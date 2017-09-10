В Киеве педофил вышел на свободу

Петер Зайзенбахер Фото: GEPA

Новый поворот в деле Петера Зайзенбахера: насильник и педофил вышел на свободу. Рассказываем все, что нам известно об этом деле и об этом спортсмене.

«Советский спорт» подробно рассказывал о судьбе известного дзюдоиста с мировым именем Петера Зайзенбахера. 56-летней легенде дзюдо вменяются, напомним, преступления сексуального характера. Есть сразу несколько эпизодов, но больше всего говорили об эпизодах в отношении сразу двух или трех девочек, не достигших совершеннолетия. Произошло это примерно в конце 90-х – начале 2000-х годов. Одной девушке было около 16 лет, остальные все не достигли 14-летнего возраста.

Ордер на арест был выписан еще в декабре прошлого года, однако под стражу спортсмен был заключен примерно полтора месяца назад, когда его задержали в его же собственной квартире в Киеве. Теперь Киевский суд принял новое решение: отпустить на свободу двукратного чемпиона Олимпийских игр. Правда, отдельно подчеркивается, что дело о его экстрадиции в Австрию будет не прекращается.

Как сообщает krone.at со ссылкой на адвоката бывшего спортсмена Бернхарда Лехофера, запрос с просьбой о выдаче обвиняемого в Австрию уже был представлен украинским властям австрийской стороной.

Петер Зайзенбахер выиграл две золотые олимпийские медали на Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Сеуле, в 1984 и 1988 годах. При этом в Сеуле в финале он одолел представителя Советского Союза Владимира Шестакова, став первым дзюдоистом, первенствовавшим на двух Олимпиадах подряд.

Австриец трижды признавался в Австрии спортсменом года. По окончании карьеры дзюдоиста стал тренером. Он начал карьеру на родине, но успехов смог добиться, работая уже со сборными стран бывших союзных республик.

С 2010 по 2012 год он тренировал сборную Грузии. На Олимпиаде-2012 в Лондоне подопечный Зайзенбахера Лаша Шавдатуашвили стал олимпийским чемпионом. Затем он возглавил мужскую сборную Азербайджана по дзюдо. В 2013 году его подопечные стали чемпионами мира в двух весовых категориях. Два серебра его подопечные завоевали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.