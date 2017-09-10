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Когда вы слышите про Месси, не забывайте о Промесе

Валерий Чумаченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Когда вы слышите про Месси, не забывайте о Промесе

Обозреватель «Советского спорта» о юбилейном «двойничке» атакующего полузащитника «Спартака».

Ровно три года назад Квинси Антон Промес, «отгрузив» свои первые два в ворота «Торпедо», прописался у спартаковского общенародного движения.

Затем он не раз признавался лучшим игроком месяца, становился первым бомбардиром команды, вторым - всего чемпионата, и, наконец, дорос до почетного звания лучшего игрока «Спартака» в сезоне. Теперь и до народного артиста – редкого по ценности титула в болельщицкой среде – рукой подать. Хотя, можно и нужно сделать поправку на попутный ветер: спартаковская философия игры дает футболисту промесовского амплуа – то ли атакующего полузащитника, то ли оттянутого нападающего - больше шансов на признание. Фора Квинси перед остальными кандидатами на вечную фанатскую любовь - во времени владения мячом, в вариативности действий с ним. «Бери, твори. фантазируй», – просят трибуны и, чаще, дожидаются того, о чем просят. Отсюда – народная слава. Да и юбилеи подоспели: за три года в «Спартаке» - 100 матчей и 50 голов!.

Но не забывайте о тех, кто (наряду со статистиками с нетрадиционными профессиональными наклонностями) считает и оценивает другие действия Промеса. Например, его перемещения в условиях ограниченного пространства. Его «как бы» бесполезные открывания и отвалы от соперника. О тех, кто видит и понимает – насколько эти «пустые» хлопоты меняют рисунок игры в сторону доминирования. Словом, не забывайте о тех, чье тренерское признание ходит рука об руку с тревогой: «Сыграл, как Бог. Теперь только бы не увели!»

Тут самое время сделать отступление и напомнить, что отцы из Суринама так и не вняли просьбам Владимира Перетурина. Они по-прежнему предпочитают Нижние Земли Нижнему Новгороду и к нам не едут. А, потому алмаз по имени Квинси нашли на том же амстердамском пустыре, где сверкал босыми пятками еще Рууд Гуллит, огранили в легендарной академии «Аякса» и продали по сходной цене на внутреннем рынке. В начале августа 2014 года Промес достался «Спартаку» от «Твенте» уже за 10 миллионов на 4 года, а в августе 2016-го Федун продлил контракт с игроком еще на пять лет, и прописал в контракте сумму отступных, которая вроде бы составляет малоподъемные для отечественного покупателя 35 миллионов евро.

Однако, футбольный рынок охватывает весь мир, и, несомненно, за успехами таких как Промес на российских газонах пристально следят империалисты от кожаного мяча. Кто поручится за то, что после игры с «Рубином», во время которой голландец, по сути, умножил на ноль бердыевскую защепку, его имя не переместилось из лонг-листа какого-нибудь из европейских грандов в шорт?. Ведь на шум всегда приходят большие собаки.

Промес может вывести «Спартак» из группы в ЛЧ так же, как Халк вывел «Зенит»

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