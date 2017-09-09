«Сити» разгромил «Ливерпуль». «Спартак», не спеши ликовать

«Манчестер Сити» в 4-м туре чемпионата Англии разгромил «Ливерпуль», которому предстоит играть в Лиге чемпионов со «Спартаком».

О роли Мане в истории

Давайте скажем сразу – в этом тексте не будет ничего про столкновение вратаря «Сити» Эдерсона и форварда «Ливерпуля» Мане. В том смысле, что никакого смакования подробностей. Тем более что бразилец, к счастью, в концовке матча появился на скамейке запасных «горожан», пусть и со слегка мутным взглядом и здоровенным пластырем на щеке. Да, и красная карточка сенегальскому нападающему была показана совершенно по делу – прямая нога, опасный, безрассудный прыжок, нанесение травмы сопернику.

Но, конечно, совсем опустить этот момент и не обращать на него никакого внимания никак нельзя, поскольку это был ключевой эпизод всего матча. Присутствие на поле Мане – это не просто количественное равенство футболистов на поле. Сенегалец – важнейший элемент в той игре, что прививает «Ливерпулю» Юрген Клопп. Он принимает активнейшее участие в прессинге – той печки, от которой пляшут «красные». Он в одиночку способен доставить мяч из центра поля к чужой штрафной. Наконец, он способен решить момент в одиночку. Найдите в интернете и пересмотрите второй гол «Ливерпуля» в ворота «Арсенала» в предыдущем туре, и вам многое станет понятно.

Во втором тайме «Сити» выглядел как «Барселона» рубежа нулевых и десятых годов в матче против какого-нибудь середняка испанского чемпионата – душил соперника прессингом, не позволяя тому переходить на чужую половину поля ,и много контролировал мяч, практически мгновенно возвращая его себе после потери.

Перелеты не помеха

Перед игрой казалось, что одним из главных факторов, которые повлияют на ее исход, станет двухнедельный перерыв на матчи сборных. Многие болельщики «Ливерпуля» после разгрома «Арсенала» (4:0) жаловались, что пауза случилась в самый неподходящий момент – тогда, когда их команда поймала вдохновение и нашла нужную «химию». Действительно, Мане и Салах колесили в составах своих национальных команд по Африке, Фирмино летал в Южную Америку и так далее.

«Сити» находился в схожем положении: Жезус, Агуэро, Отаменди, Фернандиньо, Браво – всем им пришлось поколесить по Западному полушарию. А тут еще, как назло, матчи в Южной Америке и Африке игрались в ночь со вторника на среду, и в расположение своих команд многие футболисты вернулись в лучшем случае в четверг.

Но до удаления Мане – то есть до того момента, когда на поле шла по-настоящему равная и боевая игра двух достойных соперников – фактор сборных практически никак не сказывался. Скорости, плотность и интенсивность были на высочайшем уровне. И только, когда исход уже был ясен, тренер «Сити» Пеп Гвардиола начал убирать с поля сборников.

Шапки оставим в шкафу

Матч случился как раз накануне старта Лиги чемпионов, и поэтому многие в России смотрели его еще и с такой мыслью: «Как там этот «Ливерпуль» применительно к «Спартаку»? И результат – разгром «красных» со счетом 0:5 – вроде бы наводит на размышления такого плана – а не так уж и страшен этот ваш «Ливерпуль», нет в нем ничего такого особенного и вообще, пободаться можно, тем более на своем-то поле…

Вот только посыл этот абсолютно ложный, и, направив мысли по такому пути, можно 26 сентября очень жестоко разочароваться. Для начала давайте не забывать, кто был у «Ливерпуля» в соперниках и то, что полматча «красные» играли в меньшинстве.

Да, «Сити» вскрыл слабые места команды Клоппа. Это и правый фланг обороны, где в отсутствии травмированного Клайна играют попеременно молодые Александр-Арнольд и Гомес. Это и центр защиты: если выпадает кто-то из пары Матип-Ловрен, жди беды – эстонец Клаван уровню «Ливерпуля» очевидно не соответствует. Это и уязвимость при перестроении из обороны в атаку – пересмотрите еще раз первый и третий голы «МС», случившиеся после того, как «красные» пытались начать атаку длинным пасом.

Но вот способен ли нынешний «Спартак» пользоваться этими слабостями? Есть в этом определенные сомнения. Как по персоналиям, так и структурно. Сможет ли Комбаров так же утюжить свой фланг и давить на молодого оппонента, как Менди? Сможет ли условный Попов так найти свободную зону и выдать пас на нападающего, как это сделал де Брейне в моменте с первым голом? И так далее, и так далее. Тем более что тому же Комбарову было бы неплохо сначала отбиться от реактивного Салаха…

В общем, пусть пока шапки полежат в шкафах до наступления холодов – достать и кинуть головной убор мы всегда успеем. Тем более что до 26 сентября еще две с половиной недели.