«Со «Спартаком» будем играть на победу». «Тосно» рассчитывает обыграть чемпиона
Игроки «Тосно»
радуются дебюту за сборную и после ничьей с «Анжи» собираются победить «Спартак».
«В матче со «Спартаком» у «Тосно» будет преимущество»
– По личным впечатлениям и настроению в раздевалке – мы потеряли два очка в игре с «Анжи», – вздохнул Ян Казаев.
– Вызов ваших партнеров в сборную показал, что реально пробиться в национальную команду?
– Да, конечно реально, мы играем в премьер-лиге и у всех есть шанс.
– Какие ожидания от игры со «Спартаком»?
– О «Спартаке» пока не думаем. Сейчас будет выходной, после него уже будем готовиться к игре.
– «Спартак» будет после Лиги чемпионов. Это на руку «Тосно»?
– Наверное, да. У нас время на восстановление будет больше. Но «Спартак» - это «Спартак», у них длинная скамейка.
– Будете рады, если в игре со «Спартаком» вас придут поддержать фанаты «Зенита»?
– Конечно, будет хорошо, если на следующей игре будет больше зрителей, чем сегодня.
«Тосно» никогда не играет на ничью»
– Для меня матч не был особенным, – говорит вратарь Давид Юрченко, который в прошлом сезоне играл за махачкалинский клуб. – Жалко, что мы не выиграли. «Тосно» никогда не играет на ничью. Во втором тайме нам помогли правильные слова тренера, и свои удачные действия. Мы сами подзавелись, сами хотели дожать соперника, выиграть, потому что многое получалось. Хотелось бы, чтобы эмоции после матча были положительные. А они немножко негативные. Где-то не повезло. Не хватило, как ни странно, еще одного гола.
– Вам Галиулин на тренировках
такие мячи забивает?
– Вага-то? Да он постоянно такие забивает! – эмоционально закончил вратарь.
«Был разговор с Черчесовым, но о чем, не скажу»
– Мы хотели выиграть, удачное начало получилось. Забили бы
второй мяч, могли рассчитывать на победу, – делится впечатлениями от
матча дебютировавший в сборной России Евгений Чернов. – Пропустили два необязательных
гола, из-за чего было тяжело перестроиться.
– В следующем туре
игра со «Спартаком», уже держите ее в голове?
– Пока нет.
– Вы дебютировали за
сборную, что для вас значит этот опыт?
– Горжусь быть частью сборной. Рад был неделю работать в составе национальной команды
– У Антона
Заболотного был разговор с Черчесовым. У вас был?
– Разговор был, но о чем, не скажу.
«Со «Спартаком» будем играть на победу»
– Игра была тяжелая, на ровном месте сами себе привезли два
нелепых гола, – анализирует начало встречи Аслан Дудиев. –
После этого всеми силами пытались отыграться. Хорошо, что мы смогли забить два
мяча. Жаль, что вничью сыграли. Все понимали, что встреча важная. Можно
сказать, за шесть очков.
– Какие мысли были в
тот момент, когда Антон Заболотный не забил с двух метров?
– Их было очень много (улыбается). Все верили, что забьем третий.
– Через неделю матч
со «Спартаком». На что вы можете рассчитывать?
– Будем играть на победу, а дальше – как получится.
«Вызов в сборную – уже история»
– Ошибки нашей команды привели к двум голам. Спасибо Вагизу Галиулину, который забил чудо-гол во втором тайме. Мы много шансов не реализовали. Видимо, судьбе хотелось, чтобы остался счет 2:2. Продолжим наигрывать комбинации на тренировках, и результат придет. Ничья с «Анжи» – это осечка для нас, – подвел итог встречи Антон Заболотный. – Я поставил для себя высокую планку. Требую от себя большей результативности. Хотел забить и сегодня. Ударов много, но с точностью проблемы. Буду работать над собой. Извинился перед командой за запоротые моменты.
– Ваши
впечатления от игры за сборную?
– Положительные, но этот период уже закончился. Надо переключаться на клуб. Вызов в сборную – это уже история.
–
Черчесов говорил, что станет пристально наблюдать за вами. Как думаете, за матч
с «Анжи» он вам плюсик поставит?
– Не знаю. Ему виднее. В сборной я приобрел много хороших движений, наигровок. Прибавил в созидании. Поездка в национальную команду стала хорошим опытом для меня. Моя игра должна улучшиться. Работаю над этим.
–
Дмитрий Парфенов сказал, что на некоторых игроков «Тосно» поездка в
сборную повлияла отрицательно. Это не про вас?
– Тренер нам расскажет, как все смотрелось со стороны. Будем смотреть матч и анализировать видео.
Матч
Голы
Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов
Предупреждения:
Полетанович, 80 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция