Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо- : -Зенит
Футбол  Уфа- : -Краснодар
Футбол  Ахмат- : -Локомотив
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Баскетбол  Испания- : -Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сказал ему все, что думаю». Иньеста – о ситуации в «Барсе» и новом контракте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрес Иньеста
Андрес ИньестаФото: Gettyimages.ru

Капитан и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.

Напомним, хавбек сборной Испании до сих пор не поставил подпись под новым соглашением, а некоторые СМИ уверяют, что футболист может покинуть команду летом 2018 года. При этом сообщается, что Иньеста, как и Лионель Месси, недоволен трансферной политикой клуба.

«Переговоры продолжаются, – рассказывает капитан сине-гранатовых. – Единственное, чего я хочу – отлично провести время и помочь команде. «Барселона» – мой дом, поэтому ничто меня не отвлекает.

Почему я до сих пор не продлил контракт? Есть некоторые детали, которые нужно уладить. Это особенный случай. Нет, это не способ устроить бунт против президента. Я сказал ему все, что думаю. Останусь я в клубе или нет – это не проблема. Не хочу, чтобы моя ситуация стала проблемой для всех.

Мне уже 33 года, поэтому важно все тщательно проанализировать. На данный момент меня интересуют задачи «Барселоны». Мое будущее – не самая главная тема. Важнее игра команды. В любом случае, я поступлю на благо «Барселоны», – сказал испанский полузащитник.

«Думал, что он перейдет в «МЮ». Гиггз рассказал о несостоявшемся трансфере

А вот спортивный директор сине-гранатовых Роберто Фернандес уверен, что капитан поставит подпись под новым соглашением.

«Все просто: Иньеста останется в команде. Речь идет о великолепном игроке, который стал таковым в «Барселоне». К этому футболисту особенное отношение. Андрес многое нам дал. Уверен, все самое лучшее еще впереди. Мы хотим, чтобы он остался в команде не только на этот год», – сказал Фернандес, чьи слова приводит ESPN FC.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хет-трик Месси принес победу «Барселоне» в каталонском дербиХет-трик Месси принес победу «Барселоне» в каталонском дербиВ матче третьего тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0.Примера. 3-й тур. «Реал» сыграл вничью с «Леванте» и другие матчиРезультаты матчей 3-го тура испанской примеры.Маурисио: Есть желание вернуться в «Спартак», но все зависит от клубаБывший защитник «Спартака» Маурисио заявил, что хочет вернуться в московский клуб.Соперник «Спартака» по ЛЧ «Севилья» разгромила «Эйбар»«Севилья» дома взяла верх над «Эйбаром» (3:0) в 3-м туре чемпионата Испании.«Валенсия» и «Атлетико» завершили матч без забитых мячейВ матче третьего тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).
Бокс
Тренер Усика: Саша – дисциплинированный спортсмен, который всегда старается выполнять установку
MMA
Валентина Шевченко: Посмотрите на лицо Нуньес. Почему она до сих пор чемпионка?
MMA
Нуньес победила Шевченко и сохранила пояс UFC в легчайшем весе
Теннис
Слоан Стивенс выиграла US Open
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Роберто Фернандес
Роберто Фернандесвсе новости
Жозеп Бартомеу
Жозеп Бартомеувсе новости
Андрес Иньеста
Андрес Иньеставсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы