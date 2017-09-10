«Сказал ему все, что думаю». Иньеста – о ситуации в «Барсе» и новом контракте

Капитан и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.

Напомним, хавбек сборной Испании до сих пор не поставил подпись под новым соглашением, а некоторые СМИ уверяют, что футболист может покинуть команду летом 2018 года. При этом сообщается, что Иньеста, как и Лионель Месси, недоволен трансферной политикой клуба.

«Переговоры продолжаются, – рассказывает капитан сине-гранатовых. – Единственное, чего я хочу – отлично провести время и помочь команде. «Барселона» – мой дом, поэтому ничто меня не отвлекает.

Почему я до сих пор не продлил контракт? Есть некоторые детали, которые нужно уладить. Это особенный случай. Нет, это не способ устроить бунт против президента. Я сказал ему все, что думаю. Останусь я в клубе или нет – это не проблема. Не хочу, чтобы моя ситуация стала проблемой для всех.

Мне уже 33 года, поэтому важно все тщательно проанализировать. На данный момент меня интересуют задачи «Барселоны». Мое будущее – не самая главная тема. Важнее игра команды. В любом случае, я поступлю на благо «Барселоны», – сказал испанский полузащитник.

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А вот спортивный директор сине-гранатовых Роберто Фернандес уверен, что капитан поставит подпись под новым соглашением.

«Все просто: Иньеста останется в команде. Речь идет о великолепном игроке, который стал таковым в «Барселоне». К этому футболисту особенное отношение. Андрес многое нам дал. Уверен, все самое лучшее еще впереди. Мы хотим, чтобы он остался в команде не только на этот год», – сказал Фернандес, чьи слова приводит ESPN FC.