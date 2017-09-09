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Вновь спас Калачев. Как «Ростов» едва не проиграл «Арсеналу»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вновь спас Калачев. Как «Ростов» едва не проиграл «Арсеналу»
Фото: ФК «Ростов»

«Советский спорт» рассказывает о матче желто-синих и туляков (2:2).

ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

ВМЕСТО МЕВЛИ ПОКА ЧТО БОБЕН

В конце лета «Ростов» пережил серьезную потерю. Лидер обороны Миха Мевля отправился в «Зенит». Вопрос замены словенца встал остро. Все-таки желто-синие играют в три центральных защитника, а игроков на эту позицию у Леонида Кучука столько же. Из-за закрытия трансферного окна поиск усиления продолжается среди свободных агентов, а пока что приходится обходиться теми, кто есть.

На игру с тульским «Арсеналом» место Мевли в защите занял другой словенец – Матия Бобен. Фактурный футболист потихоньку обживается в южной столице. На днях игрок посетил матч местного гандбольного клуба «Ростов-Дон» в компании симпатичной спутницы.

БУХАРОВ ПОКА ЧТО ВНЕ СТАРТА

Если появление Бобена в старте хозяев ожидаемо, то фамилия Александра Бухарова в протоколе неожиданность. Да, нападающий пока что среди запасных, но, судя по всему, он оправился от мышечной травмы, которая дала о себе знать на старте сезона. Место единственного форварда занял Владимир Дядюн, а на позиции инсайдов вышли Тимофей Калачев и новичок Алексей Ионов.

Но самый большой сюрприз – в защите «Ростова». На фланге обороны оказался Игорь Киреев. Последний раз он выходил на поле 14 мая в матче против «Рубина» (4:1). В этот же день игрок сломал в ключицу. После были операция и долгое восстановление.

Не обошлось и без серьезных потерь в составе хозяев. До сих пор не вылечился капитан Александр Гацкан. Матч с туляками он смотрел с трибуны.

ДЖОКЕР БОЖОВИЧА

Неделю перед игрой билеты продавались вяло, но в итоге тысяч 10 на трибунах собралось. Те, кто все-таки пришли, увидели достаточно яркую игру хозяев в дебюте и ярко приветствовали Миодрага Божовича. После – с трибун понеслись оскорбления в адрес соперника. Болельщики «Ростова» туляков не любят из-за фанатской дружбы гостей с ЦСКА.

Желто-синие прижали гостей к воротам и уже на 7-й минуте Артур Юсупов открыл счет, пробив метров с 20. Интересно, что голевую передачу ему отдал Ионов. Отличный дебют полузащитника, который в команде меньше недели.

Казалось, что «Ростов» разовьет свой успех, но внезапно у хозяев начались серьезные проблемы. Желто-синие «подсели», а туляки серьезно прибавили и сравняли счет. Забил Лука Джорджевич, который стал настоящим джокером Божовича.

После перерыва черногорец и вовсе сделал дубль, переиграв Сверрира Ингасона на «втором этаже». Показалось, что ростовчане потерпят второе домашнее поражение в сезоне, но ситуацию спасли Бухаров и Калачев. Первый заработал пенальти, а второй уверенно его реализовал.

«Ростов» все-таки набрал очко с середняком премьер-лиги и продлил свою серию без поражений. Теперь она составляет 7 матчей подряд.

Матч

Ростов - Арсенал - 2:2 (1:1)

Голы

Юсупов 7 (1:0). Джорджевич 32 (1:1). Джорджевич 70 (1:2). Калачёв 85 (2:2 - пен.).

Состав

Ростов: Песьяков, Ингасон, Бобен, Вилюш, Паршивлюк, Киреев (Байрамян, 72), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 65), Калачёв, Дядюн (Бухаров, 59)

Арсенал: Габулов, Комбаров, Альварес, Беляев, Сунзу, Чаушич, Боурчану, Максимов (Горбатенко, 71), Александров, Джорджевич (Расич, 78), Шевченко

Предупреждения:

нет - Максимов, 51; Беляев, 84; Шевченко, 86

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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