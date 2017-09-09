Рыбалка в сентябре: понижаем градус – ловим на живца!

Какой бы хмурой ни была осень, сколь дождлив ни оказывался бы сентябрь – настоящий рыболов знает: это замечательное для рыбалка время. Мирная рыба еще не готовится к зиме, а хищная рыба уже вовсю активничает. Именно поэтому забываем о любых вещах, которые могут от рыбалки отвлечь и собираемся на ближайший водоем!

Сентябрь, как ни крути, нет-нет да и внесет определенные изменения в жизнь бессловесных обитаталей водной глади. Корректировка поведения рыб объясняется очень просто: вода постепенно понижает температуру, становится прозрачнее, при этом количество корма естественного, природного становится все ниже. Рыбе приходится активнее перемещаться в поисках пропитания по всему водоему. Иногда приходится уходить от привычных за последние месяцы мест обитания – куда-нибудь в самую глубь.

Поэтому менять привычки приходится и рыболову. Ведь та тактика ловли, что еще работала в конце лета, уже может начать давать сбои. Точно нельзя сидеть на одном месте. Точно стоит использовать дальние забросы. Рыбалка с лодки может оказаться эффективнее, чем рыбалка на берегу. Особенно если вы проверите еще и глубокие ямы, что сразу за перекатами – там рыба в сентябре может обнаружиться с высокой степенью вероятности.



Да, в сентябре так уже не порыбачишь…



СНАСТИ

В сентябре однозначно стоит попробовать ловить хищника на спиннинг. Хотя при этом стоит не закидывать на антресоли летние снасти – мирная рыба вполне в сентябре не изменяет привычкам. Вот только помните, что насадки надо менять намного чаще. Да и лучше всего не искусственные насадки, а животные: опарыш, мотыль, червячок, ну а для хищной рыбки – без живца никак.

ПРИКОРМКА

Вот тут начинается самое интересное – нюанс, которым летом можно было вообще пожертвовать: прикормка не должна содержать сильных ароматизаторов. Дело в том, что температура и воздуха, и воды снижается, поэтому резкие запахи рыбу могут даже начать настораживать, чем привлекать.



Рыбалка на поплавок хороша в сентябре только на мирную рыбу.



ПОГОДА

О похолодании мы уже упомянули несколько раз. Ясно, что сентябрьская рыбалка от погоды зависит в очень сильной степени. Главное, чтобы погода была устойчивая. Пусть дни будут серыми и пасмурными – это не беда. Это лучше, чем постоянная смена солнечных и дождливых дней. Тихие и стабильные дни – лучше клюет. Несколько дней без сильного ветра – опять хорошо для клева.



Экипироваться в сентябре надо серьезнее.



КОГО ЛОВИТЬ И НА ЧТО

Окуньки и мелкая щучка хорошо идут в сентябре на малька. Жереха лучше атаковать поплавочными удочками, но выбирать для этого средние глубины.

Лещ, карась предпочитают мотыля и червя. Язь и голавль не побрезгуют осенью лягушонком. Голавля я ловил по осени на куриные кишки. Судака лучше всего ловить в это время при помощи отвесного блеснения, причем уже на зимние блесны, делая это в глубоких захламленных ямах.



Помним, что главный друг рыболова в сентябре – это спиннинг!



БОНУС

Рыбаки – самые человечные люди на земле. Этот парень рыбачит, но он рыбачит по-честному. А здесь бедная рыба запуталась и заплутала во время ураганных наводнений в США. И вот что он сделал:

Парень увидел рыбу застрявшую в ураганных наводнениях - и спас ей жизнь. pic.twitter.com/dzxRxClIJu — Лучшее видео Про Все (@aamm_av) 30 августа 2017 г.

Природа довольно сильно вторглась в жизнь человека в результате разгула стихии. Поэтому иногда рыбалка происходит прямо дома:

Тот случай, когда не на рыбалку пошел, а она к тебе пришла сама.

Немного о ловле рыбы первобытным способом. Очень многим пригодится, у кого нет удочки:

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Ну а закончим сегодняшнюю подборку видеороликом, который гуляем по сети уже давным давно. Видели вы когда-нибудь, что такое рыбалка на джип?