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Рагнар Сигурдссон: «Рубин» исправит все ошибки к следующей игре

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рагнар Сигурдссон (справа) и Денис Глушаков
Рагнар Сигурдссон (справа) и Денис ГлушаковФото: РИА «Новости»

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями после матча 9-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).

– Почему «Спартак» создал «Рубину» столько проблем? Ментально соперник вас превосходил?
– Нет, я бы не сказал, что «Спартак» был в чем-то сильнее. Возможно, мы чуть подсели после забитого гола.

– В первом тайме «Рубин» играл чуть ли не образцово. Почему «Спартак» все-таки забил?
– В этой команде собраны отличные игроки, им хватило одного момента, чтобы забить. Так сложилось, это футбол.

– Что думаете о работе арбитра? Он часто свистел и показывал желтые карточки.
– Да, возможно карточек было показано слишком много, но несмотря на это, мне кажется, отработал он хорошо.

Несмотря ни на что встречались две отличные команды и результат не в нашу пользу, это хороший опыт для нас, даже если мы проиграли.

– Почему «Рубину» не удалось забить?
– Я не знаю, это был сложный матч. Думаю, мы проанализируем этот аспект игры и, надеюсь, ответим на этот и другие вопросы в следующем матче.

– Некогда в России вы играли за «Краснодар». Насколько эти две команды отличаются друг от друга?
– Что «Краснодар», что «Рубин» – действительно хорошие команды. Я с теплотой вспоминаю время, проведённое в Краснодаре, но теперь я продолжаю карьеру в другой команде и буду выкладываться на все сто.

– Ощущаете ли какую-то разницу между «Спартаком» прошлогодним и этим?
– В прошлом сезоне я не играл в РФПЛ, поэтому не могу ничего сказать.

– Насколько сложно было играть вам весь матч после выступления за национальную сборную Исландии?
– Все отлично, не чувствую усталости. Мне нравится играть постоянно, физически я готов прекрасно. Почему я не должен играть, если чувствую силы?

МОРИЦ БАУЭР: «РУБИН» СМОТРЕЛСЯ НЕПЛОХО

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр также ответил на вопросы журналистов.

– В первом тайме хорошо играли обе команды, но наша небольшая ошибка привела к единственному голу в матче. Мяч был забит в идеальное время, после мы постоянно находились под давлением.

– В каком психологическом состоянии находится команда после этого поражения?
– Мы раздосадованы и разочарованы. Особенно потому что счет минимальный, мы могли вырвать ничью, да и в целом смотрелись неплохо. Но теперь нужно думать о следующей игре и как заработать три очка.

Матч

Спартак - Рубин - 1:0 (0:0)

Голы

Промес 48 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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