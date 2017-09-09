«Со «Спартаком» будем играть на победу». «Тосно» рассчитывает обыграть чемпиона

Игроки «Тосно» радуются дебюту за сборную и после ничьей с «Анжи» собираются победить «Спартак».

«В матче со «Спартаком» у «Тосно» будет преимущество»

– По личным впечатлениям и настроению в раздевалке – мы потеряли два очка в игре с «Анжи», – вздохнул Ян Казаев.

– Вызов ваших партнеров в сборную показал, что реально пробиться в национальную команду?

– Да, конечно реально, мы играем в премьер-лиге и у всех есть шанс.

– Какие ожидания от игры со «Спартаком»?

– О «Спартаке» пока не думаем. Сейчас будет выходной, после него уже будем готовиться к игре.

– «Спартак» будет после Лиги чемпионов. Это на руку «Тосно»?

– Наверное, да. У нас время на восстановление будет больше. Но «Спартак» - это «Спартак», у них длинная скамейка.

– Будете рады, если в игре со «Спартаком» вас придут поддержать фанаты «Зенита»?

– Конечно, будет хорошо, если на следующей игре будет больше зрителей, чем сегодня.

«Тосно» никогда не играет на ничью»

– Для меня матч не был особенным, – говорит вратарь Давид Юрченко, который в прошлом сезоне играл за махачкалинский клуб. – Жалко, что мы не выиграли. «Тосно» никогда не играет на ничью. Во втором тайме нам помогли правильные слова тренера, и свои удачные действия. Мы сами подзавелись, сами хотели дожать соперника, выиграть, потому что многое получалось. Хотелось бы, чтобы эмоции после матча были положительные. А они немножко негативные. Где-то не повезло. Не хватило, как ни странно, еще одного гола.

– Вам Галиулин на тренировках такие мячи забивает?

– Вага-то? Да он постоянно такие забивает! – эмоционально закончил вратарь.

«Был разговор с Черчесовым, но о чем, не скажу»

– Мы хотели выиграть, удачное начало получилось. Забили бы второй мяч, могли рассчитывать на победу, – делится впечатлениями от матча дебютировавший в сборной России Евгений Чернов. – Пропустили два необязательных гола, из-за чего было тяжело перестроиться.

– В следующем туре игра со «Спартаком», уже держите ее в голове?

– Пока нет.

– Вы дебютировали за сборную, что для вас значит этот опыт?

– Горжусь быть частью сборной. Рад был неделю работать в составе национальной команды

– У Антона Заболотного был разговор с Черчесовым. У вас был?

– Разговор был, но о чем, не скажу.

«Со «Спартаком» будем играть на победу»

– Игра была тяжелая, на ровном месте сами себе привезли два нелепых гола, – анализирует начало встречи Аслан Дудиев. – После этого всеми силами пытались отыграться. Хорошо, что мы смогли забить два мяча. Жаль, что вничью сыграли. Все понимали, что встреча важная. Можно сказать, за шесть очков.

– Какие мысли были в тот момент, когда Антон Заболотный не забил с двух метров?

– Их было очень много (улыбается). Все верили, что забьем третий.

– Через неделю матч со «Спартаком». На что вы можете рассчитывать?

– Будем играть на победу, а дальше – как получится.

«Вызов в сборную – уже история»

– Ошибки нашей команды привели к двум голам. Спасибо Вагизу Галиулину, который забил чудо-гол во втором тайме. Мы много шансов не реализовали. Видимо, судьбе хотелось, чтобы остался счет 2:2. Продолжим наигрывать комбинации на тренировках, и результат придет. Ничья с «Анжи» – это осечка для нас, – подвел итог встречи Антон Заболотный. – Я поставил для себя высокую планку. Требую от себя большей результативности. Хотел забить и сегодня. Ударов много, но с точностью проблемы. Буду работать над собой. Извинился перед командой за запоротые моменты.

– Ваши впечатления от игры за сборную?

– Положительные, но этот период уже закончился. Надо переключаться на клуб. Вызов в сборную – это уже история.





– Черчесов говорил, что станет пристально наблюдать за вами. Как думаете, за матч с «Анжи» он вам плюсик поставит?

– Не знаю. Ему виднее. В сборной я приобрел много хороших движений, наигровок. Прибавил в созидании. Поездка в национальную команду стала хорошим опытом для меня. Моя игра должна улучшиться. Работаю над этим.

– Дмитрий Парфенов сказал, что на некоторых игроков «Тосно» поездка в сборную повлияла отрицательно. Это не про вас?

– Тренер нам расскажет, как все смотрелось со стороны. Будем смотреть матч и анализировать видео.