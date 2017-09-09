«Труд», «Вальтер-Симон» и умирающая футбольная история России

Пока сегодня все восхищаются видами заново открытого главного стадиона страны и вспоминают его историю, приходится вбросить в радостную картину и ложку дегтя: вспомним о тех стадионах, где когда-то футбол в России совершал первые шаги, стадионах, участь которых сегодня отнюдь не утешительна.

О судьбе легендарного «Стадиона юных пионеров», который был долгое время старейшим из сохранившихся в столице футбольных стадионов, «Советский спорт» уже подробно писал. Вместо стадиона, который обустраивался еще с 1909-1911 годов, теперь здесь очередной элитный жилой комплекс. Да и раскинулся он на пересечении двух безумных с точки зрения ономастики чудищ – «трешки» и «Ленинградки», двух названий без признаков исторической памяти.

На лавры самого старого стадиона, построенного в России, претендуют сегодня, пожалуй, два объекта. Один из них – стадион «Труд» в Гаврилов-Яме, что в 15 километрах к югу от Ярославля.

Хозяином стадиона с 1912 года был местный спортивный кружок «Чайка». Фабрикант Локалов, владелец Гаврилов-Ямского льнокомбината, разумно опасаясь за свой капитал и будущее (времена были неспокойные), всячески помогал рабочим отвлечься от бунтарских замыслов и не жалел средств на развитие массового спорта. Для этого он выписывал мастеров кожаного мяча аж из-за рубежа. Так что можно говорить и о косяках легионеров в русскрм футболе в еще дореволюционные времена.

Впрочем, для тех времен приглашение англичан и других иностранцев вскоре стало сложившейся практикой. Так возникли первые клубы в стране в Санкт-Петербурге, Москве, Орехове-Зуеве, чей клуб вообще считается первым в России. И мы привыкли считать, что стадионов, построенных в те времена, до сегодняшнего дня не сохранилось. Но есть исключения. И это – Гаврилов-Ям. Правда, внешний вид его сегодня удручающий.





Но архитектура английский стадионов начала прошлого века сохранилась до сих пор (желающие могут посмотреть сюжет Андрея Малосолова об этом стадионе, а коллеге спасибо за то, что обратил наше внимание на эту тему).

С формальной точки зрения на территории России (в сегодняшних ее границах) есть стадион еще более старый. Это стадион «Балтики» в бывшем Кенигсберге (в данный момент носит название Калининград). В 1892 году городской советник, банкир и меценат доктор Вальтер Симон основал в восточно-прусском городе спортивно-игровые площадки и передал их в дар городу. Поэтому построенный тут же стадион стал носить имя своего создателя — «Walter-Simon Platz».





На нем выступали VfB Koenigsberg (до 1929 года) и Königsberger STV (с 1922 по 1944). При Гитлере стадион назывался «Erich-Koсh Рlatz», а после окончания Второй Мировой вся территория отошла России, но российской футбольной историей, разумеется, стала лишь с оговорками.