Вновь спас Калачев. Как «Ростов» едва не проиграл «Арсеналу»
«Советский спорт» рассказывает о матче желто-синих и туляков (2:2).
ВМЕСТО МЕВЛИ ПОКА ЧТО БОБЕН
В конце лета «Ростов» пережил серьезную потерю. Лидер обороны Миха Мевля отправился в «Зенит». Вопрос замены словенца встал остро. Все-таки желто-синие играют в три центральных защитника, а игроков на эту позицию у Леонида Кучука столько же. Из-за закрытия трансферного окна поиск усиления продолжается среди свободных агентов, а пока что приходится обходиться теми, кто есть.
На игру с тульским «Арсеналом» место Мевли в защите занял другой словенец – Матия Бобен. Фактурный футболист потихоньку обживается в южной столице. На днях игрок посетил матч местного гандбольного клуба «Ростов-Дон» в компании симпатичной спутницы.
Матия Бобен на матче @rostovhandball #мыростов pic.twitter.com/lfSETwEFQf— Football Club Rostov (@rostovfc) 7 сентября 2017 г.
БУХАРОВ ПОКА ЧТО ВНЕ СТАРТА
Если появление Бобена в старте хозяев ожидаемо, то фамилия Александра Бухарова в протоколе неожиданность. Да, нападающий пока что среди запасных, но, судя по всему, он оправился от мышечной травмы, которая дала о себе знать на старте сезона. Место единственного форварда занял Владимир Дядюн, а на позиции инсайдов вышли Тимофей Калачев и новичок Алексей Ионов.
Но самый большой сюрприз – в защите «Ростова». На фланге обороны оказался Игорь Киреев. Последний раз он выходил на поле 14 мая в матче против «Рубина» (4:1). В этот же день игрок сломал в ключицу. После были операция и долгое восстановление.
Не обошлось и без серьезных потерь в составе хозяев. До сих пор не вылечился капитан Александр Гацкан. Матч с туляками он смотрел с трибуны.
ДЖОКЕР БОЖОВИЧА
Неделю перед игрой билеты продавались вяло, но в итоге тысяч 10 на трибунах собралось. Те, кто все-таки пришли, увидели достаточно яркую игру хозяев в дебюте и ярко приветствовали Миодрага Божовича. После – с трибун понеслись оскорбления в адрес соперника. Болельщики «Ростова» туляков не любят из-за фанатской дружбы гостей с ЦСКА.
Желто-синие прижали гостей к воротам и уже на 7-й минуте Артур Юсупов открыл счет, пробив метров с 20. Интересно, что голевую передачу ему отдал Ионов. Отличный дебют полузащитника, который в команде меньше недели.
Казалось, что «Ростов» разовьет свой успех, но внезапно у хозяев начались серьезные проблемы. Желто-синие «подсели», а туляки серьезно прибавили и сравняли счет. Забил Лука Джорджевич, который стал настоящим джокером Божовича.
После перерыва черногорец и вовсе сделал дубль, переиграв Сверрира Ингасона на «втором этаже». Показалось, что ростовчане потерпят второе домашнее поражение в сезоне, но ситуацию спасли Бухаров и Калачев. Первый заработал пенальти, а второй уверенно его реализовал.
«Ростов» все-таки набрал очко с середняком премьер-лиги и продлил свою серию без поражений. Теперь она составляет 7 матчей подряд.
Матч
Голы
Юсупов 7 (1:0). Джорджевич 32 (1:1). Джорджевич 70 (1:2). Калачёв 85 (2:2 - пен.).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Бобен, Вилюш, Паршивлюк, Киреев (Байрамян, 72), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 65), Калачёв, Дядюн (Бухаров, 59)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Альварес, Беляев, Сунзу, Чаушич, Боурчану, Максимов (Горбатенко, 71), Александров, Джорджевич (Расич, 78), Шевченко
Предупреждения:
нет - Максимов, 51; Беляев, 84; Шевченко, 86
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция