на табло что-то увидеть. И еще один момент, который не ускользнул от глаза журналистов – мы не обнаружили ложи прессы – специальных рядов со столами, за которыми обычно работают корреспонденты. Неужели на «Лужниках» к первым матчам тоже придется что-то дорабатывать, перестраивать и переделывать?

Но это все так, мелочи, брюзжание... Стадион поистине великолепен. Осталось дождаться 14 июня, когда сборная России сыграет здесь матч-открытие чемпионата мира по футболу 2018 года. Открытие стадиона, кстати, пройдет чуть раньше. В нем тоже примет участие наша национальная команда. Осталось только выбрать соперника, достойного такого события. Надеемся, что это будет не какой-нибудь клуб из нижней части турнирной таблицы чемпионата страны.

Маленькие первопроходцы

Однако футболисты сборной России и их соперники будут далеко не первыми, кто вышел на поле стадиона, не первыми, кто сыграет на нем в футбол и не первыми, кто забьет гол. В День города Москвы перед стартом тура Кубка мира, на поле «Лужников» прошел первый футбольный блиц-турнир, в котором приняли участие, если верить организаторам и слова Владимира Путина, 1 500 молодых спортсменов.

Это были ребята из 12-ти московских спортивных школ: «Сокол», «Смена», «Савеловская», «Строгино», «Чертаново», «Буревестник», «Торпедо», «Крылья Советов», «Спартак-2», «Москвич», «Кунцево», а также Ломоносовской школы детского дома №51, участники Специальной олимпиады и капитаны команд-победительниц региональных этапов турнира «Кожаный мяч» из 24-х городов России.

Играли не только мальчишки. Один из самых ярких матчей провела команда девочек 2008 года рождения из «Чертаново». Она, конечно, проиграла пацанам на год младше, но гол забить смогла. Девчонкам помогал игрок «Казанки» и самый молодой автор гола на чемпионатах мира Дмитрий Сычев. Кроме него мастер-классы детворе давали Алексей Смертин, Дмитрий Сенников, Роман Широков и восстанавливающийся от травмы полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.