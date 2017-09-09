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Массимо Каррера: Теперь Промес должен проставиться

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесФото: «Советский спорт»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о тяжелой победе, поведении Луиса Адриано и достижениях Квинси Промеса.

– Объясните поведение Луиса Адриано, который после замены махнул рукой в вашу сторону?
– Поговорим о матче. Такие ситуации с игроками бывают. Этот вопрос я решу на тренировке.

– Чем объясните нервозность команды в первом тайме?
– Никто не нервничал, это была спортивная злость, та, которая нужна, чтобы побеждать.

– Последние два матча «Спартак» играет с стремя центральными защитниками. С «Марибором» сыграете так же?
– Я выбрал эту схему, так как мы играли против «Рубина». А о «Мариборе» еще подумаем.

– Команде легко бежалось во втором тайме. Вы так рассчитали выход на пик формы?
– Команда всегда бегала. Мы не теряли очков, потому что не бегали. Теряли очки, потому что ошибались в других ситуациях. Считаю, что с «Рубином» очень тяжело играть, и им очень сложно забить. Поэтому в первом тайме не было ударов по воротам. Нам повезло, что смогли забить гол в начале второй половины матча. После этого «Рубин» открыл зоны, и у нас появились другие голевые моменты.

– Насколько игра с «Рубином» позволяет говорить, что «Спартак» готов к Лиге чемпионов?
– Мы доказали, что готовы. Физические игроки хорошо себя чувствуют, я рад хорошему выступлению ребят.

– После чемпионства болельщики точно так же относятся к команде? – вопрос от итальянского корреспондента.
– Мы смогли взять титул и благодаря болельщикам. Они поддерживают нас всегда, даже во время неудачных матчей. В футболе бывают разные ситуации, для нас важно, что болельщики с командой.

– Каково состояние Джано?
– У него проблемы с коленом. Сейчас будем оценивать ситуацию.

– Можно ли сказать, что то, как Пашалич вышел на замену, повышает его шансы на стартовый состав в «Мариборе»? И будет ли Ребров будет основным вратарем в Лиге чемпионов?
– Все они игроки «Спартака». Нет футболистов стартового состава и остальных. Выбираю состав в зависимости от тренировок и предстоящего соперника. На днях решу, как играть против «Марибора».

– Как вам дебют Роши?
– Он вышел в концовке матча, поэтому сложно оценить. Ему нужно влиться в новый коллектив. Роша приехал с правильным настроем, хорошо тренируется, посмотрим на днях.

– Считаете ли второй тайм в исполнении «Спартака» лучшим в сезоне?
– Мы хорошо играли и в первом тайме. Повторюсь, «Рубину» очень сложно забить, они обороняются организовано, компактно. Безусловно, мы провели хороший второй тайм. Но и против «СКА-Хабаровска» был точно такой же хороший тайм, создали много голевых моментов. Финальный результат влияет на ваше мнение.

– У Промеса два юбилея: 100 матчей и 50 голов. Он проставляется или команда?
– Думаю, что он должен проставиться. Когда игрок максимально выражает свой потенциал на поле, в этом есть заслуга команды.

ВИДЕО ГОЛА

– Почему вы так сильно били по бутылке с водой во время матча?
– Я был довольно-таки зол в тот момент. Ударил по бутылке, чтобы выплеснуть эмоции, потому что не мог дать пинок под зад кому-то другому.

Матч

Спартак - Рубин - 1:0 (0:0)

Голы

Промес 48 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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