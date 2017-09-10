Хорватия – Россия: теперь играем по-крупному

Сегодня в 21.30 по московскому времени в Стамбуле начнется матч сборных России и Хорватии. Для одной из команд он станет последним на ЧЕ-2017 – как и любая игра плей-офф.

Англоязычное «плей-офф» переводится на русский, как «игра на вылет». Хотя мне больше по душе другое словосочетание: игра по-крупному. Ва-банк, на все деньги, либо пан - либо пропал.

В принципе, баскетбол - довольно сложная наука. Постороннему разобраться в ней, мягко говоря, тяжело. От всех этих заслонов, разменов и пик-энд-роллов голова какого-нибудь несчастного Шарикова распухает в разы быстрее, чем от переписки пяти Энгельсов с десятью Каутскими. Ей-богу, чего так мудрить-то? Почему бы не взять все - да и не поделить?

Как раз в плей-офф эта «дележка» и происходит. Что бы ни думали на сей счет премудрые профессора Преображенские. При всех тактических премудростях спорт есть спорт, в нем далеко не всегда побеждают самые умелые. Страсть, сплоченность, «вывернутость наизнанку» здесь часто значат больше, а уж в игре по-крупному - особенно. И это справедливо.

Примеров тут можно привести массу. Но к данному случаю, на мой вкус, подходят два. Баскетбольные и юбилейные.

МЮНХЕНУ – 45

45 лет назад, 9 сентября 1972 года сборная СССР в Мюнхене впервые отобрала у американцев олимпийское золото. История с тремя секундами, пасом через всю площадку Ивана Едешко и броском из-под кольца Александра Белова общеизвестна. Но куда меньше людей знает, что фантастической развязке того матча предшествовал его весьма непростой сюжет.

Наши вели в счете всю финальную игру, но под конец позволили сборной США подобраться к себе вплотную. А потом будущий герой Александр Белов потерял мяч. Американцы бросились в контратаку, которую Зураб Саканделидзе остановил лишь под самым советским щитом, сфолив на Даге Коллинзе. Еще при счете «+1» в нашу пользу - и за те самые три секунды до финального свистка.

Первый вопрос, приходящий в голову дилетанту: постойте, а если бы Коллинз не попал? Однако все участники и очевидцы тех мюнхенских событий твердо убеждены: фол Саканделидзе - такой же золотой, как и дальнейшие (после точных штрафных американца, ненадолго выведших его команду вперед) пас Едешко с броском Белова. Это плей-офф…

ИНДИАНАПОЛИСУ – 15

Пример №2 - посвежее, всего-то 15-летней давности. В ночь с 5 на 6 сентября 2002 года в Индианаполисе состоялся первый в истории крах американской Dream Team - сборной США, составленной не из студентов, как в Мюнхене-1972, а из звезд НБА.

Всего-то 10 лет прошло с Олимпиады в Барселоне, где заокеанские небожители впервые снизошли до «остального мира» и разгромили всех без малейшего напряжения, - а как все изменилось. Единственными, кто до последнего не понимал этого, оставались сами американцы. Я знаю, о чем говорю: своими глазами видел, как на тренировке тренер Джордж Карл доставал из кармана пару стодолларовых купюр и ставил их на кон в бросковом состязании между подопечными, пытаясь их хоть как-то встряхнуть.

Не помогли ни 200 баксов, ни даже поражение в последнем групповом матче от Аргентины. Не дошло. На следующий день сборная США вальяжно вышла на четвертьфинал против югославов, постепенно добилась двузначного преимущества в счете, а в четвертой четверти… проиграла по всем статьям! Стоило злющим «югам», живо помнившим о недавних бомбардировках Белграда, забросить несколько сложных мячей, как хваленая «Команда-мечта» рассыпалась в миг, словно сборная какой-нибудь водокачки. И бог мой, как же потом гуляли на тихих улицах Индианаполиса ошалевшие от счастья сербские болельщики. Это плей-офф…

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Вы спросите: на кой тут сдались эти «преданья старины глубокой»? А «на той», что в «игре по-крупному» побеждают не номинально сильнейшие, а те, кто этого больше хочет - и кто лучше готов сейчас. Здесь возможно все, включая самое небывалое. И уж тем более - победа над хорватами, которые, кстати, успехами в плей-офф исторически не блещут.

Но - при одном условии. Если Тимофей Мозгов сегодня вечером в Стамбуле будет не ласково подправлять в корзину скачущий по дужке мяч, а заколачивать его туда «с мясом»! Если Дмитрий Кулагин перестанет непонятно зачем отдавать рискованно-пижонские передачи из-за спины. Если Воронцевич с Курбановым окрысятся, наконец, на подборе, а Хвостов, переводя мяч на чужую половину, перестанет дрожать, как осиновый лист.

Ну, и если Алексей Швед, при всем хорватском давлении (в том, что оно будет, нечего даже сомневаться), все-таки сохранит холодную голову и сыграет так, как может. Не тихо «на команду», и не тупо «на себя», а по-умному – «на команду с лидером Алексеем Шведом».

Я знаю: это непросто. Очень непросто. Но другого выхода нет. В плей-офф его просто быть не может! Иначе лучше сразу вещи собирать - и домой. Чемодан-вокзал-Россия.

Зато если получится - никто вам ничего не сделает. Никто и ничего! Ни хорваты, ни американцы, ни инопланетяне. Не верите мне - спросите у Дэвида Блатта и его команды, десять лет назад (тут до юбилея еще несколько дней осталось) вопреки всему положившей на лопатки испанцев в мадридском финале ЧЕ. Они-то точно в курсе.

Самое дорогое в спорте - это не медали и не гимнофлаги с пьедесталами, а злость. Бессильная злость в глазах соперника, который уже понял: он - проиграл. Такое не забывается.

Отсюда и совет. Хотя бы ради этого идите сегодня вечером на стамбульский паркет - и победите.