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Если Россия пройдет хорватов, в 1/4 наших ждет Греция

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Литва – Греция
Литва – ГрецияФото: FIBA

Главный сюрприз первого дня плей-офф на ЧЕ-2017 преподнесла греческая команда, уже в 1/8 финала выбившая из турнира литовцев.

Сборная Литвы – серебряный призер двух предыдущих чемпионатов Европы. И на нынешнем она финишировала первой в своей группе. Греки же, за несколько дней до начала ЧЕ лишившиеся суперзвезды НБА Янниса Адетокунбо, еле-еле вышли в 1/8 с четвертого места. Однако матч между этими командами лишний раз подтвердил: в плей-офф расклад сил очень часто меняется.

Греческая команда сразу захватила инициативу и вела в счете до финального свистка. Ее преимущество доходило до «+17» в конце третьей четверти. Все, что удалось литовцам, это пару раз ненадолго сократить разницу до 3-4 очков.

Успех грекам принесла игра опытнейших мастеров, много лет защищающих цвета лучших клубов Евролиги – Слукаса («Фенербахче»), Калатеса («Панатинаикос»), Принтезиса и Папаниколау (оба – «Олимпиакос»). Греческие «зубры» провели матч с отменными концентрацией и самоотдачей, показав классически-европейский коллективный баскетбол. Плюс во второй половине разыгрался ветеран Буруссис: он превзошел основного центрового «Торонто» Валанчюнаса и вдобавок сделал шесть (!) перехватов. У литовцев же записать матч себе в актив может разве что Кузьминскас.

Теперь сборная Греции ждет соперника по четвертьфиналу, который определится в воскресном поединке между россиянами и хорватами.

Из других субботних игр самой упорной получилась встреча французской и немецкой команд. До большого перерыва бронзовым призерам ЧЕ-2015 французам удавалось сдерживать лидера соперников Денниса Шредера, но потом сборная Германии перехватила инициативу и в концовке удержала небольшое преимущество. Явно неудачный матч провел защитник ЦСКА Нандо Де Коло: лишь 6 очков и ни одного точного трехочкового.

А вот бывший тренер армейцев Этторе Мессина и его команда в четвертьфинал вышли. Защитник итальянцев Марко Белинелли реализовал пять дальних бросков из восьми.

Чемпионат Европы
1/8 финала

Литва – Греция – 64:77

Литва: Кузьминскас (20), Валанчюнас (13+15 подборов), Калниетис (11+7 передач)
Греция: Слукас (21), Калатес (14), Бурусис (11+6 перехватов), Папаниколау (11)

Германия – Франция – 84:81

Германия: Тайс (22), Шредер (21+8 передач), Бенцинг (12), Штайгер (10)
Франция: Фурнье (27+4 перехвата), Диао (15+9 подборов+5 передач), Ловернь (13)

Финляндия – Италия – 57:70

Финляндия: Копонен (13), Салин (11)
Италия: Белинелли (22), Датоме (15), Мелли (10), Хэккетт (10)

Словения – Украина – 79:55

Словения: Рэндольф (21), Дончич (14+10 подборов+6 передач), Препелич (14)
Украина: Пустозвонов (11), Пустовый (4+10 подборов)

Остальные матчи 1/8 финала состоятся в воскресенье, 10 сентября: Хорватия – Россия (начало – в 21.30 мск), Турция – Испания, Латвия – Черногория, Сербия – Венгрия.

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