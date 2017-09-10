Валентина старалась, но проиграла главный бой в карьере. О турнире UFC 215

В воскресенье в Эдмонтоне (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 215. В главном поединке бойцовского шоу встречались чемпионка организации в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес и претендентка из Киргизии Валентина Шевченко. «Советский спорт» рассказывает о поединке, в котором раздельным решением победу одержала латиноамериканка.

Что было до поединка

В марте 2016 года Нуньес и Шевченко уже встречались в октагоне UFC. Тогда обе девушки были претендентками на пояс чемпионки. В трехраундовом бою тогда победу одержала спортсменка из Бразилии, единогласным решением судей.

После этого Нуньес одержала две победы: отобрала чемпионский пояс у Миши Тейт и провела уверенную первую защиту, нокаутировав Ронду Роузи за 48 секунд.

Шевченко после поражения от Нуньес провела два убедительных поединка: единогласным решением судей победила Холли Холм и болевым приемом заставила сдаться Джулиану Пенью. После этого, Валентина получила шанс на титульный бой, которым владеет Нуньес. Таким образом, фанатов ММА ждал реванш.

UFC назначил бой на турнир UFC 213 (9 июля, Лас-Вегас, США). Во время официальной церемонии «лицом к лицу» Нуньес ударила Шевченко по лицу. Представительница Киргизии, которая, кстати, выступает и за Перу и имеет гражданство России, ответила на это словесно: «Я размажу Аманду в «клетке». Это будет ее последний бой».

Однако, в преддверии боя чемпионка резко захворала и бой пришлось перенести на другую дату — на 10 сентября. Бой должен был стать со-главным на турнире UFC 215. Однако, схватка между Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом был отменен, и, таким образом, девушки стали хедлайнерами канадского турнира.

Что было во время поединка

Девушки начали поединок осторожно. Минимум тактико-технических действий. Шевченко действовала вторым номером, и, казалось, что она не очень уверенно себя чувствует. Аманда также не торопила события. В итоге, бразильянка нанесла 16 точных значимых ударов, в то время, как ее соперница немного меньше — 11. Кроме того, чемпионке удалось провести один тейкдаун. Нуньес совершенно точно выиграла первый раунд. Перед вторым раундом Валентина заявила, что у нее «вылетел» палец. Однако, она продолжила схватку.





Второй раунд был немного интересней первого, но все равно девушки осторожно передвигались в «клетке». Нуньес нанесла 17 точных значимых ударов, Шевченко — 15. В принципе, судьи могли дать победу в этом раунде любой из спортсменок, но Нуньес действовала первым номером.





В третьем раунде Шевченко, наконец-то, начала атаковать и действовать в своей манере. Нуньес немного растерялась и стала раз за разом пропускать удары. Валентине нужно было побеждать в третьей части поединка и она это сделала. Она нанесла 20 точных значимых ударов, а Аманда — 17.





Четвертый раунд вновь остался за Шевченко. 25 точных значимых ударов против 20. Казалось, что перед пятым раундом психологически выглядит увереннее. Она была лучше в последние десять минут. Нужно было действовать в той же манере и пояс бы она забрала. Но…





В решающей пятиминутке в самом начале Шевченко была намного лучше. Но концовку отдала бразильянке. По точным значимым ударом она перебила чемпионку: 12 против 6. Однако, Нуньес провела два тейкдауна и полраунда контролировала претендентку в партере. Двое из трех судей отдали этот раунд Аманде, что решило исход всего боя.





Шевченко как никогда была близка к завоеванию чемпионского пояса. Если бы она это сделала, то стала бы первым русскоговорящим бойцом, ставшим чемпионом в сильнейшей лиге мира. Валентина не до конца доработала в пятом раунде, отдав концовку чемпионке.

Что было после поединка

Конечно, Валентина сильно расстроилась, она ожидала, что судьи станут на ее сторону. Она полностью превзошла соперницу в стойке.

«За два тейкдауна отдали победу? Посмотрите на нее, разбитый нос, красное лицо. И она все еще чемпионка? Не понимаю, почему все так произошло. Уверена, что Нуньес не выиграла этот бой. Я настаиваю, чтобы мы провели еще один поединок», - сказала после боя Шевченко.

Аманда была рада непростой победе. Это ее вторая защита титулаю После поединка она сказала, что подготовка сложно прошла, что она болела.

Судейские записки

Что дальше ждет спортсменок

В рейтинге UFC вслед за Шевченко на данный момент расположилась Холли Холм. Вполне вероятно, что руководство организации организует поединок между ней и Амандой Нуньес. А вот, что дальше будет с Валентиной, пока неизвестно. Несомненно, в противостоянии с Нуньес не расставлены все точки над I. Но быстрый реванш Шевченко не получит. Предстоит провести один-два поединка и в них одержать победы. Среди возможных соперниц: Ракель Пеннингтон, Сара Макмэнн, Лиз Кармуче и Алексис Дэвис.

Нуньес - Шевченко. Полный бой