«Думал, что он перейдет в «МЮ». Гиггз рассказал о несостоявшемся трансфере

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высоко оценил Ренату Саншеша, а также рассказал, что чемпион Европы был близок к переходу в английский клуб.

Напомним, этим летом хавбек перебрался из мюнхенской «Баварии» в «Суонси» на правах годичной аренды.

«Думаю, он заслужил звание лучшего молодого игрока на чемпионате Европы во Франции. Но я не могу сказать, что Саншеш провел великолепный сезон в бундеслиге.

С другой стороны, Ренату может вернуться на прежний уровень в чемпионате Англии. Да, ему придется столкнуться с новой культурой. Это будет новый вызов для него. Но у этого парня есть все, чтобы стать лучшим.

Во-первых, Саншеш – очень одаренный футболист. Во-вторых, он действительно агрессивный полузащитник, что ценится в премьер-лиге.

Уверен, португалец справится с давлением и выйдет на новый уровень. «Суонси» – именно то место, где он сможет проявить себя в полной мере», – заявил валлиец.

Также бывший наставник и экс-капитан «МЮ» рассказал, когда футболист был близок к переезду на «Олд Траффорд».

«Помню, три года назад Луи ван Гал просматривал этого парня на матче «Бенфики». Он сразу же влюбился в его игру. Тогда я подумал, что Саншеш обязательно станет футболистом «Манчестер Юнайтед».

Конечно, связи Пола Клемента (главный тренер «Суонси» – прим. Редакции) с Карло Анчелотти помогли ему заполучить этого парня. С другой стороны, почему бы не использовать этот шанс? Думаю, Саншеш станет одним из самых интересных игроков нашего чемпионата», – заявил Гиггз, чьи слова приводит Sky Sports.