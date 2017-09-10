Охраняла Меркель, пленила Уэбба, работает в полиции, рассудит «Герту» и «Вердер»

38-летняя Бибиана Штайнхаус – самая знаменитая в мире «девушка с свистком». Судя по ее комплекции, сотрудница полиции Ганновера могла бы быть и «девушкой с веслом», и даже «девушкой с кайлом». При этом на футбольном поле – она милашка, и не боится даже сомнительных порой шуток.



Вместе с Бибианой в историю войдут так же «Герта» и «Вердер» – именно их матч рассудит первая в истории бундеслиги женщина-арбитр. С «Гертой» у Штайнхаус своя история – именно полузащитник этой команды Петер Нимайер (по неоднократно просачивавшимся слухам - на спор с партнерами по команде) в матче второй бундеслиги «непроизвольно» погладил по груди. Случилось это еще 7 лет назад. Штайнхаус восприняла эпизод с улыбкой, как и случай уже из нового сезона, когда Франк Рибери, готовясь к исполнению штрафного, развязал ей шнурок на бутсе.





Становясь частью истинно мужского(как многим кажется) мира футбола, она не претендует на особый статус. Возможно поэтому и пользуется доверием.

Биография Бибианы Штайнхаус весьма богата. Быть одной из девушек, которым доверяют пусть и самые важные, но все-таки женские турниры, 180-сантиметровой полицейской из Ганновера стало скучно почти сразу. Она ринулась в мужской футбол, параллельно делая блестящую карьеру на основной работе. На одном из саммитов, проходивших в Германии, каждый руководитель государства выбирал себе личного охранника. Выбор Ангелы Меркель пал на Бибиану Штайнхаус. Только ли потому, что «бодигард» был нужен бундесканцлеру в том числе и для походов в уборную?

В мире бундеслиги к Штайнхаус изначально относились с уважением, возможно, даже излишне демонстративным. Равноправие и толерантность, однако, заканчиваются с стартовым свистком в матче. И Шатйнхаус в качестве резервного арбитра приходилось «запихивать» в техническую зону огнедышащего Юргена Клоппа, приводить в чувство не знающего стеснения в жестах Феликса Магата, успокаивать эмоции Юппа Хайнкеса. Всегда с достоинством. И всегда с улыбкой.

Улыбка – главное качество Штайнхаус-женщины. Она способна обезоружить ею любого. Мы с ней сталкивались дважды - в первый раз Бибиана пыталась понять, какого черта российский комментатор гуляет по полю за 15 минут до вверенного ей (в качестве резервного арбитра) матче. Второй - во время суперкубка Германии мы жили в одном отеле, и как-то на завтраке я позволил себе пошутить по поводу ее истории с Нимайером, и перспектив в мужском футболе. «Not enough» - расплылась во всю утреннюю оптимистичность она. Недостаточно, то есть.

В женском футболе ею действительно покорены все вершины. Да и на личном фронте тоже - английский судья Ховард Уэбб (арбитр финала ЧМ-2010) уже переехал к ней в Германию, и давно является не только духовным наставником. При таком: а) бэкграунде, б) всенародной почти любви, в) невероятной для обычной 38-летней дамы, но очевидной для сотрудника полиции физподготовке - Штайнхаус вполне может выйти на уровень финала Кубка Германии. Особенно, если это не будет битва двух грандов. Наверное, это будет первый случай, когда красавица и вынесет Кубок, и потом определит, кому же он достанется.



Специально для ретроградов – я считаю, что гендерному признаку в футболе не место. Нет судей-мужчин, и судей-женщин, есть хорошие и плохие. И Штайнхаус надо воспринимать не как победу феминизма в отдельно взятой отрасли жизни Европы, а как невероятный экземпляр подготовки. В некоторых странах (и в России тоже) арбитры-женщины начинают не выдерживать нагрузок даже на уровне игр дублеров. Штайнхаус - не сдастся никогда. Она оказывается сильнее все новых и новых обстоятельств. И, как говорилось в классическом отечественном кино: «Однажды ваш Костик вас удивит».