Хуком Усика не возьмешь. Украинец одержал яркую победу

«Советский спорт» – о победе чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александра Усика из Украины над немцем Марко Хуком.

Наконец-то, стартовала Всемирная боксерская суперсерия, которая выявит сильнейшего боксера в первом тяжелом весе. Наверное, единственным человеком в мире, который не понимает всю крутость турнира, является известный российский промоутер Владимир Хрюнов. В интервью «Советскому спорту» он назвал неприемлемой формулу соревнований, добавив красивые слова про зрительский и коммерческий интерес. Будто российский бокс живет по этим понятиям.

Суперсерия по составу получилась очень качественной. Мурат Гассиев, Майрис Бриедис и Юниер Дортикос претендуют на победу, но, конечно, главным фаворитом является украинец Александр Усик, расправившийся с многолетним прежним лидером дивизиона Марко Хуком. Именно в этой паре победитель был столь очевиден еще до начала поединка.



Главным оружием Хука всю его карьеру был непробиваемый двойной блок и вязкая силовая манера ведения боя. «Капитан» Хук навязывал ближний бой и работал локтями, ударами по предплечьям и другим болевым точкам, чтобы снизить активность оппонента до минимума.

Усик это хорошо понимал. Он не повторил ошибку Сергея Ковалева и не стал принимать ближний бой. Присмотревшись к сопернику на первых раундах, украинец стал отрабатывать на дистанции. Делал это он уверенно и эффективно. Наверняка, опытный Хук знал как нужно правильно «резать» углы и не давать сопернику выходить на нужную дистанцию, но что он мог поделать? «Бензобак» немца к середине боя стал иссякать.

В восьмом раунде Усик провел серию мощных ударов, но сам оказался на ринге, поскользнувшись. Хук решил реваншироваться, ударив лежачего. Это был жест отчаяния, и за это с немца сняли очко.

Время Хука было десять лет назад, и оно прошло. Помимо Усика он за два года проиграл Бриедису и Кшиштофу Гловацки. Ничего нового от немца мы не увидим.

Другое дело Усик. Есть подозрение, что он даже не в расцвете своих сил, а только набирает мощь. Хук, Гловацки, Майкл Хантер, Табисо Мчуну – список очень крепких боксеров, которые уже проиграли Усику. Ударов Хука в последнем бою украинец даже не замечал, а когда Александр включался на 100%, было видно, что соперники просто разного уровня. И в десятом раунде рефери остановил избиение.

Впереди у Усика более серьезные вызовы. Скорее всего, Бриедис и Гассиев.