Курс на восток. Где будут готовиться сборные России к Пхенчхану-2018?

Павел Колобков

Где сборные России будут готовиться к трем ближайшим Олимпиадам в Азии, сколько денег будет вложено спортивную инфраструктуру Дальнего Востока, почему новый центр единоборств в Дальневосточном федеральном университете станет «мостом дружбы» – на эти и другие вопросы ответили участники сессии «Спорт. Что будет сделано?» на Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке.

Подготовка к Пхенчхану-2018 спланирована

«В начале каждого олимпийского цикла совместно с ОКР и федерациями мы утверждаем комплексную программу подготовки для всех сборных, - рассказал министр спорта Павел Колобков. - Главная задача - обеспечить максимальный уровень готовности для всех спортсменов. Планы подготовки научно обоснованы с учетом нюансов акклиматизации и другой специфики, которую важно учесть при проведении соревнований в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если говорить о подготовке к Пхенчхану-2018, то все спланировано и в ряде случаев уже профинансировано».

Для подготовки к зимним Играм-2018 будут задействованы ледовые дворцы: «Платинум Арена» и «Ерофей» в Хабаровске, «Фетисов-Арена» во Владивостоке, зимний курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, горнолыжные комплексы «Эдельвейс» и «Гора Морозная», а также лыжно-биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова на Камчатке. «За последние годы было многое сделано для развития спорта на Дальнем Востоке и в других регионах, и сейчас важно эффективно использовать инфраструктуру, которая уже есть», - отметил министр.

ДВФУ станет центром единоборств

В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмагийн Баттулга дали старт строительству международного дворца единоборств на территории Дальневосточного федерального университета. Планируется, что он будет построен на острове Русский до конца 2019 года и станет базой для сборных России по дзюдо и борьбе к Играм Токио-2020.

«Я уверен, что сборная России получит великолепный центр подготовки, который станет значимой площадкой для обмена опытом и укрепления связей между спортсменами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это будет настоящий мост дружбы. Особо отмечу, что центр создадут на территории одного из крупнейших университетов - это очень важно для развития спортивной науки и технологий», - рассказал на сессии о перспективах центра единоборств президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Для подготовки сборных России к летним Играм Токио-2020 и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине также планируется использовать объекты университетов физической культуры и спорта в Хабаровске и Чурапче, и училищ олимпийского резерва. «Примерно 50-60 процентов команд будут готовиться на Дальнем Востоке к Олимпиаде-2020», - уточнил Павел Колобков.

Уроки Карелина

Но главным приоритетом на Дальнем Востоке станет создание малобюджетных комплексов и спортивных площадок. На эти цели в 2016-2020 годах из федерального бюджета выделят 1,2 миллиарда рублей. «Я много общался с местными жителями, спрашивал о проблемах. На Дальнем Востоке добавляется еще одна - удаленность региона от центра, из-за чего спортсменам не всегда хватает финансов для участия даже во всероссийских соревнованиях. Но чаще всего говорили о нехватке спортивных площадок по месту жительства. Создание условий для занятий спортом поблизости от дома будет приоритетом», - рассказал Павел Колобков.

А трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин привел пример, как обычная школа может стать для детворы спортивным центром по месту жительства. «Благодаря муниципальным решениям в 40-й школе Владивостока открыт зал борьбы. И на уроках физкультуры школьники получают теперь более интересные и предметные навыки, а после уроков в зале работает секция борьбы. Эту модель, которая дает эффективное решение и не требует больших вложений, необходимо тиражировать», - подчеркнул легендарный борец, встретившийся с учениками 40-й школы в рамках визита на ВЭФ-2017.

В сессии также приняли участие: заместитель председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко; заместитель председателя Правительства Хабаровского края – министр культуры Хабаровского края Александр Федосов; исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев; первый заместитель президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ», президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов; олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун; олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

Напомним, что Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Организатор Форума – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.