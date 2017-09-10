Дерзкий наставник «Сток Сити» толкнул Моуринью и просил его удалить (видео)
Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз дал комментарий после скандального инцидента в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед».
Напомним, валлийский специалист толкнул Жозе Моуринью, и начал оскорблять португальского специалиста за выход в свою техническую зону. При этом СМИ уверяют, что Хьюз попросил главного арбитра удалить наставника «МЮ» за подобное поведение.
Моуринью, который явно был недоволен результатом встречи (2:2), пожал руку всем представителям «Сток Сити», кроме самого Хьюза. Наставник «гончаров» объяснил ситуацию так:
«Толкнул его, потому что он перешел границы технической зоны. Возможно, поэтому Моуринью отказался пожать мне руку. С другой стороны, это может быть связано с результатом. Жозе просто расстроен, его команда упустила победу. Все ведь говорили, что «Юнайтед» обыграет «Сток Сити».
Конечно, это негатив. Но я должен сказать, что тренеры ведущих клубов АПЛ часто ведут себя подобным образом. Им тяжело принять проигрыш или ничью. Возможно, они просто не привыкли к этому. Лично я считаю, что Моуринью поступил неправильно», – сказал валлиец, чьи слова приводит Sky Sports.
Заметьте, Хьюз даже не стал извиняться перед Моуринью.
После матча английские журналисты попытались выяснить, почему главный тренер «красных дьяволов» проявил неуважение к своему коллеге. Португалец был немногословен:
«Не хочу отвечать на подобные вопросы. Возможно, я виноват, но все что было во время матча тоже неправильно», – приводит слова Моуринью Sky Sports.
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Матч
Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 2:2 (1:1)
Голы
Шупо-Мотинг 43 (1:0). Рэшфорд 45 (1:1). Лукаку 57 (1:2). Шупо-Мотинг 63 (2:2).
Состав
Сток Сити: Батлэнд, Кэмерон (Мартинс Инди, 46), Питерс, Зума, Виммер, Флетчер, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Хесе (Берахино, 75), Диуф
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Байи, Джонс, Матич, Мхитарян (Лингард, 84), Валенсия, Погба, Эррера (Марсьяль, 72), Лукаку, Рэшфорд (Мата, 72)
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
09 сентября 19:30, Британия, Онлайн-трансляция