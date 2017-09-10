Денис Лебедев: Я жду победителя турнира! Усик красавец, но удара ему не хватает

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA в эксклюзивном интервью «Советскому Спорту» подвел итоги первого боя турнира «Super Eight» между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком, завершившегося победой Усика техническим нокаутом в 10-м раунде.

- Ваши впечатления?

- Бой закончился немного неожиданно для меня, я все-таки думал, что состоятся все 12 раундов. Усик показал классный бокс, все то, чем славится советская школа. Присмотрелся чуть-чуть, и уверенно разобрался. Хук? Ничего нового я не увидел. Он был самим собой. Против такого мастера ему не хватает школы, обученности. У него был шанс только на случайный удар. И то - маленький.

- Свой бой с Хуком не вспоминали?

- Не раз. Я смотрел бой вместе с дочкой Олесей, она тоже сказала: хотела бы я посмотреть на тебя в таком бою. Скажу даже так: уверен, что Усик посмотрел тот наш бой, и сделал выводы. Мы оба левши, и он делал то же, что делал тогда я - бил передней правой рукой ему за ухо. Каждый такой удар сотрясал Хука. Наверное, мне тогда надо было бить эти удары чаще. Усик его перебил и забил. Все закономерно, он в очень хорошей форме.

- Многие считают украинца фаворитом всего турнира. Ваше мнение?

- Я бы согласился, если бы у него был такой удар, как у Кудряшова. Тогда бы я сказал, что Александр - фаворит. Но в профессиональном боксе все же основную роль играет удар, а не техника. Буду болеть за Усика и Кудряшова. Желаю им удачи в этом турнире.

- Каковы шансы Гассиева?

- Мурат хороший боксер. Ставлю его третьим фаворитом и буду рад, если победит кто-то из них.

- Вам не обидно читать, что вас в турнире не хватает? И видеть такого Хука. Сбившегося на откровенное хамство?

- Я не участвую в турнире по одной причине. Когда была жеребьевка, у меня умирала мама. Позавчера исполнилось 40 дней, как ее нет. Думаю, есть вещи поважнее турниров. Я провел с ней последние ее дни… Хочу вам сказать, что пояс WBA по-прежнему у меня. Так что я жду чемпиона. А ему, кто бы это ни был - скажу: приходите за моим поясом. Если это получится - я буду очень рад.