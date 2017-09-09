«Будем болеть за «Спартак» в Лиге чемпионов». Футболисты «Анжи» – о красно-белых
Футболистов «Анжи» после ничьей с «Тосно» больше спрашивали не об игре, а о результатах «Спартаке» в премьер-лиге и Лиге чемпионов.
Павел Яковлев: Если «Спартак» хочет бороться за титул, он должен обыгрывать «Тосно»
Первые футболисты махчкалинского клуба от общения
отказались: не в духе был и автор гола Александр Прудников, и игрок обороны
Сергей Брызгалов. Зато согласился на общение с прессой другой экс-спартаковец
Павел Яковлев.
–
Игра была равная. И мы могли выиграть, и они. Итоговый результат –
справедливый. Мы вели в счете, но нас поджали и сравняли счет.
– В следующем туре «Тосно»
принимает «Спартак». Что ждет здесь москвичей?
– У «Тосно» хорошая команда с большим атакующим потенциалом, но «Спартак» должен выигрывать.
– Даже после матча в Лиге
чемпионов?
– Если «Спартак» хочет бороться за титул, он должен обыгрывать такие команды.
– Что думаете о шансах
«Спартака» в группе Лиги чемпионов?
– У ребят будет предельный настрой. Команды серьезные, но в футбол все умеют играть. Хотелось бы, чтобы «Спартак» вышел из группы. Будем болеть за российский футбол, – сказал Яковлев.
Аяз Гулиев: «Спартаку» надо будет выходить в ЛЧ на каждый матч как на последний
О «Спартаке» разговаривали и с Аязом Гулиевым, который и
сейчас принадлежит московскому клубу.
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В конце матча мы могли и забить, и пропустить. Думаю, 2:2 на выезде - не такой
плохой результат.
– Через неделю здесь играть
«Спартаку». Какие советы дадите команде?
– «Спартак» и так хорошо знает, как использовать слабые места «Тосно». Красно-белые хорошо контролируют мяч, поэтому проблем у них не возникнет.
– А какие слабые места
«Тосно»?
– Это «Спартак» знает, я же говорю.
– «Тосно» на руку, что
«Спартак» будет после Лиги чемпионов?
– С какой-то стороны да. Только если усталость может вмешаться, а так - не думаю, что это большой плюс для «Тосно».
– У «Спартака» проходимая
группа в Лиге чемпионов?
– В Лиге чемпионов всегда максимально тяжело, какая группа бы ни была. Надо будет на каждый матч выходить как на последний. Только в таком случае там можно будет за что-то зацепиться.
– Значит, нельзя сказать,
что «Спартаку» повезло?
– Можно, но все равно в Лиге чемпионов нет слабых соперников.
Александр Будаков: Я не герой. Вы у меня один стоите, а у Юрченко семь журналистов
Последним
из раздевалки вышел главный герой матча Александр Будаков, который моментально
от этого звания отказался.
– Какой я герой, – удивился вратарь в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». – Думаю, Давид Юрченко стал большим героем, чем я. Он пару раз очень сильно выручил «Тосно». Видите, у него и журналистов больше стоит – семь человек, а у меня только вы один. В общем, Давид заслужил звание героя. А вообще, игра равная была, счет закономерный: первый тайм мы провели лучше, второй – соперник.
– В какой-то момент было ощущение, что вы уже не сможете
вернуться на высокий уровень, а теперь вы снова в РФПЛ. Как вам это удалось?
– Это, наверное, у вас было такое впечатление. Я и в прошлом году был в «Амкаре» и был готов выйти на поле, но тренер не видел меня. Были эпизоды, когда вот-вот должны были меня поставить, но не ставили.
– Из-за малого количества болельщиков иногда казалось, что встреча
вообще проходит без них. У вас было такое ощущение?
– Нет, я играл здесь с «Зенитом», когда трибуны были пустые полностью. Ощущения совсем другие: тогда будто играли товарищескую игру.
Матч
Голы
Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов
Предупреждения:
Полетанович, 80 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция