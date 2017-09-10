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«Динамо» обыграло СКА – 5:0. Но это не то, о чем вы подумали

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Динамо» обыграло СКА – 5:0. Но это не то, о чем вы подумали
Фото: ХК «СКА-Нева»

СКА – неосновной, а «Динамо» вообще петербургское.

Сезон Высшей лиги начался в Петербурге с дерби «СКА-Нева» – «Динамо СПб». Эта игра – первая на профессиональном уровне для новой петербургской арены – «Хоккейного города», который построили и открыли весной рядом с Ледовым.

«СКА-Нева» – теперь команда не Петра Ильича Воробьева, а Евгения Попихина. Это тренер с опытом в КХЛ, но в ВХЛ он до этого никогда не работал. И начал с крупного поражения дома.

Воробьев как один из руководителей СКА это видел, был на игре и гендиректор петербургского клуба Андрей Точицкий, специальным гостем стал тренер молодежной сборной Валерий Брагин – были в обеих командах герои, которых он мог просматривать.

Фото: ХК «СКА-Нева»

Системы петербургских клубов все плотнее сплетаются. Противостояние, судя по всему, скоро останется только у болельщиков – и эта принципиальность ценна, с ней, возможно, даже не стоит бороться.

Но вот «Динамо СПб», например, с нового сезона играет с тем же спонсором на свитере, что и команды системы СКА.

Фото: ХК «СКА-Нева»

С сезона-2017/18 «Динамо СПб» – клуб-партнер «Витязя», петербуржцы год посотрудничали с «Сочи», а теперь подружились с главным другом СКА, где тоже – как и в компании-спонсоре – важна роль Александра Медведева. Руководители «Динамо СПб» рассказывали, что к ним обращалось с похожим предложением и московское «Динамо» – но к тому моменту уже все было решено с «Витязем».

«СКА-Нева» – один из фаворитов сезона хотя бы потому, что в прошлой регулярке команда была второй и сохранила всех лидеров, а еще потому что у нее точно не возникнет никаких организационных проблем.

«Динамо СПб» год назад было новичком лиги, но в плей-офф эта команда прошла раунд и чуть не выбила первого номера посева, довела серию до седьмого матча. Лидеры динамовцев тоже остались, у этих петербуржцев тоже все стабильно с финансированием, условиями и целями. К тому же в структуре клуба теперь работает, например, Сергей Орешкин – его сначала объявили консультантом, а затем назначили главным тренером молодежной команды, из нее в ВХЛ переходит немало игроков. Следующим по логике должен быть лидер сборной России-U18. Он родился в 2000-м, идет с опережением сверстников давно, так что в 18 его, может, уже и подпустят ко взрослому хоккею.

За «СКА-Неву» в первом матче играл даже обладатель Кубка Гагарина – Александр Дергачев. У него нет постоянного места в основной команде, за практикой его нередко спускают в Высшую лигу. Андрей Алтыбармакян только что приехал с дебютной выездной серии за главный СКА и сразу вышел играть за «СКА-Неву».

За него вы будете болеть, даже если вам не нравится СКА

Обычно в фарме СКА зажигал вратарь: в позапрошлом сезоне тут практиковался и был лучшим во всей лиге Игорь Шестеркин, в прошлом – Евгений Иванников. Теперь основной – Алексей Мельничук, и это как раз один из возможных кандидатов для Валерия Брагина. Только они с Алтыбармакяном представляли ВХЛ в составе молодежной сборной на августовский Турнир четырех наций.

Фото: ХК «СКА-Нева»

При том, что «СКА-Нева» и «Динамо СПб» теоретически должны бы быть примерно равными соперниками, их стартовая игра завершилась разгромом. Армейцы провалили второй период, пропустили три гола в меньшинстве за 10 минут и в итоге сгорели 0:5.

Ближайшая игра основы СКА с московским «Динамо» 23 декабря в Москве, к тому моменту сезоны в обеих лигах разгонятся как следует. А старт в ВХЛ за счет дерби получился максимально ярким.

Этот парень – Неймар хоккейного сезона. Хотя сам он против такого сравнения

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