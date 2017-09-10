Промес может вывести «Спартак» из группы в ЛЧ так же, как Халк вывел «Зенит»

Второй раз в этом сезоне «Спартак» сыграл по схеме 3-5-2. Как и в игре со «СКА-Хабаровском» в предыдущем туре, с «Рубином» красно-белые выглядели очень убедительно. Такой сценарий дает надежду на успешное выступление в Лиге чемпионов.

ПРОМЕС - «РУБИН» - 5:0!

Главное изменение в атакующей группе коснулось Куинси Промеса - в схеме 3-5-2 он играет второго нападающего. Когда голландец действует на этой позиции, любое неосторожное движение соперника может вызвать пламя. Ошибся Сигурдссон с выбором позиции - и Промес не оставил шансов Сергею Рыжикову, ударив точно в угол. Да здравствует победный гол! Играя на фланге, за ошибку так скоро наказать просто нельзя - к воротам еще нужно продраться.

До гола Промеса «Рубин» и «Спартак» на двоих нанесли три удара по воротам! Успех голландца заставил казанцев раскрыться. Это Промесу было только на руку - он получал мяч в зонах, откуда ворота видны без бинокля. Для технаря - золотая жила. Один раз он мог забить сам, трижды выводил на удар партнеров. С учетом гола пять моментов для взятия ворот! При желании Луис Адриано может извиниться не только перед Массимо Каррерой - за досрочный уход в раздевалку, но и перед Куинси - за два загубленных шанса.

Пять голевых моментов с участием одного футболиста - очень серьезная цифра. Ведь игра не изобиловала не только шансами отличиться, но и ударами («Спартак» превзошел «Рубин» - 8-7). Без Куинси встреча вполне могла закончиться с сухим счетом.

Самое время вспомнить матч со «СКА-Хабаровском». Там Промес девять раз бил по воротам и трижды выводил на удар партнеров. Ни в одной другой игре Куинси не был столь опасен. Только вот забить тогда не получилось. Но это не отменяет классной игры голландца. Пусть многим результат и затмил содержание. Вот что резонно заметил Массимо Каррера после игры с «Рубином», когда его спросили, считает ли он второй тайм лучшим в сезоне: «Но и против «СКА-Хабаровска» был точно такой же хороший тайм, создали много голевых моментов. Финальный результат влияет на выше мнение».

ВСПОМНИТЬ «ЗЕНИТ» ВИЛЛАШ-БОАША

Три момента из пяти Промес создал на открытом пространстве. Когда соперник еще только готовился его встретить, он уже принимал решения, что делать. Да это же идеальный футболист для Лиги чемпионов! Вряд ли «Севилья» и «Ливерпуль» дадут «Спартаку» много атаковать. Значит, если команда Карреры хочет выйти из группы, нужно иметь хорошую контратакующую модель. Схема 3-5-2 в этом плане благоволит Промесу. Во-первых, развязывает руки при игре в обороне - сверхнагрузки на форварда не ложится. Во-вторых, позволяет получать мяч максимально близко к чужим воротам. Как больно это может ударить, на себе познал «Рубин» - давненько так казанцев не волтузили.

Скриншот: «Матч ТВ».

Интересно, что последней российской командой, вышедшей из группы в Лиге чемпионов, был «Зенит». В сезоне-2015/16 дружина Виллаш-Боаша опередила «Гент», «Лион» и «Валенсию». Тогда наша команда играла на контратаках. Ключевым игроками в ней были Артем Дзюба и Халк. На россиянина следовало много передач, а он скидывал мяч партнеру. Бразилец блестяще выводил товарища на ударные позиции. Каждый из них набрал по 8 очков по системе «гол плюс пас».

Промес может сыграть в «Спартаке» такую же важную роль, как Дзюба и Халк в «Зените» два года назад. После увиденного во втором тайме игры с «Рубином», можно предположить, что десятикратные чемпионы страны станут делать ставку на схему 3-5-2 и доставку мяча Промесу сразу после отбора. Как это будет - вопрос. Можно сыграть сразу на голландца, а можно сделать передачу на центрфорварда, который должен будет совершить скидку. Очень важно, чтобы Зе Луиш оказался в строю как можно раньше.

БЕТОН У СВОИХ ВОРОТ

Свои голы в Лиге чемпионов Промес должен забить. Но они ничего не будут значить, если «Спартак» провалится в обороне. Переход на схему 3-5-2 дает надежду, что этого может не случиться.

«Рубин» нанес по воротам красно-белых семь ударов, а створ пришелся лишь один из них. Ни один из защитников не провалился. В матче с командой Курбана Бердыева из игроков обороны «Спартака» лучше других сыграл Георгий Джикия, совершивший три отбора, пять перехватов и восемь выносов. Нельзя не отметить опорного хавбека Фернандо, совершившего два отбора, два перехвата и три выноса. После перехода на схему 3-5-2 его отличает высокая концентрация. Интересно, что игроки «СКА-Хабаровск» нанесли четыре удара по воротам чемпиона, ни разу не попав в створ.

Настораживает из увиденного в двух матчах одно - у «Спартака» всего четыре центральных защитника. Когда повреждение в матче с «Рубином» получил Джикия, то болельщикам было впору встревожиться - центрального защитника в запасе не оказалось, так как Таски травмирован. Как бы «Спартаку» еще не вспомнить трансферную кампанию… Этим летом красно-белые отпустили в «Лацио» Маурисио и не смогли купить у «Валенсии» Гарая.